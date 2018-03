Heidelberg. (hö) Beim RNZ-Forum mit Oberbürgermeister Eckart Würzner (siehe Video) durften die Zuhörer Fragen an das Stadtoberhaupt stellen, die aber nicht alle beantwortet wurden - manche gingen zu sehr ins Detail. Dennoch bat die RNZ die Stadtverwaltung, auf die Fragen oder Anregungen einzugehen.

Mathias Schmitz aus Ziegelhausen beschäftigen die Engstellen an der Einmündung des Sitzbuchweges und der Hirtenaue in die Peterstaler Straße. Am Sitzbuchweg ist es so eng, dass man den nachfolgenden Verkehr in der Peterstaler Straße ausbremst und behindert. Zudem sind den Kölner Tellern ähnliche Knöpfe in der Fahrbahnmitte angebracht. Um korrekt in den Sitzbuchweg einzufahren ohne die Knöpfe zu überfahren, muss man in den Gegenverkehr der Peterstaler Straße ausholen. Schmitz sagt: "Ich halte diese drastische Verkehrsverengung für einen Planungsfehler. Könnte das überprüft werden? Die Kölner Teller an der Einfahrt zur Hirtenaue sind bei Schneefall verdeckt und nicht zu erkennen. Ist überhaupt diese Anwendung der Teller rechtens?"

Darauf antwortet die Stadt so: In beiden Fällen sei es darum gegangen, die Einmündungen übersichtlicher zu gestalten und klarer zu gliedern. Die engere Einmündung sei eine Verbesserung für Fußgänger, außerdem werde die Geschwindigkeit der einbiegenden Autos reduziert. Am Sitzbuchweg konnte der Gehweg verbreitert werden, an der Hirtenaue ist die Fahrbahn lediglich durch eine Linie abgegrenzt. Damit niemand drüberfährt, wurden Kölner Teller montiert. In beiden Fällen, so die Stadt, sei die Dimensionierung ausreichend fürs Abbiegen - eine Verlangsamung des von der Peterstaler Straße nach rechts abbiegenden Verkehrs ist beabsichtigt.

Die Kölner Teller in der Hirtenaue sind außerhalb des Fahrbahnbereiches und seien rechtzeitig zu erkennen, ist sich die Stadt sicher. Die Situation bei ungünstigen Wetterverhältnissen, wie zum Beispiel Schneefall, werde zusammen mit der Verkehrspolizei nochmals beurteilt.