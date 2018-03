Heidelberg. Wo autoritäre Populisten erst einmal damit begonnen haben, die Demokratie auszuhöhlen, sind sie nur noch schwer zu stoppen. Das ist eine der Thesen des Politologen Yascha Mounk. Der gebürtige Münchener (Buchtitel: "Echt jetzt, du bist Jude? Fremd im eigenen Land") lehrt an der US-Spitzenuniversität Harvard. In Zeitungsbeiträgen und seinem jüngsten Werk "Der Zerfall der Demokratie" beschäftigt er sich mit den Gefahren des Populismus: Am Sonntag um 17 Uhr hält Mounk einen Vortrag im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg.

Herr Mounk, Sie haben in einer Kolumne die Regierungsbildung als einen "Trump-Moment" für Deutschland bezeichnet. Wie meinen Sie das?

Ich habe das Gefühl, dass nach dem erstaunlich kurzen Schock der Bundestagswahl und dem Erstarken der AfD, die ja in Teilen Deutschlands sogar stärkste Kraft geworden ist, alles wieder zum normalen politischen Betrieb übergegangen ist und sich die Parteien programmatisch nicht sehr bewegt haben. Das macht mir tatsächlich Angst, weil mich das sehr erinnert an die selbstverliebte Leugnung des Ernstes der Lage, den ich in den USA vor der Wahl von Donald Trump erlebt habe.

Ist das vielleicht Ihr Blick von außen? Hierzulande redet man seit fünf Monaten davon, dass es eine außergewöhnliche Situation ist. Deshalb die langwierige Regierungsbildung und das Chaos, in das die SPD dabei geraten ist.

Was ich bei der gesamten Debatte über eine Große Koalition vollkommen vermisse, ist ein Verständnis dessen, dass sich die grundlegende politische Lage in Deutschland strukturell verändert hat.

Inwiefern?

Mittlerweile haben Populisten im Parlament eine so große Stärke: Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zehn, 15 Jahren jemals wieder Schwarz-Gelb oder Rot-Grün an der Regierung sehen werden. Insofern werden zwei der Grundbehauptungen der Populisten langsam wahr: Erstens, dass es zwischen den etablierten Parteien ohnehin keinen Unterschied mehr gebe. Wenn man andauernd miteinander koalieren muss, dann ähnelt man sich ja langsam tatsächlich. Und zweitens, dass die einzige Möglichkeit, einen wirklichen Wechsel durchzusetzen, darin besteht, für die Extremisten zu stimmen. Momentan ist es ja egal, ob man CDU oder Grüne oder irgendwas dazwischen wählt...

... es wird eine Große Koalition.

Deshalb liegen die Kritiker der Großen Koalition durchaus richtig damit, was die Gefahren sind. Aber jede Alternative - ob es nun eine Jamaika-Koalition ist oder eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen, nach denen wir wieder an demselben Punkt stehen würden - hat genau dieselben Nachteile.

Die SPD hat also die Wahl zwischen Pest und Cholera - kurzfristig für Stabilität sorgen und damit den Populismus langfristig stärken, oder gleich den Schritt ins Chaos gehen?

Die SPD steht vor einer Wahl zwischen Pest und Cholera, und das Land tut es auch.

Was sollte dann jetzt passieren?

Ich glaube, dass die demokratischen Kräfte, in welcher Konstellation auch immer, die Mehrheitsverhältnisse, die sie gerade noch haben, eine moderate Politik des radikalen Wandels anbieten müssten.

Was bedeutet das?

Zu sagen, dass wir die liberale Demokratie verteidigen, aber gleichzeitig den Menschen eine viel mutigere, fantasiereichere Politik anzubieten, die ein echtes Versprechen macht, dass ihre Zukunft besser sein wird und nicht schlechter oder nicht so, wie es heute aussieht.

Was wäre ein radikaler Wandel?

Man sollte zum Beispiel über Steuerpolitik vollkommen von vorne nachdenken. Wenn Apple in Deutschland iPhones verkaufen will, was es auch soll, dann muss es ein Mindestmaß an seinen Profiten auch in Deutschland an Steuern zahlen. Wenn jemand die Privilegien der deutschen Staatsbürgerschaft ausüben möchte, dann muss er auch in Deutschland Steuern zahlen - egal, ob er 200 Tage im Jahr auf den Bahamas am Strand liegt oder nicht. Und wenn eine Firma mit 10 Leuten eine Milliarde Umsatz macht, dann soll sie nicht weniger Steuern zahlen als eine Firma mit 10.000 Angestellten. Da könnte man radikal Sachen verändern auf eine Weise, die den Menschen zeigt, dass der Staat ihnen hilft, ihr Leben unter Kontrolle zu haben, und dass der Staat selber sein Schicksal im Zeitalter der Globalisierung unter Kontrolle haben kann.

Die Lage also ist ernst, aber nicht hoffnungslos?

Ich kann nicht versprechen, dass wir ein Happy End zustandebringen könen. Aber noch haben wir großen politischen Handlungsspielraum. Wenn man sich anschaut, wie es den Menschen in der Türkei geht oder Russland oder Venezuela, gibt es schon viele Zeitgenossen, von denen man das nicht mehr sagen kann. Und es liegt an uns - nicht nur den Politikern, auch an uns Bürgern - ihn in vollem Maß auszunützen. Sonst setzen wir unsere Freiheit und unsere Demokratie tatsächlich aufs Spiel.

Trifft das die etablierten Demokratien Westeuropas genau so wie die jungen in Osteuropa?

Der Zerfall des demokratischen Systems ist in Polen und Ungarn natürlich viel weiter vorangeschritten, als er es in Deutschland ist. Aber auch ein Land wie die USA hat Donald Trump wählen können. Wir sehen, dass der Populismus in Europa und Nordamerika seit langen Jahren langsam anwächst. Im Jahr 2000 betrug der durchschnittliche Stimmenanteil populistischer Parteien in einem europäischen Land acht Prozent. Heute sind es 25 Prozent. In Deutschland ist diese Entwicklung etwas langsamer vor sich gegangen, aber sie passt absolut in das europäische Bild. In acht oder zwölf oder 16 Jahren könnten durchaus auch in Deutschland Populisten mehrheitsfähig sein.

Wenn nicht die Etablierten radikal umsteuern, wie Sie beschrieben haben?

Richtig. Ich glaube, wenn wir so weitermachen wie in den letzten Wochen, dann könnte das noch viel schneller geschehen.