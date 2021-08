Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Wer in Latein aufgepasst oder fleißig Asterix gelesen hat, weiß längst: "Vinum et musica laetificant cor". Zu deutsch: Wein und Musik erfreuen das Herz. Und so war die RNZ-Sommertour durch die Rohrbacher Weinberge am Freitag, trotz nicht gerade sommerlichen Wetters, eine besonders fröhliche. Denn als es draußen schon dunkelte, über vier Stunden nach dem Start im Rohrbacher Ortskern, setzte sich im Dormenackerhof des Weinguts Clauer plötzlich der Chef persönlich an den über 100 Jahre alten Knauss-Flügel. Nach wenigen Takten erkannten alle, was Philipp Clauer da spielt: "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren". Und das sollte lediglich der Beginn eines langen Liedmedleys sein.

Doch spulen wir einige Stunden zurück: Im Hof seines Weinguts in der Weingasse begrüßt Winzer Hans Christian Winter die 20 Teilnehmer am Nachmittag mit einem leckeren weißen Secco, während er von einem "sehr anspruchsvollen Weinjahr" berichtet: "Wir hatten viele Niederschläge." Aber weil es das Weingut Winter schon ein Vierteljahrtausend gibt, meistert es auch solche Herausforderungen. Der Muskateller von 2020, den Winter dann ausgeschenkt, ist jedenfalls rundum gelungen – und erntet viele "Ohs" und "Mmmhs".

Doch man ist ja nicht in erster Linie zum Trinken, sondern zum Wandern gekommen. Und so nimmt Winters Schwester Larissa Winter-Horn, Vorsitzende des Obst, Garten und Weinbauvereins Rohrbach, nun alle mit in die Weinberge, auf einen Teil des "Erlebniswanderwegs Wein und Kultur". Dabei gibt es nicht nur herrliche Blicke in die Rheinebene (sogar der Speyerer Dom ist zu erkennen), sondern auch viele Informationen, die selbst manchen Rohrbachern noch neu sein dürften: Wer weiß schon, dass man die Reben der drei Rohrbacher Haupterwerbswinzer Winter, Bauer und Clauer in vielen Fällen an den Eckpfosten erkennen kann? "Mein Bruder hat runde Pfosten, die stammen von Sonnenschutzsystemen, und Bauers Pfosten sind Teile von Bahnschienen", erklärt Winter.

Weil Wandern durstig macht und es ein wenig nieselt, kommt die Rast beim Weingut Bauer auf dem Dachsbuckel gerade recht. Winzer Andreas Bauer begrüßt die Wandersleute mit einem 2019er Spätburgunder – und die Hobbysommeliers schmecken Kirsche, Brombeere und Himbeere raus. Der studierte Önologe Bauer bestätigt Kirsche und Himbeere, ergänzt aber noch um "einen Hauch rote Johannisbeere". Noch spannender ist der Auxerrois, den er reicht, denn diese Weißweinsorte ist in Deutschland selten: "Sie wird nur auf einem Prozent der Rebfläche angebaut." Wer probiert, versteht das nicht, ist es doch ein ausgezeichneter, milder Wein. "Beim Auxerrois bleiben viele hängen", erzählt Bauer, "der hat eigentlich nur ein einziges Manko: seinen wenig bekannten Namen."

Der Weg zur letzten Station, dem Weingut Clauer, ist kurz. Nach einem Abstecher in den Weinkeller lädt Hausherr Philipp Clauer in die Gaudeamusstube, wo er nicht nur zwei hervorragende Tropfen ausschenkt (einen Sauvignon Blanc von 2020 und einen Frühburgunder von 2018), sondern auch tut, was er neben dem Weinmachen am besten kann: Geschichten erzählen. Mit am besten ist die, als einmal die renommiertesten Winzer Frankreichs bei ihm zur Weinprobe waren. "Die konnten kaum glauben, dass wir den Rotwein selbst gemacht haben", lacht Clauer. Dabei müssten deutsche Rotweine sich schon lange nicht mehr hinter den französischen verstecken.

"Ich sag’s mal so: Im Grunde ist man blöd, wenn man so viel Gutes vor sich hat wie hier bei uns in der Region – und dann ausländischen Wein trinkt." Spricht’s – und setzt sich an den Flügel. Die RNZ-Sommertouristen sind da schon längst überzeugt: Den besten Wein gibt’s doch daheim.