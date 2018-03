Von Sebastian Riemer

Heidelberg. "Der Angeklagte wird wegen Totschlags zu zehn Jahren ...": Als Richter Jochen Herkle am Dienstag um 13.05 Uhr diese Worte sagt, atmen viele Besucher im Saal 1 des Gerichtsgebäudes deutlich hörbar auf. "Gott sei Dank", entfährt es einer jungen Frau in der zweiten Zuschauerreihe. Sie weint. Auch die Mutter von Julia B. kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Nur der Angeklagte Johann N. nimmt das Urteil reglos auf.

In diesem Moment ist klar: Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts schließt sich der Sichtweise der Staatsanwaltschaft an. "Der Angeklagte hatte einen direkten Tötungsvorsatz", sagt Herkle in der Urteilsbegründung. "Er hat sie erwürgt oder erdrosselt." Somit wird die Tat als Totschlag gewertet und Johann N. zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Der Prozess sorgte für viel Furore. Vor dem Saal hatte sich eine lange Schlange gebildet. Aber nur für die Hälfte der rund 150 Menschen war drinnen noch Platz.

Das Gericht musste rekonstruieren, was in der Nacht auf den 12. August in der gemeinsamen Wohnung des Paares im Emmertsgrund genau geschah. Johann B. hatte zu Beginn des Prozesses in einer von seinen Verteidigern verlesenen Erklärung zwar zugegeben, dass er verantwortlich für Julia B.s Tod sei, diesen aber nicht gewollt habe. Sicher ist: Er hatte nachts ihr Handy ausspioniert und erfahren, dass sie eine Wohnung suchte und sich mit einem anderen Mann treffen wollte - am frühen Morgen konfrontierte er seine Freundin damit, sie stritten. Dann, behauptet Johann N., sei der Streit eskaliert, er habe ihr gegen den Hals oder Kopf geschlagen - sie sei umgefallen und reglos liegen geblieben. Die Verteidiger plädierten deshalb auf Körperverletzung mit Todesfolge.

Diese Version schloss die Kammer in ihrem Urteil aber aus: Besonders das rechtsmedizinische Gutachten habe ein solches Tatgeschehen widerlegt. Vielmehr sei Johann N. am frühen Morgen des 12. August klar geworden, dass Julia B. ihn verlassen wolle. "Er geriet in Wut und fasste den Gedanken, sie zu töten", so Herkle. Diesen Gedanken habe er dann umgehend durch Erdrosseln oder Erwürgen in die Tat umgesetzt.

Doch gibt es für den tödlichen Angriff auf den Hals keine eindeutigen Beweise. Deshalb kam die Kammer per Ausschlussverfahren zu der Überzeugung, dass es nur so gewesen sein kann. "Alle alternativen Theorien können wir verwerfen", sagte Herkle. Weder habe die 26-jährige Julia B. Herzprobleme oder eine Lungenembolie gehabt, noch hätten die Rechtsmediziner einen Halswirbel-Bruch oder Einblutungen in die Hirnhaut festgestellt. Nur so aber hätte der plötzliche Tod nach einem Schlag erklärt werden können.

Im Gegenzug sprächen alle Indizien dafür, dass der 35-Jährige seine Freundin tatsächlich töten wollte - spontan, aber vorsätzlich. "Sowohl die Hämatome am Unterarm des Angeklagten als auch die von den Ohrenzeugen geschilderten ,angsterfüllten Schreie’ lassen sich mit diesem Tatgeschehen vereinen", erklärte Herkle.

Darüber hinaus sei das Verhalten des Angeklagten nach der Tat ein starkes Indiz. "Er versuchte zielgerichtet, die Tat zu verschleiern." Johann N. hatte die Leiche mit dem Auto in einem Gebüsch an der A5 bei Zwingenberg abgelegt und gegenüber Bekannten und Julia B.s Familie behauptet, sie sei abgehauen und er wisse nicht, wo sie sei. "So verhält man sich nicht nach einem Unfall", sagte der Richter.

Letztlich hatte die Kammer "keine vernünftigen Zweifel", dass der Angeklagte vorsätzlich tötete. Das Strafmaß für Totschlag liegt bei fünf bis 15 Jahren. Strafmildernd rechnete die Kammer Johann N.s strafloses Vorleben an, aber auch sein "letztes Wort", in dem er "so etwas wie Reue", so Herkle, ausgedrückt hatte. Auch seine Erklärung sei anzuerkennen - allerdings nicht wie ein Geständnis, da sie im entscheidenden Teil eben unwahr sei.

Johann N. kann das Urteil anfechten. "Wir werden das prüfen", sagte sein Verteidiger Steffen Lindberg. "Letztlich muss das aber unser Mandant entscheiden." Lindberg rechnet damit, dass Johann N. - nach Anrechnung der Zeit in Untersuchungshaft und bei guter Führung - in sechseinhalb Jahren frei kommen würde. Staatsanwältin Kerstin Anderson, die elfeinhalb Jahre Haft gefordert hatte, fand das Urteil "noch angemessen" und legt keine Rechtsmittel ein.