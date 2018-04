Von Birgit Sommer

Heidelberg. In deutschen Kliniken herrscht hoher Arbeitsdruck. Und während die Aufgaben anspruchsvoller werden, entscheiden sich viel zu wenige junge Leute für den Beruf des Pflegers. "Immer weniger Mitarbeiter kommen nach, immer weniger bleiben dabei", sagt Martin, seit acht Jahren am Universitätsklinikum Heidelberg tätig. "Pflegekräfte bleiben im Durchschnitt nur sieben Jahre im Beruf", ergänzt Maria. Er sei zu anstrengend. Sie hätte gerne Verhältnisse wie im reichen Norwegen, wo auf eine Pflegekraft nur vier Patienten kämen. Auch die Schweiz sei ein Vorbild.

Die intensive pflegerische Betreuung der Patienten in der Hochleistungsklinik der Universität mit ihren schweren Krankheitsfällen, zu viel Arbeit in zu kurzer Zeit, ein kräftezehrendes Schichtsystem - die Krankenschwestern und Pfleger kennen die Brennpunkte. Laut der Deutschen Stiftung Patientenschutz ist die Zahl der Fälle, bei denen Menschen in Baden-Württemberg im Krankenhaus behandelt wurden, in den vergangenen 25 Jahren (1991 bis 2016) um 27 Prozent gestiegen. Demnach waren es im Jahr 2016 rund 2,17 Millionen Fälle. Die Zahl der Pflegekräfte sank im selben Zeitraum um etwa ein Prozent auf 37.800.

Zu viert sitzen die Mitarbeiter des Universitätsklinikums in der RNZ-Redaktion, um über die Situation in der Pflege zu sprechen. "Wenn wir nicht aufstehen, macht das keiner für uns", sagt Maria. Eigentlich geht der Appell an Politik und Gesellschaft. "Wir alle werden alt und krank. Wenn wir in Würde betreut werden wollen, muss sich etwas tun", meint Martin. Ihre richtigen Namen wollen die Vier nicht sagen. Dabei können sie speziell über ihren Arbeitgeber, das Universitätsklinikum Heidelberg, nur wenig Negatives berichten.

Vollpflegekräfte, die in Mutterschutz und Elternzeit gingen, würden nicht ersetzt, kritisiert Maria. Ihr Arbeitgeber bestreitet das: "Natürlich werden sie sofort ersetzt", entgegnet die Kliniksprecherin. Der "Springerpool" mit seinen 70 Mitarbeitern, die 43 Vollzeitkräften entsprechen, kompensiere nur Langzeitausfälle, erklärt Silke: "Wenn akut jemand ausfällt, wird geschaut, dass innerhalb des Hauses für Ersatz gesorgt wird."

Dieser Springerpool sei primär für mittel- und langfristige Ausfälle vorgesehen und auch so organisiert, bestätigt die Kliniksprecherin. Teilweise würden aber auch kurzfristige Ausfälle kompensiert.

Wenn Serviceassistenten ausfielen, die sich normalerweise um das Essen der Patienten kümmerten, müssten die Pfleger die Arbeit mitmachen, sagt Karin. Und die Serviceassistenten würden sogar aus dem Pflegebudget finanziert. Eigentlich gehöre deren Tätigkeit zu den Aufgaben des Pflegedienstes, unterstreicht dazu die Kliniksprecherin, dafür seien 18 Minuten pro Patient und Tag eingeplant. Auf den Stationen, in denen das "Heidelberger Speiseversorgungssystem" bereits eingeführt sei - Frauen- und Kinderklinik, Innere Medizin, Hautklinik, teilweise Chirurgie - würden die Assistenten nicht dem Budget zugerechnet und müssten bei Ausfällen auch nicht von den Pflegern vertreten werden.

Eigentlich liege der Fehler im System, findet denn auch Martin. Seit die Krankenhäuser nach Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups, DRGs, seit 2004) entlohnt würden, stimme die Relation nicht mehr: Schließlich hätten viele Patienten nicht nur eine Krankheit. Auch werde Pflege nur als Assistenztätigkeit für den Arzt gesehen, bedeute aber viel mehr. "Sie muss in den DRGs anders abgebildet werden. Die Pflege muss aus dem Budget herausgenommen werden." Dass am Universitätsklinikum eine Pflegebedarfserhebung stattgefunden hat, der Zeitbedarf teilweise sogar richtig mit der Stoppuhr gemessen wurde, findet er gut. Und es gebe auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten, lobt er. "Ich kenne die Situation in Heidelberg", sagt Martin, "im Vergleich geht es uns gut."

Was könnte man nun tun, um den Beruf attraktiver zu machen? Ob es hilft, eine Mindestanzahl an Pflegekräften vorzuschreiben - wie es Gewerkschafter derzeit fordern -, wenn gar kein Personal da ist? Die Vier legen sich nicht etwa allein auf bessere Bezahlung fest. "Wertschätzung", fordert Maria, "auch auf die Work-Life-Balance achten. Und beim belastenden Schichtsystem die Einteilung früher vornehmen, damit man gut planen kann." Das Bild des Berufes in der Gesellschaft müsse sich ändern, findet Silke. "Arbeitsbelastung reduzieren", steht für Martin im Vordergrund: "Der Beruf ist so schön, ich möchte die Bedingungen ändern."