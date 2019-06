Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Am Dienstag um 15.34 - zweieinhalb Stunden vor der Infoveranstaltung zum Ochsenkopf-Bürgerentscheid in der Halle 02 - schickte die Stadt eine Pressemitteilung: Das neue Klimagutachten zur geplanten Betriebshof-Verlagerung sei da. Die Kernaussage? Die Pläne sind klimaökologisch vertretbar, die negativen Auswirkungen am Ochsenkopf würden an der Bergheimer Straße kompensiert. Die 17 Seiten des von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) beauftragften Gutachtens haben es in sich.

Was wurde untersucht? Die Hannoveraner Firma "Geo-Net Umweltconsulting" hat mit einer Modellrechnung die klimaökologischen Auswirkungen untersucht, wenn der Betriebshof vom jetzigen Standort an auf den Großen Ochsenkopf umzieht - und zwar für beide Flächen. Zugrunde liegen die Bauplanungen von Stadt und RNV.

Wie werden die beiden Flächen aktuell bewertet? Die Grünfläche Großer Ochsenkopf ist "eine klimaökogolgisch bedeutende Fläche", die gemeinsam mit anderen Flächen "ein wichtiges Bindeglied für den Kaltluftstrom des Neckartalabwinds" begünstigt - also das Strömen von Kaltluft in Richtung Wieblingen und Pfaffengrund. Der jetzige Betriebshof-Standort liegt in einem dicht bebauten Bereich, ohne an Grünflächen angebunden zu sein. Das Klima ist daher ungünstig, dieser Teil Bergheims im Sommer nachts überhitzt. Während am Ochsenkopf in heißen Sommernächten nachts durchschnittlich 17,3 Grad herrschen, sind es am jetzigen Betriebshof 19,3 Grad. Tagsüber beträgt die gefühlte Wärmebelastung am Ochsenkopf 35,6 Grad, am jetzigen Betriebshof 39,4 Grad.

Wie wirkt sich eine Betriebshof-Bebauung auf dem Ochsenkopf aus? Laut diesem Klimagutachten würde es am Großen Ochsenkopf in heißen Sommernächten nachts im Mittel um 1,2 Grad wärmer, rund um den neuen Betriebshof sogar zum Teil um 2 Grad. Die Anwohner hätten aber keine höheren Nachttemperaturen zu erwarten, weil der Erhitzungseffekt nicht an die Wohnbebauung heranreiche. Tagsüber steige die gefühlte Temperatur am Großen Ochsenkopf selbst um 0,8 Grad. Durch die Bebauung würde zwar die "bodennahe Durchströmbarkeit stark eingeschränkt" und auch der sogenannte Kaltluftvolumenstrom würde abnehmen. Doch könnten die geplanten Betriebshofhallen "überströmt" werden, da sie mit neun und fünf Metern vergleichsweise niedrig seien. Daher habe die Bebauung auf die Wohnhäuser in der Umgebung nur kleinräumige und geringe negative Auswirkungen.

Wie wirken sich die geplanten Wohnhäuser und Grünflächen am jetzigen Betriebshof-Standort aus? Die Begrünung sorgt laut Klimagutachten für "merkliche nächtliche Abkühlung" um durchschnittlich 1,4 Grad, auf der Grünfläche selbst sogar über 2 Grad. Auch die gefühlte Wärme tagsüber würde deutlich sinken: um 2 Grad. Und: Durch die geplanten Baumpflanzungen sinke die Belastung an einzelnen Stellen um bis zu 10 Grad! Zudem erhöhe sich durch die geringere Bebauung die Strömungsdynamik, die neue Grünfläche könne sogar selbst Kaltluft produzieren, sodass auch die Nachbarn - besonders im Süden - von besserer Durchlüftung profitieren. Aber: Da im Westen - direkt neben der neuen Grünfläche - fünfstöckige Gebäude entstehen sollen, verringert sich dort der Kaltluftstrom, was die Anwohner im Westen negativ beeinträchtigen würde - allerdings nur "geringfügig".

Welche Empfehlung geben die Gutachter? Bioklimatisch wirke sich die Betriebshof-Verlagerung weitgehend auf den Großen Ochsenkopf selbst aus - nicht auf die Umgebung. Sie empfehlen aber dringend ein "intensiv begrüntes Dach" und eine so geringe Versiegelung wie möglich. Am jetzigen Standort des Betriebshofs würde das Bioklima besser, wovon die dort geplante Wohnbebauung (für die die Gutachter ebenfalls Begrünung empfehlen) und "in geringem Maße" auch die Nachbarn profitierten. Die Grünfläche sorge für einen gut zugänglichen Rückzugsort an heißen Sommertagen. Daher sei die Betriebshof-Verlagerung "vertretbar". Fazit: "Mit Blick auf das gesamte Quartier sind somit die positiven Effekte der Aufwertung des jetzigen Betriebshofs-Geländes als mindestens ausreichend zu bewerten, um die negativen Auswirkungen der Bebauung des Großen Ochsenkopf zu kompensieren."