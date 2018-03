Von Timo Teufert

Ein Mitspieler beim Golfen brachte im August 2009 den Unternehmer Rolf Engelhorn auf die Idee, auf der bereits verfüllten Fläche seines Kieswerks im Grenzhof einen Solarpark zu bauen. Damals ahnte Engelhorn noch nicht, welche Hürden ihm beim Bau in den Weg gestellt würden - und dass bis zur Einweihung drei Jahre vergehen sollten. Am letzten Freitag konnte der Unternehmer aber nun mit seiner Familie, Freunden, Geschäftspartnern und seiner Belegschaft endlich die Einweihung seines Solarparks feiern.

Am Anfang musste alles ganz schnell gehen: Weil die Bundesregierung zum 1. Juli 2010 die Einspeisevergütung um elf Prozent kürzen wollte, brauchte Engelhorn ganz schnell eine Baugenehmigung. "Jetzt oder nie", lautete damals das Motto. Im März 2010 startete er mit seinem Projekt im Gemeinderat und bekam vor allem von den linken Gruppierungen im Rat Gegenwind. Kritik gab es vor allem, weil die Verwaltung die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens gleich im Gemeinderat behandelte, ohne dass dies vorher in den Fachausschüssen diskutiert worden wäre. "Das war ein polarisierendes Thema, vor allem wegen der Kürze der Zeit", blickt der 50-Jährige zurück, der den elterlichen Betrieb 1985 übernahm.

Nach elf Wochen hatte Engelhorn trotzdem die Baugenehmigung. Doch dann begann der Ärger: Nur drei Tage nach ihrem Beginn mussten die Arbeiten schon wieder eingestellt werden. Der Hersteller der Solarmodule wollte wegen der Bodenbeschaffenheit keine Gewährleistung für den Park übernehmen, Fundamente aus Beton durfte Engelhorn aber nicht bauen. Acht Monate musste der Unternehmer auf ein Gutachten warten. Das Ergebnis: Der Boden musste ausgetauscht werden. "Ich habe daher in meiner eigenen Kiesgrube meinen eigenen Kies vergraben", lacht Engelhorn heute. Doch weil so lange nicht weitergebaut worden war, sprang die Bank ab, die Finanzierung platzte. Stattdessen sollte er Fördermittel aus Brüssel erhalten, da er auf einer ehemaligen Abbaufläche seit Jahren erfolgreich ein Artenschutzprojekt betreibt. Das Problem: Vor der Ausschüttung durfte er nicht mit dem Bau beginnen. "Im Juni 2011 war das Geld immer noch nicht da, und wir haben eine alternative Finanzierung gesucht", so Engelhorn. Bis dahin hatte er schon 1,7 Millionen Euro investiert.

Im Juni fand er einen neuen Finanzpartner, die Solarwertgruppe aus Bad Homburg, Ende 2011 mit dem Photovoltaik-Zentrum Mauder einen Generalunternehmer für die Anlage. Allerdings tauchte das nächste Problem auf: Es fehlte ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das Areal. Der lag erst am 23. Dezember auf dem Tisch - und für Engelhorn begann eine hektische Zeit: Der Modulhersteller konnte auf die Schnelle nicht so viele Solarzellen liefern, wie der Unternehmer brauchte. "Heiligabend 2011 habe ich dann Mails rund um die Welt verschickt, um an Solarmodule zu kommen." Erst am 27. Dezember war ein neuer Lieferant gefunden. Dem 50-Jährigen blieben nur noch vier Tage Zeit, um die Photovoltaik-Elemente auszulegen und zu verkabeln. Wäre die Anlage erst 2012 in Betrieb gegangen, wäre die Einspeisevergütung erneut gesunken. 84 Stunden dauerte die Aktion, die er mit seinem Generalunternehmer am Stück herunterriss. "Die letzten Stunden waren dramatisch", blickt Engelhorn zurück, doch am 31. Dezember um 18.30 Uhr konnte er alle notwendigen Unterlagen bei den Stadtwerken abgeben. Wegen des strengen Winters dauerte es dann wieder ein paar Monate, bis die Anlage endlich ans Netz ging.

"Der Fall Engelhorn zeigt nur, dass die Energiewende formal gar nicht funktionieren kann, weil Gesetze, Vorschriften und Regelungen dem entgegenstehen", sagte Alexander Kuhn, Geschäftsführer der MVV Regioplan, bei der Einweihung. Seine Firma kümmerte sich am Anfang um das Planungsrecht für den Solarpark, und er zollte Engelhorn viel Respekt für sein Durchhaltevermögen. Lob für den Bau gab es auch von Oberbürgermeister Eckart Würzner. Der Solarpark sei ein Klimaschutzprojekt mit Weitsicht, am Grenzhof sei die größte Solaranlage Heidelbergs entstanden, die 1200 Haushalte komplett versorgen könne und 3000 Tonnen Kohlendioxid einspare. "Ich freue mich, dass Rolf Engelhorn diesen großen Schritt gegangen und damit Vorreiter bei den erneuerbaren Energien ist", so der OB.