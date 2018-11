Von Anica Edinger

Heidelberg. 15.000 Jugendliche, fünf Standorte und 3,3 Millionen Euro Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung: Unter Heidelberger Regie startet jetzt die bislang größte und umfangreichste wissenschaftliche Untersuchung zu Online-Hilfsangeboten für Jugendliche mit psychischen Problemen.

Dafür hat Projektleiter Prof. Michael Kaess gemeinsam mit seinem Team der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in den letzten Jahren die Seite "Prohead" auf die Beine gestellt, die nun auf den Prüfstand gestellt wird. Warum das gerade jetzt notwendig ist und weshalb sich aktuell noch so wenige betroffene Jugendliche Hilfe suchen, erklärt der Leiter der Sektion Translationale Psychobiologie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im RNZ-Interview.

Michael Kaess. Foto: Uniklinik

Herr Kaess, hat man unerklärliche Krankheitssymptome, fragt man heute gerne mal "Dr. Google". Dabei heißt es oft: Das sollte man niemals tun. Gilt das auch für psychische Erkrankungen bei Jugendlichen?

(lacht) Sag niemals nie. Generell ist es ja so, dass die Ergebnisse bei der Online-Suche nicht nach Qualitätskriterien geordnet werden, sondern auch etwa danach, ob Leute Geld bezahlen. Das macht das Risiko, auch falsche Informationen zu finden, natürlich größer. Und dennoch kann man online sicher auch vieles finden, was hilfreich ist.

Und damit Jugendliche mit psychischen Erkrankungen eben solche verlässlichen Informationen im Internet finden, machen Sie jetzt eine Studie?

Wir wollen mit der Studie herausfinden, wie Jugendliche sich im Internet beim Thema psychische Gesundheit und Erkrankungen Hilfe suchen und wie man sie am besten erreicht. Dafür haben wir im letzten Jahr die Internetseite www.prohead.de aufgebaut. Dort finden Jugendliche sowohl Informationen als auch verschiedene Hilfsangebote etwa zu Essstörungen oder auch zum Missbrauch von Alkohol oder Substanzen. Diese werden nun getestet von insgesamt 15.000 Jugendlichen. Das Außergewöhnliche daran ist, dass diese Stichprobe nicht vorselektiert ist. Das heißt: Wir rekrutieren nicht nur Jugendliche, die sich sowieso für eine solche Seite interessiert haben, sondern auch solche, die zunächst nicht betroffen sind.

Die Studie ist die bislang größte und umfangreichste ihrer Art. Ist das auch eine Folge der Digitalisierung?

Sicherlich. Doch vor allem ist die Studie auch eine Konsequenz aus der aktuellen Datenlage. Denn wir wissen schon sehr lange, dass die Hemmschwelle von Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen, sich Hilfe zu suchen, sehr hoch ist. Dies gilt auch für die Teilnahme an Präventionsangeboten in diesem Bereich. 2009 hat man etwa in einem EU-Projekt festgestellt, dass nur etwa 20 Prozent der Jugendlichen, die Hilfe in Anspruch nehmen müssten, dies auch tun. Auch wir haben im Rhein-Neckar-Kreis dazu eine Studie gemacht mit dem Ziel, die Rate zu erhöhen. Das ist uns auch gelungen - nämlich auf etwa 30 Prozent. Das ist zwar signifikant, aber noch immer nicht zufriedenstellend.

Weshalb suchen sich so wenige Jugendliche Hilfe?

Das hat viele Gründe, einer davon ist Scham. Das empfinden viele Jugendliche gegenüber ihren Eltern, aber auch gegenüber vertrauten Lehrpersonen oder Gleichaltrigen. Man will nicht darüber reden, was für seltsame Gefühle man hat. Ein weiterer Grund ist Misstrauen. Viele Jugendliche haben gerade in die Erwachsenenwelt kein großes Vertrauen. Erwachsene werden als Autoritäten empfunden, die einem dann irgendwelche Maßnahmen aufzwingen. Und selbst wenn Jugendliche zu Erwachsenen, etwa ihren Eltern, gehen, heißt das noch lange nicht, dass sie die optimale Hilfe bekommen. Denn auch bei den Eltern ist das Thema oft mit Ängsten und Scham behaftet.

Und deshalb gehen Betroffene ins Internet ...

Genau. Aus meiner persönlichen Erfahrung und auch neuesten Studien zufolge sind es sogar nahezu 100 Prozent. Schließlich ist ab 13 Jahren jeder Jugendliche im Internet. Und mal ehrlich: Wer von uns würde das nicht auch tun? Doch gerade für Jugendliche kann eine solche Suche eben schnell auch gefährlich werden.

Inwiefern "gefährlich"?

Sie können auf Foren stoßen, bei denen etwa Tipps zu Suizid ausgetauscht werden. In anderen werden beispielsweise Fotos von schwersten Selbstverletzungen geteilt oder Essstörungen befördert. Jugendliche können das nicht einschätzen. Dazu kommt, dass sie auch in der realen Welt keine Vorstellung davon haben, wo sie sich hinwenden und Hilfe bekommen können. Da vermittelt unsere Seite.

Ist die bereits allgemein zugänglich?

Nein. Man findet dort aktuell nur Informationen zur Studie. Die Seite wird ausschließlich für die Studienteilnehmer geöffnet. Langfristiges Ziel ist aber natürlich, sie dauerhaft zu betreiben, falls wir damit gute Effekte erzielen. Doch das ist natürlich auch eine Frage der Finanzierung und damit des politischen Willens. Wichtig dabei ist auch: Wir behandeln die Jugendlichen nicht online. Denn das ist bislang noch verboten.

Wird sich das in naher Zukunft ändern?

Ich bin der Meinung, dass das Verbot irgendwann aufgehoben wird, halte es aber aktuell noch für vertretbar. Denn wir brauchen eine noch breitere Datengrundlage, um auch Regeln festzulegen.