Von Götz Münstermann

Das Unternehmen Heidelberg-Marketing soll für mehr Tagungsgäste, also "Business-Kunden", in der Stadt sorgen. Deshalb wird im Aufsichtsrat des städtischen Unternehmens über eine Umstrukturierung und personelle Veränderungen an der Spitze diskutiert. Vor allem der Vergleich mit anderen Städten wird herangezogen, um Heidelbergs Potenziale darzustellen. Doch jeder Vergleich hinkt, je nach Standpunkt, sagt Manfred Zeiner. Ein Mann, der es wissen muss.

Freiburg im Breisgau kann mit Zahlen auftrumpfen, da würde es Heidelberger Hotelchefs wahrscheinlich schwindelig: In den letzten 20 Jahren verdoppelte sich die Zahl der Übernachtungen in der südbadischen Metropole auf fast 1,3 Millionen im Jahr. Allein in den letzten fünf Jahren war es ein Drittel mehr. Und Heidelberg? Das schaut geradezu beschaulich aus mit einer Steigerung der Übernachtungen in den letzten 20 Jahren um 6,7 Prozent, immerhin in den letzten fünf Jahren um fast zehn Prozent. Nur: Keine Stadt ist gleich, "ein zweites Heidelberg gibt es nicht", sagt Dr. Manfred Zeiner, Geschäftsführer der Tourismus-Beratungs-GmbH DWIF-Consulting. Er muss es wissen, denn sein Unternehmen gilt nicht nur als renommierter Berater in der Branche, sondern agiert derzeit im Hintergrund der Strukturdebatte bei Heidelberg-Marketing.

Der Fachmann sagt, man könne entweder nichts vergleichen - oder alles, was man wolle: "Je nachdem, in welche Richtung Sie Argumente suchen." Denn die Krux ist: Keiner weiß, warum Touristen nach Heidelberg oder sonst wo hinkommen. Die Motive werden nicht erfasst - sie lassen sich allenfalls erahnen. So schätzt Heidelberg-Marketing, dass etwa zwei Drittel der Touristen aus geschäftlichen Gründen in die Stadt kommen, Mannheim geht von 70 Prozent aus. Fachmann Zeiner sagt, "wir haben die gleiche Zahl und zwei Wertungen": Wenn es stimme, dass das dritte Drittel der Heidelberg-Touristen aus privaten Gründen komme: "Ist das negativ"? Sei es besser, wenn es mehr als 70 Prozent Business-Kunden seien? Also, was soll man tun? Fachmann Zeiner plädiert dafür, die Sachverhalte wertfrei und "ohne Negativum" zu diskutieren.

Spätestens seit der Diskussion um die gescheiterte Erweiterung der Stadthalle zu einem größeren Kongresszentrum ist bekannt, dass mittelgroße Kongresse Heidelberg den Rücken kehren. Und DWIF-Berater Zeiner sagt, "da hat Heidelberg im Moment noch Potenzial".

Um das Ziel, mehr Tagungsgäste nach Heidelberg zu holen, erreichen zu können, "muss man erst das Angebot schaffen, dann die Nachfrage". Denn: "Den Anteil an lenkbaren Businesskunden zu erhöhen, das geht nur mit einem entsprechenden Angebot", so Zeiner. Deshalb hat der Fachmann aus München quasi zwei Ratschläge an Heidelberg: In Sachen Angebotserweiterung soll Heidelberg erst einmal seine "Hausaufgaben machen", um dann mit Marketing das Ziel, mehr Tagungsgäste zu holen, zu erreichen. Zum anderen soll die Stadt weiterhin den privattouristischen Bereich beackern und "nicht an einer Ecke aussetzen".