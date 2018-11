Kaz. Die Landeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) im Pfaffengrund nimmt in wenigen Wochen ein Gewächshaus in Betrieb, das bislang einmalig in Deutschland ist. Es wird komplett mit Geothermie, also Erdwärme, beheizt - wo Gewächshäuser bisher doch eher als Energieschleudern gelten. Das "Versuchsgewächshaus" im Wert von einer Million Euro gehört zu drei großen Bau- und Sanierungsmaßnahmen, für die Bund und Land insgesamt drei Millionen Euro investierten. Auf dem Schulgelände entstand auch ein neues Internatsgebäude mit 16 Wohnplätzen, außerdem wurde die Mensa energetisch generalsaniert, einschließlich Wärmedämmung von Außenfassade und Kellerdecke. Neu ist ein Speisesaal für 80 Personen, der auf dem ehemaligen Innenhof entstand. Die Anlage wird künftig durch ein modernes Blockheizkraftwerk mit Wärme versorgt. Alle Maßnahmen dienen der Energieeinsparung und sind damit Teil des Sparprogramms der Landesregierung.

Für Staatssekretär Ingo Rust vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist Energiesparen eine der Wurzeln des Sparprogramms. In seiner Ansprache brachte er seine Bewunderung für den gärtnerischen Beruf zum Ausdruck. Die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Aus- und Fortbildungsangebot der Landeslehr- und Versuchanstalt für Gartenbau rechtfertige die Investitionen. "Bildung und Forschung sind unser wichtigstes Zukunftskapital. Nach Umbau und Erweiterung verfügt die LVG nun über beste bauliche Rahmenbedingungen für moderne Lehre und Forschung", bekräftigte auch Ministerialdirektor Wolfgang Reimer vom Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz. Das Land gründete die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau schon im Jahr 1952 und baute sie seitdem ständig aus. Die letzte größere Sanierungswelle ging seiner Schilderung nach in den 1990er Jahren über die Bühne.

Eine Zahl zur Einrichtung als Forschungsanstalt: In Heidelberg werden auf einer "Unterglas-Fläche" von 7700 Quadratmetern Versuche zu ökologischen und umweltrelevanten Fragestellungen sowie zur Weiterentwicklung von Anbauverfahren im Gartenbau gemacht. "Die LVG ist ein Kompetenzzentrum für den Obst- und Gemüse- wie Zierpflanzenanbau, aber sie kann da noch zulegen", so Reimer. Allerdings schlug er vor, im Versuchsanbau länderübergreifend mehr zu kooperieren.

Mit den Worten "Man sieht immer nur, was zu tun ist und nicht, was schon getan ist" zitierte Bürgermeister Wolfgang Erichson in seinem Grußwort Marie Curie. Auch er erinnerte an die Zeiten, an dem die LVG schon mal Großbaustelle war. Derzeit geschehe rund um das Gelände ja noch mehr. So werde gerade "die Straße ertüchtigt" und außerdem neue Stellplätze geschaffen.

"Wir sind froh über die neuen Kapazitäten, und Sie können sicher sein, dass das Geld gut angelegt ist", sagte schließlich Christoph Hinze als Leiter der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau, die seinen Worten nach in der Bevölkerung meistens nur "Gartenbauschule" genannt wird. In der Einrichtung machen jährlich über 150 Gärtner ihre Ausbildung zum Meister, über 1000 Erwerbsgärtner nehmen an Fortbildungsveranstaltungen teil, außerdem werden jährlich rund 2000 junge Menschen innerhalb der überbetrieblichen Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau geschult. Am Sonntag, 1. Juli, findet in der LVG ein Tag der offenen Tür statt. Das "Versuchsgewächshaus" ist dann allerdings noch nicht zu besichtigen.