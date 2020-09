Die drei Neubauten befinden sich in Rohrbach direkt am großen Rewe-Center. Die neuen Wohnungen darin sind jedoch bereits komplett vermarktet. Foto: zg

Heidelberg. (RNZ) So langsam lässt sich erahnen, wie die drei Neubauten in der Rohrbacher Felix-Wankel-Straße mal aussehen sollen. Nach rund einem Jahr Bauzeit stehen die Rohbauten, in denen insgesamt 73 neue Wohnungen entstehen sollen. Das Richtfest musste coronabedingt im kleinen Kreis stattfinden. Baubürgermeister Jürgen Odszuck war jedoch vor Ort und hob dabei besonders hervor, dass sich der Investor "Conceptaplan & Kalkmann" freiwillig verpflichtet habe, einen Großteil der Wohnungen preisgebunden zu vermieten.

Ursprünglich waren auf dem Grundstück, das über 15 Jahre lang brach lag, nämlich auch gewerbliche Nutzungen geplant. Als "Conceptaplan & Kalkmann" das Grundstück Ende 2017 erwarb, sollten etwa 70 Prozent Wohnnutzung und 30 Prozent Gewerbe entstehen. "Ende 2018 sind wir dann auf die Stadt zugegangen", berichtete Geschäftsführer Henning Kalkmann. "Aufgrund der zunehmend größer werdenden Wohnungsnachfrage wollten wir zusätzlichen vor allem auch preisgebundenen Wohnraum schaffen." Dazu musste ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. "Der Zeitplan erschien am Anfang schier unrealistisch, aber wir haben es trotzdem gemeinsam mit der Stadt und den Planern geschafft."

Von den entstehenden 73 Wohnungen wurden 20 im westlichen Haus im Nachhinein ergänzt. Preisgebunden sind 17 Wohnungen – die sich auf zwei Häuser verteilen. "So entsteht bezahlbares Wohnen in erheblichem Umfang", hob Odszuck die "enorme Sozialquote" hervor. "Trotzdem haben wir auch auf Vielfalt und Qualität bei den Wohnungen geachtet", betonte Kalkmann. So entstehen Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen im preisgebundenen Segment. "Die Qualität der Ausstattung ist dabei absolut identisch zu den übrigen Wohnungen."

"Dass bereits jetzt alle Wohnungen vermarktet sind spricht für die Qualität des Projektes", freute sich Kalkmann. Dabei komme ein Großteil der Käufer und Mieter aus Heidelberg. Die Fertigstellung soll nun innerhalb eines Jahres erfolgen. "Das Einweihungsfest kann dann hoffentlich wieder in gewohntem Umfang mit allen Beteiligten stattfinden."