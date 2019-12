Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein 24-Jähriger sitzt Ende Juli 2018 mit Freunden auf der Neckarwiese, trinkt Wodka mit Orangensaft, schließt sich einer anderen Gruppe an und spielt mit den Jugendlichen Trinkspiele. Sein Pegel steigt.

Die nächste Erinnerung: Er liegt am Boden, wird getreten und geschlagen. Eineinhalb Jahre später sitzt der Mann im Amtsgericht – auf der Anklagebank. Ihm wird vorgeworfen, einem der Jugendlichen aus der Gruppe die Uhr vom Arm gerissen und eingesteckt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Raubes erhoben. Doch der 24-Jährige kann nicht viel zur Aufklärung beitragen: Er habe einen Blackout gehabt – wegen des Alkohols.

Das Verfahren, das am Dienstag endete, war ein "Lehrstück für den Begriff des Raubes", so Richterin Walburga Englert-Biedert. Denn ob es tatsächlich ein Raub war, der in dieser Nacht stattfand, steht für die Richterin nicht mit Sicherheit fest. Der Prozess zeigte nämlich auch, wie schwierig es für das Gericht sein kann, einen Vorfall aufzuklären, der bereits rund eineinhalb Jahre zurück liegt.

Wann wurde die Uhr vom Arm gerissen? Wollte der Angeklagte sie in dem Moment für sich? Gab es nur den einen Tumult oder geriet der Täter zweimal mit der Gruppe in Streit? Es sind Fragen, die entscheiden, ob der 24-Jährige ein Verbrechen oder nur ein Vergehen begangen hat. Ob eine Gefängnis- oder Geldstrafe angemessen ist. War es vielleicht gar kein Raub, der grundsätzlich mit mindestens einem Jahr Gefängnisstrafe bewährt ist?

Schon nachdem der erste Zeuge vernommen wurde, muss Verteidiger Jens Klein zugeben: "Wir sind schon ganz verwirrt." Der 20-jährige Zeuge war sich bei allem unsicher, zog einige Möglichkeiten in Betracht, widersprach sich dann, bis Klein ihm vorwarf, hier "die Story vom Pferd zu erzählen", und fragte: "Kennen Sie die?" Hier war der Zeuge sicher: Nein, die kennt er nicht. "Das heißt, ich glaube Ihnen nicht", so der Verteidiger.

Der junge Mann, der die Polizei gerufen hatte, kam erst gar nicht ins Gericht. Und der Geschädigte lebt zur Zeit in Südafrika, konnte also auch nicht vernommen werden. Die Begleiter des Täters waren ebenfalls absent. Mit denen habe der 24-Jährige auch schon seit der Nacht keinen Kontakt mehr.

Erst die Polizisten, Kriminalbeamte und Männer von der Sicherheitspartnerschaft konnten etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Doch warum man bei dem Angeklagten in der Tatnacht keinen Alkoholtest gemacht hatte, konnte keiner beantworten. "Es war eine Horrornacht", erklärte ein Polizist. 500 bis 600 Personen waren auf der Neckarwiese. Innerhalb der kurzen Zeit nach der Tat waren zwei Beamte vom Revier Nord dort, die dann zu einem Straßenbahnunfall mussten, danach beschäftigten sich die Männer der Bereitschaftspolizei mit dem Geschehen und riefen wieder eine reguläre Streife hinzu. In der Nacht wurde jemandem mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen, in der Unteren Straße gab es einen Raub, ein Polizeiauto wurde beschmiert. "Wir waren so viel mit Abklären beschäftigt", sagte ein Polizist, da habe keiner mehr an den Alkoholtest gedacht.

Ob der Angeklagte auch ein junges Mädchen aus der Gruppe des Geschädigten belästigt hat, ist unklar. Die Polizei konnte sie nicht ausfindig machen. Deshalb könnte es das erste Mal zu einem Gerangel gekommen sein. Weil es sein könnte, dass der 24-Jährige dabei die Uhr vom Arm gerissen hat, sie da aber noch nicht für sich behalten wollte, scheidet der Vorwurf des Raubes aus. Weil der Angeklagte die Uhr jedoch später in die Tasche steckte, wurde er wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt. Er hat außerdem Schulden von rund 40.000 Euro, die er mit monatlichen Raten zu 1000 Euro abstottert – das ist mehr als die Hälfte seines Nettolohns.