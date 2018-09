Von Jonas Labrenz

Heidelberg. In den frühen Morgenstunden des 9. Februars endete in Heidelberg, was bis dahin über Monate nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für Ärger sorgte. So sieht es die Staatsanwaltschaft Heidelberg, die drei Männer wegen gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung und Betrug anklagte. Sie müssen sich seit Montag vor dem hiesigen Landgericht verantworten.

Die beiden kroatischen und der bosnische Staatsangehörige sollen sich mit mehreren, teilweise unbekannten Mittätern zusammengeschlossen haben, um gefälschte Rezepte für hochpreisige Medikamente herzustellen und bei Apotheken im Nachtdienst einzulösen, um sie dann "wirtschaftlich zu verwerten", so der Staatsanwalt.

Dass die Polizei sich in Heidelberg auf die Lauer legte, wurde ihnen zum Verhängnis. An einer Apotheke in Neuenheim wurde erst einer der Männer und kurz nach ihm der zweite festgenommen. Einer von ihnen führte die Beamten zum dritten mutmaßlichen Täter.

Knapp 4800 Euro kostet eine der Packungen Norditropin, einem bei Bodybuildern beliebten Präparat mit Wachstumshormonen, das die Gruppe in mindestens sechs Fällen durch die Vorlage eines gefälschten Rezepts erlangt haben soll. Auch Krebsmedikamente wie Sutent und Nexavar soll sich die Gruppe auf diese Weise beschafft haben.

"Ich bin ein bisschen eitel", sagte Edis H., den die Staatsanwaltschaft als Kopf der Gruppe ansieht. Norditropin mache schlank und kräftig. "Mit einer Packung kommt man aber nicht weit", fügte der 40-Jährige Hobby-Bodybuilder hinzu.

Für etwa 30 Tage reiche die Arznei, die unter anderem Kindern mit Wachstumsstörungen verschrieben wird. Er habe allerdings eine "Kur" über sieben bis acht Monate geplant.

Die anderen Medikamente seien für seine Cousine in Bosnien. "Sie hat Krebs", erklärte Edis H. - und soll an Brustkrebs leiden. Das Papier, das bei dem Vorsitzenden Richter der Großen Strafkammer am Landgericht, Christian Mühlhoff, landet, zeugt dagegen von Gebärmutterkrebs. Woher er überhaupt wissen könne, dass das Medikament auch medizinisch indiziert sei, wollte Mühlhoff wissen.

Edis H. habe sich dabei auf den Zeugen Hakan G. verlassen: "Der hat immer einen auf Chemiker gemacht." Ansonsten hielt er jedoch wenig von dem 30-Jährigen, der stets die Rezepte erstellt haben soll und gegen den ein Verfahren in Freiburg geführt wird. Edis H. behauptet, er habe immer nur im Auftrag von Hakan G. gehandelt.

Die ehemalige Freundin von Edis H. sagte als Zeugin aus. Auch sie habe "bestimmt ein paar mal angerufen". Die teuren Medikamente mussten vorbestellt werden, dafür seien Wegwerfhandys mit Sim-Karten auf Alias-Personen angeschafft worden.

Dejan B. und Marko I. seien dann zu den Apotheken gefahren und hätten während der Notdienst-Zeiten die Rezepte eingelöst. Das räumten die Angeklagten ein, nachdem sich Anwälte und Kammer auf einen Strafrahmen für Edis H. zwischen vier und fünf Jahren bei Geständigkeit und bei den anderen auf zweieinhalb bis dreieinhalb und eineinhalb bis zwei Jahren geeinigt hatten.

Auch zwei Albaner sollen noch eine Rolle spielen. Einer von ihnen habe die Wohnung unter Edis H. bewohnt, wo die Polizei den Computer und den Drucker fand, mit denen die Rezepte erstellt wurden. Ein anderer, den nur Hakan G. kennen will und den die Staatsanwaltschaft für bedeutend hält, sollte ihn - Hakan - in Zukunft ersetzen, ist der 30-Jährige überzeugt. Dem Albaner konnte die Polizei allerdings nicht habhaft werden, wie ein Kriminalkommissar im Zeugenstand erzählte.

Der Kommissar ist sich sicher, dass Edis H. der Kopf der Bande ist: "Für mich ist er immer noch der Haupttäter." Dass er das Norditropin selbst verbraucht haben soll - die Polizei geht von deutlich größeren Mengen aus als die Staatsanwaltschaft zur Anklage bringen konnte - hält er für medizinisch bedenklich und letztendlich nicht für möglich.

Der Polizist wird am Donnerstag, 27. September, wieder aussagen. Dann wird der Prozess ab 8.30 Uhr am Landgericht fortgesetzt. Insgesamt sind fünf Verhandlungstage geplant.