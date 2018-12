Vor allem für Kinder nicht ungefährlich: Zu schnell fahrende Autos am Marktplatz in Neuenheim. Foto: Hebbelmann

(heb) Frauke Isenberg, Kinderbeauftragte von Neuenheim, befürchtet, dass die Stadt im Begriff ist, eine einmalige Chance zu vergeben. Deshalb hat sie gemeinsam mit ihren Mitstreitern Ilse Rieker, Muriel Schatz, Friederike Blaser und Jens Wodzak die "Marktplatz-Initiative" gegründet.

Die Chance besteht aus Sicht der Initiative darin, einen Ort der Begegnung für Bürger jeden Alters zu schaffen, der sich nicht auf das im Bau befindliche Bürgerzentrum beschränkt, sondern das gesamte Umfeld einbezieht. "Derzeit ist das noch ein gefährlicher Ort für Kinder und ältere Menschen, die nicht so den Überblick haben", sagt Rieker und verweist auf zu schnell fahrende Autos und zugeparkte Straßenränder um den Neuenheimer Marktplatz.

Durch den niveaugleichen Ausbau der an den Marktplatz angrenzenden Abschnitte von Ladenburger Straße und Lutherstraße möchte die Anwohnerinitiative den Platz bis an die Hauswände erweitern und in eine an das "Shared Space"-Konzept (Geteilter Raum) angelehnte Begegnungszone umwandeln. Fußgänger, Radfahrer, spielende Kinder und Autofahrer, - alle wären gleichberechtigt. Kurzzeitiges Halten soll möglich sein.

"Das Neue wagen - das passt zur Idee der IBA", meint Friederike Blaser. Und die Kinderbeauftragte Isenberg sieht für Kinder die Chance auf einen Freiraum, in dem sie geschützt und zugleich in das Stadtteilleben integriert seien und eigenständig ihren Radius erweitern könnten, während die Eltern einkaufen oder einen Kaffee trinken könnten. Jens Wodzak ist eine intelligente Möblierung wichtig - wie die lange "Generationenbank", die direkt am Bürgerzentrum mit Blick auf den Spielplatz geplant sei.

"Wir haben von Anfang an gesagt, dass für uns die Vision eines Begegnungsraums beim Gebäude nicht aufhört", so Isenberg. Der Verkehr sei immer Thema gewesen, doch die Stadtverwaltung habe sich zunächst auf das Gebäude konzentrieren wollen.

Vor einem Jahr habe man sich dann im Arbeitskreis auf den niveaugleichen Ausbau im Sinne des "Shared Space" geeinigt, ergänzt Muriel Schatz. Von Seiten des Amts für Verkehrsmanagement habe es geheißen, das werde sehr teuer, sei aber machbar. Es sei sinnvoll zu warten, bis die Stadtwerke ihre Fernwärmeleitung in der Lutherstraße verlegt hätten und die Oberfläche ohnehin neu gemacht werden müsse.

"Doch im Mai war es für die Umgestaltung plötzlich angeblich zu spät", ärgert sich Schatz. Die Begründung der Stadtverwaltung: Die Stadtwerke wollten die Fernwärmeleitung schon im März 2013 verlegen und allein die Planung der Begegnungszone brauche ein Jahr. Die Entwässerung müsse geklärt und mit dem Tiefbauamt abgestimmt werden. Man könne die Straße jetzt nur so wieder herstellen wie sie gewesen sei.

Das sei völlig unverständlich und nicht vermittelbar, glaubt die Initiative. "Die Baustelle ist eine Chance", so Blaser. "Wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, ist das Thema für die nächsten 30 Jahre durch." Am Samstag will die Initiative auf dem Markt Flugblätter verteilen und die Neuenheimer mobilisieren, an der Informations- und Diskussionsveranstaltung der Stadt teilzunehmen und mitzudiskutieren.

Auch Bert-Olaf Rieck vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit ruft die Neuenheimer auf, möglichst zahlreich zu erscheinen. Laut Beschluss des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses vom 23. Mai sollte vor der Entscheidung über den Wegfall von Parkplätzen das Konzept einer Verkehrsberuhigung vorgestellt und Lösungsmöglichkeiten für die Verkehrssituation um den Marktplatz aufgezeigt werden. Eine Entscheidung über eine Umgestaltung des Platzes im Sinne der Initiative sei hingegen Sache des Gemeinderates und nicht vor dem Beschluss über den Haushalt für 2015/16 denkbar, so Riek.

Info: Auf Einladung der Stadt sollen am Donnerstag, 29. November, um 18.30 Uhr im Gemeindesaal der Johannesgemeinde, Lutherstraße 67, Varianten der Regelung des ruhenden Verkehrs vorgestellt und diskutiert werden.