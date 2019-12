Heidelberg. (rie) Der „King of Pop“ lebt – jedenfalls im Heidelberger Schloss. Denn beim Gourmet-Varieté von Sternekoch Martin Scharff im Königssaal verkörpert der Londoner Sänger Koffi Missah den Superstar Michael Jackson. Darüber hinaus gibt es bei der aufregenden Show jede Menge Illusion und Magie – und dazu ein erstklassiges Vier-Gänge-Menü von Scharff und seinem Team.

Dieses Mal stecken in unserem Adventskalender für den glücklichen Gewinner zwei Karten für die Show am Sonntagabend, 15. Dezember (17 Uhr) – natürlich inklusive Menü und Getränke.

