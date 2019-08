Heidelberg. (hö) Die Heidelbergerin Sabine Kuhn, aber auch "sieben Freunde und Gäste aus der Schweiz" haben einen geharnischten Brief an die RNZ verfasst, in dem sie beklagen, dass "weitere Bus- und Straßenbahnlinien ausgedünnt" würden. Die Begründung: "Zu wenige Nutzer in der Ferienzeit." Sie findet es "unerhört, was sich die RNV erlaubt". Auch die Gäste aus der Schweiz seien "mehr als erstaunt. Das gibt es dort nicht". Ihre Konsequenz: Sie stieg wieder aufs Auto um. "Und wenn die Ferien vorbei sind, fahren wir weiter Auto. Ob wir im Stau stehen oder auf Bahnen warten, die nicht kommen, spielt keine Rolle."

Tatsächlich bestätigt ein RNV-Sprecher, dass sich bei drei Linien seit dem 19. August etwas gravierend verändert habe:

> Der Schienenbusersatzverkehr Linie 24 zwischen dem Hauptbahnhof und dem S-Bahnhof Weststadt/Südstadt entfällt werktags in der Zeit von 5 bis 19 Uhr.

> Die Buslinie 29 fährt nicht mehr vom Boxberg zum Technologiepark (Neuenheimer Feld), sondern nur noch bis zum Bismarckplatz.

> Die Buslinie 32a fährt zwischen Hauptbahnhof und Uniplatz nicht mehr im 10-, sondern 20-Minuten-Takt.

Alle diese "Ausdünnungen" enden am 11. September, wenn der Umbau am Hauptbahnhof fertig ist. Der RNV-Sprecher begründet das Vorgehen damit, dass es während der großen Ferien relativ wenige Nutzer gäbe: "Das spielt für uns die entscheidende Rolle." Mit den verkürzten Strecken - "Umlaufverkürzung" genannt - spart das Nahverkehrsunternehmen aber vor allem Personal, das besonders knapp ist: "Die Umlaufverkürzung bringt wirklich etwas, unser Fahrplan ist viel stabiler, es kommt fast gar nicht mehr zu Ausfällen ganzer Fahrten", so der RNV-Sprecher.

Aus den Erfahrungen der letzten Wochen zieht die RNV eine Konsequenz: Fortan wird komplett auf den Fahrplanwechsel zweimal im Jahr - der letzte war am 9. Juni - verzichtet. "Wir machen ab sofort Angebotsveränderungen, wenn sie nötig sind und nicht mehr nach dem starren Schema Sommer/Winter." Dadurch erhofft sich das Unternehmen, flexibler reagieren zu können - und auch die Fahrgäste müssen sich nicht zweimal im Jahr umstellen.