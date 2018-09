Von Timo Teufert

Heidelberg. Viele Füller und Kugelschreiber des Heidelberger Schreibgeräteherstellers Lamy sind seit Jahrzehnten zeitlose Designklassiker und mehrfach ausgezeichnet. Gefragt waren sie schon immer, doch in den letzten Jahren erlebt die Firma einen regelrechten Boom: Mit dem Füller zu schreiben, liegt im Trend - die Schreibgeräte sind längst zu Lifestyle-Artikeln geworden.

Jährlich verlassen neun Millionen Stück und rund 65 Millionen Tintenpatronen die einzige Produktionsstätte des Unternehmens in Wieblingen in alle Welt. Exklusiv für die RNZ-Sommertour öffnete Lamy am Mittwoch und am Donnerstag seine Werkstore und zeigte den Lesern, wie dort gefertigt wird.

Die für die Bereiche Marketing und Produktentwicklung zuständige Geschäftsführerin Beate Oblau begrüßte auch im Namen ihrer beiden Kollegen Thomas Trapp und Peter Utsch die Sommertouristen und ging dabei auch auf den Streit mit der Gewerkschaft IG Metall ein:"Ich bin mir sicher, der ein oder andere hat die Berichterstattung über Lamy in den vergangenen Wochen aufmerksam verfolgt. Daher möchte ich die Chance nutzen, um Ihnen zu versichern, dass das Unternehmen Lamy und Heidelberg untrennbar miteinander verbunden sind und wir uns ganz klar zum Standort Heidelberg bekennen. Ebenso darf ich Ihnen versichern, dass die Geschäftsführung, der Betriebsrat und die Belegschaft an einem Strang ziehen." Sie sei frohen Mutes, dass zeitnah alle Missverständnisse ausgeräumt seien und sich das Unternehmen bald wieder auf das Wesentliche konzentrieren könne: "Schreibgeräte zu produzieren und in die Welt zu verkaufen."

Nach der Begrüßung führten Michael Magin von der Fertigungssteuerung und der Leiter der Kunststofffertigung, Tim Haseldiek, die RNZ-Leser durch den Betrieb. "Wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe von 96 Prozent, dass heißt wir machen sehr viel selbst", erklärte Haseldiek. Die Werkzeuge für die Spritzgussmaschinen gehören ebenso dazu wie die Patronenhülsen, die Tinte oder die Federn für die Füllhalter.

Hintergrund Stimmen zur Lamy-Tour Uschi Axmann, Obrigheim: "Ich schreibe seit 50 Jahren mit Lamy-Schreibgeräten. Als Schülerin habe ich damit angefangen und es später im Schuldienst beibehalten. Es ist toll, zu sehen, wie hier in Wieblingen ein Schreibgerät entsteht." Monika Zimprich, Heidelberg: "Lamy ist eine Firma, die einen das ganze Leben lang begleitet. Die Führung war sehr interessant und ich bin überrascht, wie viele Teile hier selbst hergestellt werden. Seit einigen Jahren wollte ich mich immer für diese Führung bei der Sommertour bewerben. Doch zeitlich war es immer schwierig. In diesem Jahr hat es endlich in meinen Kalender gepasst und dann hatte ich gleich das Glück, dabei zu sein." Ralf Holtzmann, Schriesheim: "Ich bin froh, dass ich für diese Sommertour ausgelost wurde. Ein Dank an die RNZ für diese tolle Aktion. Bei der Führung hat mit das Verhältnis zwischen der überschaubaren Größe der Firma und des enormen Ausstoßes überrascht. Ich bin froh, dass Lamy die lange Tradition von Schreibgeräteherstellern in Heidelberg fortsetzt und dass offenbar das Schreiben mit der Hand nicht verloren geht." Birgit Stiefel, Wiesloch: "Ich bin hoch erfreut, dass ich an dieser Tour teilnehmen durfte. Wir haben uns schon oft für die Sommertour beworben, aber noch nie habe ich gewonnen. Für mich war es etwas ganz Besonderes, bei Lamy dabei zu sein, weil ich in den 1950er Jahren bei der Firma Kaweco in Wiesloch Federn für Füllhalter mit der Hand geschliffen habe. Es ist unglaublich, wie das heute alles automatisch funktioniert." Sigrid Mayer, Eppelheim: " Ich war überrascht, dass bei der Schreibgeräteproduktion noch so viel Handarbeit dabei ist." Volker Wedler, Hirschberg: "Mich hat bei der Führung bei Lamy die Produktionstiefe der Firma beeindruckt. Vom Formenbau bis zur Verpackung der Schreibgeräte passiert alles hier in Wieblingen. Damit habe ich nicht gerechnet." tt

Auch das Herz eines Kugelschreibers, die Minenspitze, entsteht in Heidelberg. In 24 Arbeitsschritten wird ein Metalldraht mit Bohrern, wie man sie vom Zahnarzt kennt, aufgebohrt und mit einer Iridiumkugel versehen. Diese sorgt dafür, dass die Tintenpaste auf das Papier übertragen wird. Wie die Federn für die Füllhalter - ob aus Stahl oder Gold - hergestellt werden, demonstrierte Haseldiek ebenfalls: "Wir produzieren jeden Tag zwischen 40.000 und 45.000 Stahlfedern." Diese werden vor allem für den "Safari" gebraucht, einen Füller, den fast jeder Schüler in seinem Mäppchen hat.

Nachdem die Feder aus einem Stahlband gestanzt und eine Spitze angeschweißt wurde, müssen die Federn geschlitzt werden. "Bislang haben wir das mit dünnen Gummischeiben gemacht. Durch das Schlitzen verbiegen sich allerdings die Flanken", erklärt Magin. Deshalb muss jede Feder automatisch vermessen und per Laser begradigt werden. "Seit Anfang 2018 haben wir eine neue Maschine im Einsatz, bei der per Laserstrahl geschlitzt wird, und die die anderen zwei Arbeitsschritte gleich miterledigt", so Magin.

In der Fertigung wird alles zusammengesetzt. Bei den hochwertigen Schreibgeräten geschieht das in Handarbeit, bei dem "Safari" zum Beispiel vollautomatisch: "Alle 2,8 Sekunden entsteht in dieser Maschine ein Schreibgerät", sagt Haseldiek. Selbst das Anschreiben der Feder ist automatisiert: Ein Mikrofon unter der Schreibunterlage erkennt, welche Feder kratzt und von einer Mitarbeiterin nachbearbeitet werden muss.

Es gibt aber auch noch ein Produkt, das nur in Handarbeit entsteht: Weil die "Serie 2000", die seit 1966 im Programm ist und die der Braun-Designer Gerd A. Müller entworfen hat, die Form einer Zigarre hat, kann sie nicht von Maschinen bearbeitet werden. Stattdessen sorgen mehrere Mitarbeiterinnen dafür, dass die Produkte ihre ganz spezielle Oberfläche bekommen. "So ist jedes Schreibgerät dieser Serie ein Unikat", erklärt Haseldiek.

Nach den Führungen lud Nicole Hansen vom Lamy-Marketing die RNZ-Leser noch zu einem Imbiss ein. Und wie sollte es anders sein: Jeder Teilnehmer erhielt als kleine Erinnerung einen Kugelschreiber aus heimischer Produktion.