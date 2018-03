Von Karla Sommer

Da hatten einige der Mitglieder der Händlerinitiative "Roter Faden" richtige Rückenschmerzen am Samstag, und das ausgerechnet an ihrem großen Tag. Was war passiert? Für den "Rote Faden"-Tag in der Innenstadt hatten sie am frühen Morgen rund sieben Kilometer rotes Klebeband vom Bismarckplatz über die Plöck in die Nebenstraßen hinein bis zum Karlsplatz und zurück über die Hauptstraße und die von dort abgehenden Nebenstraßen auf den Boden geklebt. Kein Wunder, dass auch Mitinitiator Matthias Fehser nicht ganz gerade in seinem Weingeschäft in der Ebertanlage stand. Doch er strahlte am Nachmittag ebenso wie seine Kollegin Julia Gless, Inhaberin von "Room Mate" in der Plöck, über das Ergebnis. Sie hatte zusammen mit ein paar Kollegen die zündende Idee, eine Alternative zu der einst geplanten "langen Einkaufsnacht", die die Betriebsräte der Kaufhäuser verhindert hatten, steigen zu lassen. Und die Stadt wie die Wirtschaftsförderung und Pro Heidelberg machten mit.

Zwischen 10 und 20 Uhr und teilweise sogar darüber hinaus öffneten 52 inhabergeführte Geschäfte unter dem Motto "Wir haben was zu bieten" ihre Pforten. Und das war oft eine ganze Menge, denn Musik, Modenschauen und Mitmachaktionen wurden angeboten sowie hin und wieder auch ein guter Tropfen. Ganz davon abgesehen zeigten die Geschäftsinhaber, dass sie den "Großen" oder den Ketten in nichts nachstehen, ja sogar oft etwas zu bieten haben, was man sonst nicht dort bekommt. Man musste nur dem roten Faden vertrauen und auch die kleinen Geschäfte in den Seitenstraßen besuchen, dann war man erstaunt, was es dort alles gibt. Eigentlich alles: von Ausgefallenem über Dinge für den täglichen Gebrauch bis hin zu Luxusartikeln.

"Dadurch dass die ,lange Nacht' abgesagt wurde, haben wir unsere Chance gesehen", meint Julia Gless in ihrem kleinen Laden, vollgestopft mit Wohnaccessoires und am Samstag voller Kunden. Die tummelten sich dann auch im kleinen Hof, wo zusammen mit dem "Skate Express"-Geschäft für die überwiegend jungen Leute drei DJs auflegten. Hier ging die Party sogar bis Mitternacht, während Kollege Fehser froh war, um 22 Uhr die Wein- und Sektflaschen endlich zu verkorken. Ebenso wie Gless war er sehr zufrieden über den Verlauf des "Rote Faden"-Samstags. "Viele sind vorbeigekommen, die ich noch nie gesehen habe", freute er sich und berichtete über die gute Zusammenarbeit der überwiegend jungen Kollegen in der 2011 gegründeten Händlerinitiative.

Nicht bei allen lief es so gut. Einige Teilnehmer waren etwas enttäuscht über die Resonanz, wollten aber nicht, dass ihre Namen veröffentlicht werden. "Ich finde es trotzdem gut, dass wir so was machen", meinte ein Geschäftsinhaber. "Vielleicht muss sich das alles erst einmal herumsprechen. Nächstes Mal wird es bestimmt besser."

Gut lief es dagegen wieder im Laden von Marta Sobczyk in der Hauptstraße. Hier konnte man, während das eigene T-Shirt bedruckt wurde, einen "Hugo" genießen oder sich in einer Kabine filmen lassen, während man befragt wurde, wie einem Heidelberg gefällt. Das Ergebnis wird in etwa einer Woche auf die Internetseite von "i-AM" (www.i-am-for-you.com) gestellt. Als "Provinzstadt mit Potenzial" bezeichnet Sobczyk liebevoll ihre Heimat, plädiert aber auch dafür, dieses Potenzial durch die vielen, zum Teil ihrer Ansicht nach unsinnigen Auflagen nicht zu verspielen. Eine Meinung, mit der sie, so konnte man hören, nicht alleine steht.

Dennoch: "Wir haben gezeigt, dass man nicht nach Mannheim zum Einkaufen fahren muss", war die selbstbewusste Meinung der befragten Ladeninhaber, die sich viel Mühe gegeben hatten, genau das zu beweisen. So wie "Dr. Scheurings Tabakladen" in der Hauptstraße. Hier war eine Kubanerin zu Gast, die zeigte, wie man Zigarren aus dominikanischem Tabak dreht. Das Ergebnis konnte man für fünf Euro kaufen.