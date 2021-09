Von Joris Ufer

Heidelberg. Überall an den Wänden des kleinen Rathaussaals stehen Büsten einflussreicher Heidelberger Bürgermeister, die stoisch auf den großen Tisch in der Mitte des Raumes zu blicken scheinen. An dessen Kopfende sitzt am Montagnachmittag Oberbürgermeister Eckart Würzner und zu seiner Seite Familie Taylor. Sechs der sieben Kinder haben ihre Mutter, Esther Taylor, an diesem Tag begleitet und blicken Würzner erwartungsvoll an. Der Politiker soll der zehn Monate alten Oaklyn heute stellvertretend eine Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier übergeben. Diese Ehre wird ihr zuteil, weil sie das mittlerweile siebte Kind ihrer Familie ist.

"Das ist heute eine ganz besondere Ehre für eine Mutter, die mit sieben Kindern eine besondere Verantwortung übernommen hat", sagt der Oberbürgermeister und berichtet, dass er selbst vier Kinder habe. Interessiert erkundigt er sich nach dem ältesten, 16-jährigen Sohn der Familie, der derzeit Football in den USA spielt. Weil er also nicht anwesend sein kann, hält der zweijährige Zion stattdessen stolz ein gerahmtes Foto seines großen Bruders hoch.

Die zehn Monate alte Oaklyn ist das erste Mädchen der Taylors und sitzt, fünf große Brüder an ihrer Seite, auf dem Schoß ihrer Mutter. Auch er habe so etwas in seinen 15 Jahren im Amt noch nie gemacht, erklärt Würzner, als er sich erhebt, um der 38-jährigen Lehrerin aus Rohrbach die Urkunde im Namen des Bundespräsidenten zu verleihen. Er überreicht sie ihr zusammen mit einem signierten Foto des Staatsoberhaupts und betont: "Frank-Walter Steinmeier schickt euch die besten Grüße mit seiner Ehrenpatenschaft." Auch der Rest der Familie wird mit Geschenken bedacht. Die fünf Brüder erhalten jeweils Bücher und die Mutter einen großen Blumenstrauß, der aber vor allem die kleine Oaklyn zu interessieren scheint. Mit großen Augen betastet sie den Strauß und zieht kräftig an den Blumen. Die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten ist nicht mit einer Taufpatenschaft zu vergleichen, sondern symbolischer Natur und kann ab dem siebten Kind beantragt werden.

Nach der Urkundenverleihung sitzt Esther Taylor in der Sonne auf einer Bank vor dem Rathaus. Auf ihrem Schoß füttert sie ihre Tochter, während ihr jüngster Sohn Zion neben ihr in dem Heidelberger Wimmelbuch stöbert, das der Oberbürgermeister ihm geschenkt hat. Eigentlich habe sie den Antrag auf die Patenschaft nur gestellt, weil eine Bekannte das getan und ihr die Idee gefallen habe, erzählt Taylor. Nach Heidelberg ist die 38-Jährige zum Studium an der Pädagogischen Hochschule gekommen und gründete schon währenddessen ihre Familie. Der Vater der Kinder ist US-Amerikaner und derzeit in Texas. Die Kinder verfügen deshalb über die doppelte Staatsbürgerschaft.

"Es ist ja eher eine symbolische Patenschaft", erklärt die Mutter. "Wahrscheinlich wird es da nie einen persönlichen Kontakt geben, aber als siebtes Kind hat Oaklyn ja ohnehin eine besondere Stellung." Die Patenschaft habe aber noch eine Bedeutung, weil es viele Vorurteile gegenüber Großfamilien gebe und man mit vielen Kindern schnell in eine bestimmte Schublade gesteckt werde. Sie selbst komme aus einer kleinen Familie und empfinde das Leben im großen Kreis als sehr bereichernd. Zudem sei es weniger anstrengend als viele denken würden, weil die Kinder einander unterstützten. "Vielleicht kann so eine Patenschaft zu mehr Akzeptanz für Großfamilien führen", bekräftigt sie.