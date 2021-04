Heidelberg. pne. Gastronomie, Camping, Indoorsport – all diese Bereiche sind derzeit laut Corona-Verordnung des Landes geschlossen oder untersagt. Oliver Lechner (50) lebt normalerweise von diesen drei Sparten. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Markus Walter betreibt er die Sprungbude in Kirchheim, führt den Biergarten "OMA’s" und seit Sommer 2020 einen Wohnmobilstellplatz im Harbigweg. Im Interview spricht Lechner über seine Situation.

Herr Lechner, wie geht es Ihnen?

Man versucht, die Nerven zu behalten, positiv zu bleiben und alles dafür zu tun, dass man startklar wäre, wenn man wieder öffnen dürfte. Das ist aber natürlich nicht ganz einfach.

Welche Ihrer Sparten werden Sie als Erstes wieder öffnen können?

Eine wirkliche Perspektive gibt es bisher für keinen Bereich, da fahren wir ganz klar auf Sicht. Wir verfolgen die Informationen, die uns regelmäßig dazu erreichen. Daran hangeln wir uns entlang.

Würde es Ihnen denn wirtschaftlich helfen, etwa nur einen Bereich öffnen zu können?

Alles hilft. Natürlich muss es sich wirtschaftlich irgendwie rechnen. Sollten die Auflagen so streng sein, dass wir am Ende des Tages so hohe Ausgaben haben, dass wir keinen Gewinn erzielen können – dann wäre es schwierig. Wenn die Auflagen aber vergleichbar mit denen aus dem letzten Jahr wären, könnten wir zumindest so viel Umsatz machen, dass wir überleben.

Wie sieht Ihre finanzielle Situation aus?

Angespannt. Im Moment haben wir die Liquidität noch und können noch durchhalten. Aber wir sind darauf angewiesen, sehr bald wieder Umsätze machen zu können. Denn wir haben ja weiter Ausgaben und verschulden uns trotz finanzieller Hilfen immer mehr. Lange können wir das so nicht mehr durchhalten, irgendwann sind die Reserven aufgebraucht. Es geht für alle, die geschlossen haben, definitiv nicht vorwärts, nur rückwärts – Tag für Tag.

Ihr Wunsch an die Politik?

Ich wünsche mir einen klaren Kurs, selbst wenn dieser so aussähe, dass ich noch weitere zwei Monate nicht aufmachen dürfte. Das ist allemal besser als diese Hinhaltetaktik, die es jetzt seit einem Jahr gibt. Manches leuchtet mir wirklich nicht mehr ein. Wenn ich etwa auf den Alla-Hopp-Spielplatz schaue, Luftlinie 200 Meter von uns entfernt: Da ist es teilweise brechend voll, die Leute treten sich da manchmal fast tot. Und ich biete in der Sprungbude eine kontaktlose Sportart an mit einem umfangreichen Hygienekonzept und zu mir darf keiner kommen. Das ist schwer verständlich.