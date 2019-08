Von Werner Popanda

Heidelberg. "Es ist echt krass, wie schnell hier durchgefahren wird!", ließ eine junge Frau Barbara Holborn und Peter Bews wissen - und brachte damit deren Anliegen genau auf den Punkt. Denn die beiden waren gerade damit beschäftigt, die Sprühdosenaktion der Interessengemeinschaft (IG) Fuß in der Blumenstraße zu koordinieren. Sie richtet sich genau dagegen, dass diese Spielstraße und auch alle anderen in der Weststadt viel zu schnell durchfahren werden.

Dass sich durch die Bemalung der Blumenstraße zwischen Landhaus- und Kleinschmidtstraße mit knallbunten Blumen eine Art Sperrung ergab, darauf reagierten die Autofahrer überaus unterschiedlich: Die große Mehrheit wendete und fuhr in Richtung Osten zurück. Einer drehte und fuhr falsch herum durch die Einbahnstraße in der Landhausstraße. Ein anderer ließ seinen Pkw über die frisch aufgemalten Blumenköpfe rollen. Aber immerhin so langsam, dass ihm die kleinen und großen Malkünstler ohne jegliche Hektik den Weg freimachen konnten. Er hielt also die Schrittgeschwindigkeit mehr oder weniger ein. Doch gibt es für Bews und Holborn viel zu viele Fahrzeuglenker, die mit diesem Tempo absolut nichts am Hut haben.

Holborn lebt seit einem Vierteljahrhundert in der Weststadt, hat aber nach eigenem Bekunden "erst vor ein paar Jahren bemerkt, dass das hier eine Spielstraße ist". In einer solchen gilt, dass Fußgänger die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen dürfen, Kinderspiele überall erlaubt sind, der Fahrzeugverkehr Schrittgeschwindigkeit einhalten muss und die Autofahrer die Fußgänger weder gefährden noch behindern dürfen - wenn nötig müssen sie sogar warten.

In der Blumenstraße scheint das mit der Schrittgeschwindigkeit laut Bews und Holborn jedoch ganz und gar nicht hinzuhauen. "Hier sind", sagt die Mutter einer elfjährigen Tochter, "schon so viele Sachen passiert, auch direkt vor unserer Haustür." Konkret meint sie damit, dass in der Blumenstraße mitunter schon fast gerast wird - und das gefährdet die Fußgänger gleich welchen Alters. Überdies treibe ab und an auch der eine oder andere Auto-"Poser" sein Unwesen. Holborn ist es auch zu danken, dass die Sprühkreidedosen allen, die sich an der Blumenmalaktion beteiligen wollen, von der IG Fuß kostenlos in die Hand gedrückt werden konnten.

"Bei der Beisetzung meiner Mutter", blickt sie auf einen traurigen Moment ihres Lebens zurück, "wurde um Spenden gebeten." Und nun werde ein Teil dieser Spenden bei den Sprühkreideaktionen "verbraten". Denn die Aktion am Samstag war beileibe nicht die erste. Doch habe leider auch die letztjährige nach Bews "bezüglich der Temporeduktion keine bleibende Veränderung gebracht".

Vielmehr seien Geschwindigkeitsübertretungen in den "Verkehrsberuhigten Zonen" der Weststadt nach wie vor alltäglich. Mit den Aktionen erreichen wolle man in der Hauptsache, dass öfter Kontrollen durchgeführt werden und die Stadt bauliche Veränderungen vornimmt. Nur auf diese Weise werde, so Bews, "ein gefahrenreduzierter Aufenthalt möglich".

Tempokontrollen halten er und Holborn alleine schon deshalb für unerlässlich, weil Gebote und Verbote im Straßenverkehr nur dann funktionierten, wenn auch häufig kontrolliert und anschließend sanktioniert werde. Werde hingegen beides vernachlässigt, gehe es ebenso zu wie in der Blumenstraße und den anderen Spielstraßen im "Musebrotviertel", wie alteingesessene Weststädter ihren Stadtteil immer noch nennen.