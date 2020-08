Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es ist die reinste Idylle am Donnerstagvormittag am Rande der Stadt. Pferde grasen auf mehreren Koppeln, eine Stute säugt ihr kleines Fohlen. Aber die Idylle ist trügerisch, denn seit Anfang Juni verletzt ein Unbekannter immer wieder Pferde im Rhein-Neckar-Kreis. Die Taten ereigneten sich auf Koppeln und Stallungen im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund und den Ortschaften Plankstadt und Neckargemünd-Dilsberg, im Heddesheimer Ortsteil Muckensturm und in Wiesloch (die RNZ berichtete). Auch zahlreiche Heidelberger sind Pferdebesitzer. Da die wenigsten in ihrem Vorgarten Platz für die Tiere haben, sind sie meist in Pensionen auf Reiterhöfen untergebracht.

Auf einem dieser Reiterhöfe ist die RNZ an jenem Donnerstag zu Gast, denn nicht nur bei den Besitzern der Pferde geht seit Wochen die Angst um, sondern auch bei jenen, die die Verantwortung für die Tiere haben. So wie Julia Müller. Ihren echten Namen dürfen wir nicht schreiben, auch nicht, wo sich der Pferdehof befindet. "Auch wenn das eine super Werbung wäre", lächelt Müller und wird gleich wieder ernst, denn "die Sicherheit der Tiere geht über alles".

Die energische Frau lacht viel und gern, trotzdem ist sie seit Wochen im Alarmzustand. Um 25 Pferde kümmert sie sich insgesamt. Fünf davon gehören Heidelbergern. Besonders besorgt ist sie um die Stute mit Fohlen. Beide sollten jetzt eigentlich ein Stück weiter weg auf einer saftigen Wiese stehen. Dieses Risiko geht Müller nicht ein, sie hat ihre Schützlinge immer im Blick auf der Koppel direkt am Stall. "Wir beobachten auch alle ganz genau, wer hier tagsüber vorbeigeht oder bei den Pferden stehen bleibt", erklärt Müller.

Von sechs Uhr morgens bis 18 Uhr am Abend ist sie auf dem Hof, seit vier Wochen hat sie auch nachts kaum geschlafen. Der Stall, in dem Stute und Fohlen die Nacht verbringen, ist videoüberwacht. "Alle zwei Stunden schaue ich nachts in die Kamera, ob alles in Ordnung ist." Die Fenster hält sie geschlossen – für die Pferde ist das vor allem bei Wärme eine Belastung. "Aber immer noch besser, als wenn ihnen etwas geschieht", sagt Müller. Auch viele Besitzerinnen und Besitzer der Tiere seien besorgt.

Müller hofft inständig, dass die Polizei den Menschen fasst, der den Tieren das antut. Sie ist sich sicher, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt, eventuell auch um zwei. Müller hat ähnliches vor Jahren in Norddeutschland erlebt. "Der hat damals in einem Radius von 100 Kilometern agiert", erzählt sie. Trotzdem ist es ihr ein Rätsel, wie der Täter es anstellt, die Pferde zu verletzen. "Theoretisch muss er sie vorne festhalten."

Katja Moskorz, die Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Heidelberg-Rohrbach, macht sich ebenfalls Sorgen: "Das tun wir alle." Moskorz betont aber: "Unsere Pferde kommen alle nachts rein." Auch in Rohrbach ist man aufmerksam. "Es wird häufiger kontrolliert", sagt die Vorsitzende, der Stall soll jetzt außerdem videoüberwacht werden. Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde. Das sagt auch eine Pferdebesitzerin aus Handschuhsheim. Sie hofft, dass auch die Bevölkerung inzwischen sensibilisiert ist und genauer hinschaut, wenn Leute an den Koppeln stehen. "Für die Reiter ist das furchbar. Zwischen den Reitern und den Pferden existiert eine besondere Beziehung. Die basiert auf Vertrauen. Und der, der so etwas tut, nutzt das Vertrauen der Tiere aus", sagt die Handschuhsheimerin.

Die Polizei hat sich inzwischen mehrfach an die Öffentlichkeit gewandt, um Wachsamkeit gebeten und bietet am Dienstag, 1. September, um 18.30 Uhr eine Infoveranstaltung in Oftersheim, Im oberen Feld 2, beim "Aktivstall Wöllner" an. Julia Müller findet das gut. Noch besser fände sie es, wenn die Polizei mehr Präsenz an den Höfen zeigen würde. Zwar seien immer wieder Streifen unterwegs, aber bei ihr am Hof kam noch keine vorbei. Und das, obwohl sie bereits selbst bei der Polizei angerufen und darum gebeten habe.

Auch die Tierrechtsorganisation "Peta" hat sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt und eine Belohnung von 2.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.