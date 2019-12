Heidelberg. (hö) Zum ersten Mal beteiligt sich das in Heidelberg beheimatete Modehaus Niebel an der Adventskalenderaktion. Hinter dem heutigen 16. Türchen verbirgt sich ein 200-Euro-Einkaufsgutschein. Der ist nicht nur im 2000 Quadratmeter großen Haupthaus in Handschuhsheim, sondern in den insgesamt zwölf Filialen des Unternehmens in der Region – dazu zählen auch die Niebel-Sportwelt, die drei Heidelberger Bofinger-Trendstores und der Esprit Store in Sinsheim – einlösbar.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702362 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD GESCHENK (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort NIEBEL sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Donnerstag, 19. Dezember, 13 Uhr, geschaltet.

