pop. Ist es wirklich so, dass man Lärm in der eigenen Wohnung oder im Haus nicht mehr oder kaum noch wahrnimmt, wenn man nur lange genug neben einer Lärmquelle wie beispielsweise einer stark befahrenen Straße oder einer gut genutzten Eisenbahntrasse lebt? Fühlt man sich dann so wenig durch Lärm belästigt, dass man sogar Lärmschutz in Form einer Lärmschutzwand für überflüssig hält? Aber was geschieht, wenn jemand in diese Wohnung oder dieses Haus einzieht, der zuvor relativ ruhig gewohnt hat? Ärgert sich der nicht schwarz, dass seine Vorgänger von einer Lärmschutzwand nichts wissen wollten? Aber ja doch, meinte hierzu Monika Meißner. Und genau deshalb stimmte die SPD-Stadträtin im Umweltausschuss für den Bau einer Lärmschutzwand am Gutleuthofweg in Schlierbach.

Eine klare Mehrheit fand sich in diesem Ausschuss allerdings nicht für die Beschlussvorlage der Verwaltung, wonach die Stadt der Projektbau GmbH der Deutschen Bahn empfiehlt, ein Planfeststellungsverfahren zur Errichtung eben dieser Wand einzuleiten. Denn den fünf Ja-Stimmen standen fünf Enthaltungen gegenüber.

Für dieses Abstimmungsresultat war wohl weniger das Ergebnis als die Form einer vom städtischen Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie gemachten Befragung der betroffenen Bürger verantwortlich. Insgesamt 66 Eigentümer der ersten und zweiten Gebäudereihe am Bahnabschnitt waren angeschrieben und um die Rücksendung eines Fragebogens bis zum 31. Oktober 2011 gebeten worden.

Von denen lehnten 19 die Lärmschutzwand ab, zwölf sprachen sich dafür aus. Allerdings hatte das Amt ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht zurückgesandte Fragebogen als Zustimmung gewertet werden. Mit seiner prompten Kritik an einer derartigen Erhebungsmethode sollte Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß in der Ausschussrunde letztendlich nicht alleine stehen.

Er jedenfalls war der Ansicht, dass "bei den 35 Enthaltungen auch Nein-Stimmen dabei sind". Wenig beeindruckt zeigte er sich obendrein vom klaren Votum des Schlierbacher Bezirksbeirats, der sich mit sieben gegen zwei Stimmen für den Bau der Wand eingesetzt hatte. Aber mit Ja, berichtete Rothfuß, hätten bis auf eine Ausnahme nur diejenigen Bezirksbeiräte votiert, die nicht in diesem Bereich wohnten.

Deshalb neige er dazu, sich bei diesem "schwierigen Thema", bei dem die Menschen vor Ort gespalten seien, zu enthalten. Eine Neigung, der sich vier weitere Ausschussmitglieder später anschlossen. Auch der eindringliche Hinweis von Meißner, dass Lärm krankmache und man daher "mit Blick auf künftige Anwohner" auch eine Verantwortung für die Zukunft habe, bewirkte keine Änderung.

Gleiches gilt für den Appell von Stadträtin Ursula Lorenz (Freie Wähler), dass man eben auch unpopuläre Entscheidungen treffen müsse, sowie den Einwurf der SPD-Fraktionsvorsitzenden Anke Schuster, man könne doch Fördergelder nicht ausschlagen. Ausschlaggebend ist freilich wie immer der Gemeinderat, der sich in seiner Sitzung am 9. Februar mit der Lärmschutzwand am Gutleuthofweg befassen wird.