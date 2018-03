Heidelberg. (gun) Auf dem Pleikartsförster Hof wird gerätselt: Wo kommt nur der prächtige Hahn her, der am Sonntagmittag plötzlich auf dem Gelände zwischen Kirchheim und Pfaffengrund auftauchte? Ein Bewohner entdeckte das Tier und ließ es in den umzäunten Garten. Er hielt ihn irrtümlich für den Hahn eines Nachbarn, der auch einige Hühner auf dem Hof hält.

Schnell stellte sich jedoch heraus, dass der ausgewachsene Gockel zugelaufen sein musste. Anwohnerin Birgit Fuchs hat sich dem Tier angenommen und sucht nun nach dem Besitzer. "Was wir schon alles überlegt und versucht haben", berichtet sie gegenüber RNZonline. Doch die Anfragen bei benachbarten Bauernhöfen blieben ohne Erfolg.

"Bei uns kann er leider nicht bleiben, das ist uns einfach zu laut. Ab vier Uhr bekommen wir nicht mehr viel Schlaf", sagt die Hebamme. Außerdem werde der Hahn sicherlich vermisst. So ein schönes Tier stamme eventuell aus einer Zucht.

Info: Wer den Hahn erkennt oder Tipps zu seiner möglichen Herkunft geben kann, erreicht Birgit Fuchs unter Birgit.Fuchs.Hebamme@gmx.de