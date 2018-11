Heidelberg. (os) Armut in einer reichen Stadt - um dieses Thema ging es auch dem Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung bei ihrer Aktionswoche vor 14 Tagen. Die Appelle richteten sich nicht nur an die Politik, sondern auch an jeden, sich gegenüber ärmeren Mitbürgen nicht abzukapseln. Hier setzt die RNZ-Weihnachtsaktion ein klares Zeichen. Im vergangenen Jahr kam in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis das Rekordergebnis von 580.000 Euro zusammen.

Wie es schon seit vielen Jahren Tradition ist, will die RNZ auch in diesem Jahr in den nächsten Wochen möglichst viele Mittel beschaffen, um möglichst vielen Menschen in prekären Verhältnissen gerade zu Weihnachten ein Licht anzuzünden. Wo Hilfe geboten ist, zeigen wir wieder in einer täglichen Kolumne, in der wir Fälle vorstellen, mit denen die Sozial- sowie die Kinder- und Jugendämter der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises konfrontiert sind. Sie stehen jeweils für Hunderte anderer Fälle, und je mehr Spendenmittel eingehen, desto mehr von ihnen können bedacht werden.

Auch in diesem Jahr geht die Hälfte des Spendenaufkommens an diese Ämter, die die Verteilung nach genauer Prüfung des Einzelfalls vornehmen. Die andere Hälfte erhalten die Wohlfahrtsverbände der Region, die damit das ganze Jahr über rasch und unbürokratisch Hilfe leisten können. Jeder Euro aus der Aktion kommt den Bedürftigen zugute, nichts bleibt in der Verwaltung hängen.

"Der großartige Erfolg der Weihnachtsaktion im vergangenen Jahr hat sehr vielen Bedürftigen in Heidelberg eine Freude bereitet und geholfen, akute Not schnell zu lindern", betont die Leiterin des Heidelberger Amtes für Soziales und Senioren, Angelika Haas-Scheuermann.

So konnte die Stadt 117 Alleinstehenden, 60 Alleinerziehenden mit insgesamt 138 Kindern, einem Ehepaar sowie 30 Familien mit weiteren 87 Kindern - das heißt 223 Haushalten - zur Weihnachtszeit eine Spende übergeben. Aber auch nach dem Fest wird die Not nicht geringer, da wurde noch einmal 70 Personen geholfen.

Aufmunternde Worte kommen auch von der Sozialdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Stefanie Jansen. Ihr Dezernat konnte dank der Spendenbereitschaft der RNZ-Leser vor dem letzten Weihnachtsfest rund 350 Hilfsbedürftige unterstützen, wobei der größte Teil wieder an Alleinerziehende und kinderreiche Familien ging, gefolgt von alleinstehenden älteren Menschen. Für die Aktion werden nach ihren Angaben Personen vorgeschlagen, die zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder schwere Schicksalsschläge nur ein geringes Budget zur Verfügung haben und gerade an Weihnachten eine finanzielle Unterstützung erfahren sollen.

Ohne die Aktion, so betont die Dezernentin, könnten sich diese Menschen keinerlei persönliche Bedürfnisse zum Fest erfüllen oder ihren Kindern kleine Weihnachtsfreuden bereiten. Gefragt seien vor allem Kleidung, Bettwäsche, Möbel und Spielsachen. Einen weiteren Teil der Spenden konnte das Dezernat im Laufe des Jahres einsetzen, wenn die Mitarbeiter in den sozialen Diensten auf akute Notlagen trafen.

Sehr dankbar für die Aktion sind auch die Wohlfahrtsverbände. "Mit den Mitteln, die Ihre Leser uns zur Verfügung stellen, können wir schnell und unkompliziert ohne lange Antragsformulare helfen", betont die Ligasprecherin für den Rhein-Neckar-Kreis, Christiane Springer. Die Unterstützung eröffne vor allem die Chance, die kleinen, sehr persönlichen Wünsche von Kindern und Erwachsenen zu erfüllen, was sonst nicht möglich wäre.

Wie Hubert Herrmann, Ligasprecher in Heidelberg, betont, ermöglicht die RNZ-Weihnachtsaktion, Menschen, die die Sozialdienste aufsuchen, kurzfristig und passgenau in den unterschiedlichsten Notlagen eine Soforthilfe zu gewähren. Viele seien Empfänger von Transferleistungen ("Sozialhilfe"), hier würden keine individuellen Bedarfslagen mehr berücksichtigt. Mit Hilfe der RNZ-Aktion sind die Wohlfahrtsverbände in der Lage, zum Beispiel die Kosten für eine Ersatzbeschaffung defekter Geräte wie Waschmaschine, Herd und Kühlschrank ganz oder teilweise zu übernehmen. Auch außergewöhnliche Aufwendungen in Folge von Krankheit und Behinderung könnten so schnell bezuschusst werden. Besonderes Augenmerk legten die Verbände auf die Unterstützung von Familien mit Kindern, damit die am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Spenden werden erbeten auf das Konto "RNZ-Weihnachtsaktion 2018" bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE2067.2500.2000.0000 1007, BIC: SOLADES1HDB. Für Spenden bis 200 Euro genügt dem Finanzamt eine Buchungsbestätigung. Für Spenden über 200 Euro verschickt das Kämmereiamt der Stadt Heidelberg im kommenden Frühjahr Zuwendungsbestätigungen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass auf dem Überweisungsbeleg (unter Verwendungszweck) Name und Adresse vollständig angegeben sind. An ausgewählten Tagen werden der RNZ wieder vorgedruckte Überweisungsträger beiliegen, die wie schon seit vielen Jahren von der Sparkasse Heidelberg gespendet werden.