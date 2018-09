Von Claudia Linke

Parken in Heidelberg, so sagen viele Einkäufer aus dem Umland, sei besonders teuer. Und geht es nach den Stadtwerken, soll es zum 1. Januar noch teurer werden. Auf jeden Fall sei Mannheim viel billiger als Heidelberg. Ein Vergleich ergibt: Es kommt darauf an, wann und wie nah an der Fußgängerzone man parken will; und im Grunde sind die Unterschiede zwischen beiden Städten bei den Parkgebühren nicht so dramatisch.

Der Durchschnitt: Unter der Woche zahlt man für drei Stunden Parkzeit in der Heidelberger Innenstadt (insgesamt 18 Parkhäuser) im Schnitt 4,06 Euro, in den Mannheimer Quadraten (zehn Parkhäuser und ein Parkplatz) sind es 3,81 Euro. Rechnet man noch innenstadtnahe Parkgelegenheiten an Wasserturm, Schloss und Nationaltheater (vier Parkhäuser und vier Parkplätze) hinzu, kommt man sogar nur auf 3,66 Euro.

Die Spanne: Für das Innenstadtparken zahlt man in Heidelberg, wieder für drei Stunden, zwischen drei Euro und 7,50 Euro (Spitzenreiter ist das "Crowne Plaza"), aber eigentlich liegen die meisten Parkhäuser bei etwa vier Euro. Am billigsten sind Parkhäuser in der Nähe des Bismarckplatzes - nur drei Euro kosten drei Stunden im Woolworth, Bauhaus, Nordbrückenkopf und an der Stadtbücherei. In der Altstadt gibt es mit 3,50 Euro für drei Stunden Kraus, den Friedrich-Ebert-Platz und Kornmarkt/Schloss am günstigsten.

In den Quadraten zahlt der Besucher für drei Stunden Parkzeit in der Regel vier Euro; nur in den Tiefgaragen D5, H6 und U2 ist es mit 3,30 Euro billiger. Direkt am Wasserturm und am Rosengarten wird es teurer (4,50 Euro bis 18 Uhr). Außerhalb der Quadrate, am Collini-Center und Nationaltheater, kosten drei Stunden 3,30 Euro. Mit Abstand am billigsten sind die zwei Parkplätze und das Parkhaus am Schloss - die übrigens nicht nur Studenten oder Dozenten offenstehen. Konkurrenzlos günstig ist der Parkplatz Universitätsareal B6 mit nur zwei Euro für drei Stunden.

Nachttarife: Nachts ist das Parken billiger - zumindest flächendeckend in Mannheim. Der Billigtarif fängt außerhalb der Quadrate früher an, meist um 17 oder 18 Uhr. Der Parkplatz Universität Stiler Hof zum Beispiel öffnet zwar erst um 16 Uhr für jedermann (vorher ist er für Uni-Angehörige reserviert), bietet dann aber schon einen "Flaniertarif" (maximal zwei Euro) an. In den Quadraten selbst beginnt das billige Nachtparken erst um 20 Uhr. Das gilt auch für Heidelberg - wenn es den Nachttarif überhaupt gibt. Nur bei vier von 18 Heidelberger Parkhäusern lohnt sich der späte Einkauf besonders, denn da wird eine Stunde vor Geschäftsschluss, um 19 Uhr, das Parken billiger.

Wenn man drei Stunden im Nachttarif parkt, kostet das in Heidelberg in einem Drittel aller Parkhäuser (wie Kraus, Unibibliothek, Friedrich-Ebert-Anlage und -Platz) nur 1,50 Euro - also weniger als die Hälfte der Gebühr tagsüber. Nachts ist es in der Mannheimer Innenstadt eher teurer, drei Stunden kosten hier zwei oder drei Euro. Nur der Parkplatz und die Tiefgarage im Collini-Center und der Uniparkplatz Stiler Hof verlangen 1,50 Euro; gar nur einen Euro will die Parkgarage Uni-Mensa (Schloss) von 18 bis 6 Uhr - und zwar egal, wie lange man dort parkt.

Fazit: Am frühen Abend ist Mannheim beim Parken günstiger, weil der Nachttarif früher beginnt; allerdings liegen die Parkplätze eher weiter weg von den Planken. Dafür ist das nächtliche Parken in Heidelberg billiger, vorausgesetzt es gibt überhaupt einen Nachttarif (den nur die Hälfte der Parkhäuser anbietet): In Mannheim gibt es zwar überall den Nachttarif, der aber nicht so günstig ist wie in Heidelberg. Aber, und das dürfte die Einkäufer zu normalen Zeiten am meisten interessieren: Im Grund geben sich die beiden Städte bei den Parkgebühren nicht viel.

PARKEN IN HEIDELBERG

Zentrum

P0 Woolworth: Montag bis Samstag 1 Euro/Stunde. Kundenermäßigung.

P1 Poststraße: Montag bis Samstag 7 bis 19 Uhr: 0,50 Euro bis 20 Minuten, 1,20 Euro bis 1 Stunde, 2,40 Euro bis 2 Stunden, 3,60 Euro bis 3 Stunden, maximal 10 Euro/Tag. Abend- und Nachttarif (19 bis 7 Uhr) 0,50 Euro/Stunde, maximal 6 Euro/Nacht.

