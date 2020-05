Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Pünktlichkeit ist eine Tugend. Das mussten zwei junge Männer jetzt auf die harte Tour lernen: Weil sich die Hintermänner bei einer Betrugsmasche zu viel Zeit ließen, landeten die beiden Handlanger am gestrigen Freitag auf der Anklagebank des Amtsgerichts. Sie sollten bei einer Seniorin Goldbarren im Wert von 26.000 Euro abholen. Vorher hatte ein sogenannter falscher Polizeibeamter von der Türkei aus bei der Frau angerufen und sie überredet, die Barren vor die Tür zu legen. Doch als die Männer ankamen, waren in der Tüte nur zwei Bücher – und hinter der nächsten Ecke echte Polizisten. Sie wurden festgenommen.

Es ist der 10. Dezember 2019. Das Telefon der Seniorin, die im Prozess als Zeugin aussagt, klingelt und es meldet sich angeblich ein Polizeibeamter. In der Nähe ihrer Wohnung sei mehrmals eingebrochen worden. Eine Bande stecke dahinter. Zwei Männer habe man festnehmen können und bei ihnen auch ihren Namen und ihre Anschrift gefunden. Man könne ihre Wertsachen beschützen. "Die übliche Geschichte", erklärt ein richtiger Polizist vor Gericht. Doch die Hintermänner gingen bei der Seniorin noch weiter: Es gebe Hinweise, dass Sparkassenmitarbeiter beabsichtigten, ihr Schließfach auszuräumen. "Ich habe das alles geschluckt", erzählt die Seniorin. Sie schaue kein Fernsehen, lese keine Lokalzeitung, "deswegen wusste ich gar nicht, was falsche Polizeibeamte sind".

Nur ein Zufall verhinderte, dass die Täter an die Beute kamen. Die Seniorin hatte mehrmals mit den Männern telefoniert. Sie hatte die Goldbarren aus ihrem Schließfach geholt und wartete auf den nächsten Anruf. Doch der kam nicht zur verabredeten Zeit. "Da bin ich zornig geworden. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit", so die Seniorin vor Gericht. Sie rief also beim echten Polizeirevier an und verlangte, die Herren zu sprechen, die sie angerufen hatten. Sofort machten sich Beamte auf den Weg zu ihr und klärten sie auf. "Ich habe ungewollt das Richtige getan", so die Seniorin erleichtert.

Als die Beamten eintreffen, bot man ihr an, "das Spiel mitzuspielen", so die Seniorin: "Wie ein Abenteuerroman." Und aus Wut über die Täter und ihre eigene Leichtgläubigkeit machte die 76-Jährige mit und präparierte eine Tüte, die sie vor der Tür abstellte. Die Männer wurden gefasst. "Am nächsten Tag war ich völlig fertig. Und die nächsten beiden Tage auch", erzählt die Seniorin. Aber heute, ein halbes Jahr später? "Das ist gegessen", sagt sie.

Die Männer hinter den beiden sogenannten Abholern sind noch nicht gefasst. Abholer und Kuriere sind die kleinsten Lichter, erklärte ein Polizist. In diesem Fall hätten die beiden zusammen nur 500 Euro "Lohn" bekommen. Sie werden angeworben von sogenannten Logistikern, die im In- und Ausland sitzen. Die Opfer werden meist über Telefonbücher ausgesucht – von den "Keilern". Sie sind es, die dann auch anrufen und eine ausgedachte Geschichte erzählen. Im Anschluss besorgen sie sich über die Logistiker die Abholer für den richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Auch "Enkeltricks" funktionieren so.

Die Bande in diesem Fall agiert von der Türkei aus. Einer der Angeklagten war zumindest ein Stück weit in deren Machenschaften eingeweiht. Der Name des anderen tauchte bei den Ermittlungen rund um das kriminelle Netzwerk nicht mehr auf. Der eine wurde deshalb wegen versuchten gemeinschaftlichen Bandenbetrugs zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt, der andere zu einem Jahr Haft mit Bewährung. Die niedrigen Strafen rühren auch daher, dass beide Männer geständig waren, schon ein halbes Jahr in Haft sitzen, sich entschuldigt haben und der Seniorin kein Schaden entstanden ist.