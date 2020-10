Zwischen Ernst-Walz- und Theodor-Heuss-Brücke soll der Radschnellweg Heidelberg-Mannheim in das Projekt „Stadt am Fluss“ integriert werden. Dann soll auch die Situation für Fußgänger und Radfahrer an der B 37 besser werden. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Der Verlauf des Radschnellwegs zwischen Heidelberg und Mannheim steht fest – zumindest in der Theorie. Wie ist die aktuelle Planung des Abschnitts, der sich auf Heidelberger Gemarkung befindet? Wo sind die neuralgischen Stellen? Wie werden die Voraussetzungen für die erforderliche Fahrbahnbreite geschaffen? Und für wen hat der Bau des Schnellwegs welche Konsequenzen?

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck machte im Gespräch mit der RNZ deutlich: "In der Maßnahme ist vor allem im Abschnitt an der Neckaruferpromenade richtig viel Musik drin." Konkret geht es um das Teilstück zwischen Ernst-Walz- und Theodor-Heuss-Brücke. Hier soll der Radschnellweg in das Projekt "Stadt am Fluss" integriert werden.

> Von Mannheim aus gesehen, beginnt der Radweg auf Heidelberger Stadtgebiet westlich von Wieblingen direkt mit einem größeren Bauprojekt. Hier ist eine Unterführung unter der A5 geplant. Für die Radfahrer ideal. Schnurgerade geht es dann parallel zur OEG-Trasse entlang der Kleingartenanlage und dem Friedhof weiter, diese Straße soll verbreitert werden und "es könnten Parkplätze wegfallen", erklärte Odszuck. Er wies aber gleichzeitig darauf hin, dass es bereits Überlegungen gebe, dafür an anderer Stelle Neue zu schaffen. Das Regierungspräsidium (RP) teilte außerdem mit, dass eine Verbreiterung des Gehwegs geprüft werde.

> Hinter der Kleingartenanlage Wiebligen führt die Strecke auf der Edinger-, der Neckarhäuser- und der Adlerstraße weiter. Geplant ist, die Edinger Straße und die Adlerstraße in Fahrradstraßen umzuwidmen. Das bedeutet, dass Autos dort zwar fahren dürfen, Radler aber immer Vorfahrt haben. Einzige Ausnahme: Die Bahn hat grundsätzlich Vorrang. Auch dort werden – voraussichtlich auf der nördlichen Straßenseite – Stellplätze wegfallen. Deshalb wurde eine Parkraumanalyse in Auftrag gegeben.

> Über die Liselottestraße – die ebenfalls zur Fahrradstraße werden soll – geht es dann weiter in Richtung Fluss auf die Mannheimer Straße. Dort soll der bestehende Rad-/Gehweg an der Neckarseite ausgebaut werden. Da der Neckar in diesem Abschnitt geschützt ist, ist nur eine Erweiterung in Richtung Straße möglich. Zur Ermittlung der Fußgängerzahlen ist eine Zählung veranlasst worden. Die Haltestellenbuchten entlang der Mannheimer Straße müssen zurückgebaut werden.

> Von Wieblingen aus führt der Radweg bis zum Park in der Vangerowstraße und von dort aus geht es auf nördlicher Seite auf einer Breite von vier Metern weiter zur Ernst-Walz-Brücke.

> Ab Ernst-Walz-Brücke ist nicht genug Platz. Hier könnte der Weg mit einer Stützkonstruktion über den Neckar erweitert werden – das beträfe dann auch den weiteren Verlauf bis zur Rudergesellschaft. Nur so wäre eine Verbreiterung des Radwegs auf vier Meter plus Sicherungsstreifen zu realisieren.

> Zwischen Ernst-Walz- und Theodor-Heuss-Brücke sollen sich Radschnell- und Fußgängerweg trennen. Der Radschnellweg führt oben weiter, die Fußgänger sollen unten am Fluss flanieren können. "Die Idee ist, einen Zwei-Richtungs-Radweg am Iqbal-Ufer entlangzuführen, Fußgänger und Radler sollen nicht mehr konkurrieren", so der Baubürgermeister. Dazu muss aber noch einiges geschehen. "Voraussetzung ist, dass wir die Vereine dort mit ins Boot kriegen", sagte Odszuck. Konkret geht es um den Motor Boot Club, die Segler Vereinigung, den Motor Yacht Club und die Rudergesellschaft Heidelberg. "Gerade die Ruderer müssen beispielsweise mit Booten den Fußweg queren", so Odszuck. Wichtig sei, dass die Vereine in ihrer Sportausübung nicht beeinträchtigt werden. Ohne eine Verbreiterung des schmalen Stegs wird das nicht gehen. "Wir sind mit den Vereinen im Gespräch und die sehen auch, dass in dem Ausbau Chancen stecken."

Auch die obere und die untere Wasserbehörde hätten bekundet, das Projekt wohlwollend zu begleiten. Odszuck machte aber deutlich, dass es bis zur Umsetzung noch ein langer Weg sei. Eine Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ist frühestens 2021 vorgesehen. Allerdings sollen einzelne Abschnitte des Radschnellwegs, für die kein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, dann bereits in Angriff genommen werden.