Von Holger Buchwald

Heidelberg. Im Streit um ein millionenschweres Erbe soll nun ein Gutachten klären, ob die beiden handschriftlichen Testamente eines verstorbenen, kinderlosen Ehepaares echt sind. Eine Bekannte, die sich zunächst als Hausverwalterin um die zahlreichen Immobilien des Paares gekümmert hatte und sich später, als beide pflegebedürftig waren, auch um deren Haushalt gekümmert hatte, sollte laut den Dokumenten das gesamte Vermögen erben. Dagegen klagt der Neffe des Ehepaares vor dem Landgericht.

"Die bisherige Beweisaufnahme hat Zweifel an der Testierfähigkeit von Frau W. zum Zeitpunkt der (möglichen) Testamentserrichtung ergeben", schreibt Richter Thomas Henn in seinem Beweisbeschluss von Freitag. Konkret heißt das: Möglicherweise litt die Nachlassgeberin Ende 2013 bereits so stark an Alzheimer, dass das Testament auch dann ungültig wäre, wenn es von ihr handschriftlich verfasst worden wäre. Ob die Frau damals aber tatsächlich nicht mehr ihre eigenen Geschäfte erledigen konnte, steht laut Henn noch nicht zweifelsfrei fest. Daher müsse nach der jetzt angeordneten grafologischen Untersuchung unter Umständen noch ein psychiatrisch-geriatrisches Gutachten eingeholt werden.

Der frühere Steuerberater des verstorbenen Ehepaares beziffert allein den Wert der Immobilien, darunter zehn Mehrfamilienhäuser in Heidelberg, auf 20 Millionen Euro. Rechtsanwalt Mario Nöll geht in seiner Klageschrift von einem Erbe im Gesamtwert von mindestens elf Millionen Euro aus.

Mehrere Zeugen bestätigten bei der mündlichen Verhandlung, dass das Ehepaar all dies eigentlich seiner eigens dafür gegründeten Stiftung vermachen wollte. Auch der Kläger will, dass dieser vermeintliche letzte Wille seines Onkels und seiner Tante umgesetzt wird. Allerdings konnte die Zivilkammer 2 des Landgerichts keinen Beweis dafür finden, dass es ein weiteres Testament gibt: "Konkrete Anhaltspunkte für das Vorhandensein eines Testaments zugunsten der Stiftung haben sich nicht ergeben."

Nöll wirft der Beklagten Erbschleicherei vor und hat parallel zur Einreichung der Zivilklage Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.

Unterdessen berichteten Freunde des Ehepaares in der mündlichen Verhandlung beim Landgericht, dass sich die "Betreuerin" immer mehr in das Leben der beiden gedrängt habe. Jeder Kontakt zu Bekannten sei unterbunden worden. Dabei ließ sich die Frau ihre Dienste für das Ehepaar mit 5000 Euro monatlich bezahlen.

Unvorstellbar für die Zeugen war auch, dass das Ehepaar getrennt voneinander Testamente aufgesetzt haben könnte. Selbst der Hausarzt der beiden sagte: "Ohne ihren Mann brachte die Frau nichts mehr auf die Reihe." Die beiden habe es nur im "Doppelpack" gegeben.

Im Jahr 2008 hatte das Ehepaar eine Stiftung gegründet, die sich um das Wohlergehen von Senioren kümmern sollte. Zunächst wurde ein Freund als Stiftungsvorstand eingesetzt. Nach einem Streit wurde er jedoch von seinen Pflichten entbunden und die "Betreuerin" nahm seinen Platz ein. Ob ein Teil des Erbes jemals an die Stiftung fließen wird, ist noch völlig offen. Bis die grafologischen und kriminaltechnischen Gutachten fertig sind, kann es mehrere Monate dauern.