Von Denis Schnur

Heidelberg. Das Urteil des Landgerichtes nahm Don R. am Dienstag regungslos hin: Elf Jahre muss der 38-Jährige wegen besonders schwerer sexueller Nötigung, besonders schwerem Raub in zwei Fällen und wegen gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis. Die Taten hatte er im Februar 2018 in Heidelberg und Karlsruhe verübt.

"Das ist natürlich der Albtraum jeder Frau", fasste der Vorsitzende Richter Jochen Herkle in seiner Urteilsbegründung die Tat in Heidelberg zusammen. In der Nacht auf den 18. Februar 2018 - davon war das Gericht am Ende der Sitzung überzeugt - hatte der Kameruner R. einer 25-jährigen Heidelbergerin aufgelauert. Es war gegen 4.30 Uhr, und sie war auf dem Heimweg aus der Altstadt, als der Täter sie bedrängte. Schließlich drückte er sie an ein Auto, bedrohte sie mit einem Messer und entkleidete mit der anderen Hand ihren Unterkörper. Dann rieb er sein erigiertes Glied an ihrem Schambereich. Nach zwei Minuten ließ er plötzlich von der jungen Frau ab - "womöglich, weil gerade ein Auto um die Ecke bog", so Richter Herkle.

Doch der 38-Jährige ließ sein Opfer noch nicht in Ruhe. Er ließ sich ihr Handy geben und steckte es ein. Daraufhin habe die junge Frau ihm nach eigenen Angaben fünf Euro geboten, um es wieder zu bekommen. Der Täter steckte das Geld ebenfalls ein und durchsuchte den Geldbeutel der Heidelbergerin nach weiterem Bargeld - wenn auch ohne Erfolg. Erst danach machte er sich aus dem Staub.

Vier Tage später beging er jedoch bei Karlsruhe die nächste Straftat. In Jöhlingen betrank er sich in einer Gaststätte - und als diese schloss, griff er vor der Tür die Angestellte an. Er raubte sie aus und stach mehrmals mit einem Messer auf ihren Hals ein. Dabei schnitt er zwar die Kette der Frau durch, verletzte sie jedoch glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Weil er zum Tatort zurückkehrte, noch während die Polizei dort die Anzeige der Geschädigten aufnahm, konnte er festgenommen werden.

Dass er auch für die Heidelberger Tat verantwortlich war, belegte ein DNA-Test: Spuren am Slip der 25-Jährigen stammen laut Richter Herkle "mit kaum zu überbietender Wahrscheinlichkeit" von ihm. Zudem wohnte er zum Tatzeitpunkt im Heidelberger Patrick Henry Village.

Und auch der Täter selbst versuchte vor Gericht nicht, die Tat zu leugnen. Stattdessen erklärte er, er erinnere sich nicht, da er an diesem Tag viel Alkohol getrunken habe. Für die Richter war diese "allumfassende Erinnerungslücke" jedoch nicht nachvollziehbar: Vor allem nicht, da der Täter laut der Geschädigten während der Tat keinerlei "Ausfallerscheinungen" gezeigt habe. Stattdessen habe er offenbar sehr zielgerichtet agiert, so Herkle, der entsprechend befand: "Das Ganze entspricht nicht dem Bild eines in seiner Schuldfähigkeit beeinträchtigten Angeklagten." Dagegen sei die junge Frau "uneingeschränkt glaubwürdig" gewesen. Detailliert und "um Objektivität bemüht" habe sie den Vorfall geschildert.

Für den Raub und die Körperverletzung in Jöhlingen hatte ein Karlsruher Gericht den Kameruner im Juli 2018 zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Herkle und seine Kollegen erhöhten diese Strafe nun auf elf Jahre. Gegen das Urteil kann der Angeklagte innerhalb einer Woche Revision einlegen.