P2 Bauhaus: Montag bis Samstag 2 Euro bis 2 Stunden, 1 Euro/jede weitere Stunde, maximal 15 Euro/Tag. Kundenermäßigung.

P3 Crowne Plaza: Montag bis Sonntag 2,50 Euro/Stunde (1. bis 6. Stunde), 1,50/Stunde ab 7. Stunde, maximal 19 Euro/Tag.

P4 Darmstädter Hof: Montag bis Sonntag 1,50 Euro/Stunde, maximal 15,50 Euro/Tag. Abend- und Nachttarif (21 bis 4 Uhr) 1,50 Euro/Stunde, maximal 4 Euro/Nacht.

P14 Atos-Klinik: Montag bis Sonntag 1,50 Euro bis 1 Stunde, 3 Euro bis 2 Stunden, 4,50 Euro bis 3 Stunden. 12 Euro bis 8 Stunden, jede weitere Stunde 0,70 Euro.

P15 Klinikum Bergheim: Montag bis Sonntag 1,50 Euro/Stunde, maximal 10 Euro/Tag. Abend- und Nachttarif (19 bis 6 Uhr) 1,50 Euro bis 1 Stunde, maximal 2,50 Euro/Nacht.

P16 Nordbrückenkopf: Montag bis Sonntag 0,50 Euro bis 20 Minuten, 1 Euro bis 40 Minuten, 1,50 Euro bis 1 Stunde, 2,40 Euro bis 2 Stunden, 0,50 Euro jede weitere Stunde, maximal 9 Euro/Tag.

P17 Stadtbücherei: Montag bis Sonntag 0,50 Euro bis 30 Minuten, 1 Euro bis 1 Stunde, 2 Euro bis 2 Stunden, 3 Euro bis 3 Stunden, maximal 12 Euro/Tag. Abend- und Nachttarif (20 bis 7 Uhr) 0,50 Euro/Stunde, maximal 3 Euro/Nacht.

Altstadt

P5 Europäischer Hof: Montag bis Sonntag 1,50 Euro bis 1 Stunde, 3 Euro bis 2 Stunden, 4,50 Euro bis 3 Stunden, maximal 19 Euro/Tag.

P6 Kraus: Montag bis Sonntag 8 bis 20 Uhr 0,50 Euro bis 20 Minuten, 1 Euro bis 40 Minuten, 1,50 Euro bis 1 Stunde, 2,50 Euro bis 2 Stunden, 3,50 Euro bis 3 Stunden, 0,50 Euro/jede weitere Stunde, maximal 10 Euro/Tag. Abend- und Nachttarif (20 bis 8 Uhr) 0,50 Euro/Stunde, maximal 3 Euro/Nacht.

P7 Kaufhof: Montag bis Samstag 7 bis 20 Uhr 1,50 Euro/Stunde. Abend- und Nachttarif (20 bis 7 Uhr) 1 Euro bis 1 Stunde, 0,50 Euro/jede weitere Stunde. Kundentarif tagsüber 1 Euro/Stunde.

P8 Kongresshaus: Montag bis Sonntag 0,50 Euro bis 30 Minuten, 1,50 Euro bis 1 Stunde, 2,50 Euro bis 90 Minuten, 3 Euro bis 2 Stunden, 4 Euro bis 3 Stunden, maximal 16 Euro/Tag.

P9 Friedrich-Ebert-Anlage: Montag bis Sonntag 1,50/Stunde von 1. bis 3. Stunde, 1 Euro/Stunde ab der 4. Stunde, maximal 9 Euro/Tag. Abend- und Nachttarif (19 bis 9 Uhr) 0,50 Euro/Stunde, maximal 2,50 Euro/Nacht.

P10 Friedrich-Ebert-Anlage II: Montag bis Sonntag 8 bis 20 Uhr 0,50 Euro bis 20 Minuten, 1 Euro bis 40 Minuten, 1,50 Euro bis 1 Stunde, 2,50 Euro bis 2 Stunden, 3,50 Euro bis 3 Stunden, maximal 10 Euro/Tag. Abend- und Nachttarif (20 bis 8 Uhr) 0,50 Euro/Stunde, maximal 3 Euro/Nacht.

P11 Unibibliothek: Montag bis Sonntag 1,50 Euro/Stunde von 1. bis 3. Stunde, 1 Euro/Stunde ab der 4. Stunde, maximal 9 Euro/Tag. Abend- und Nachttarif (19 bis 9 Uhr) 0,50 Euro/Stunde, maximal 2,50 Euro/Nacht.

P12 Kornmarkt/Schloss: Montag bis Sonntag 0,50 Euro bis 20 Minuten, 1 Euro bis 40 Minuten, 1,50 Euro bis 1 Stunde, 2,50 Euro bis 2 Stunden, 3,50 Euro bis 3 Stunden, 0,50 Euro/jede weitere Stunde, maximal 10 Euro/Tag.

P13 Karlsplatz/Rathaus: Montag bis Sonntag 0,50 Euro bis 30 Minuten, 1,50 Euro bis 1 Stunde, 2,50 Euro bis 90 Minuten, 3 Euro bis 2 Stunden, 4 Euro bis 3 Stunden, maximal 16 Euro/Tag.