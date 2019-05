Von Maria Stumpf

Heidelberg. Ob die Ochsenkopfwiese eine hohe bioklimatische Bedeutung hat oder nicht, sollte nicht zum Hauptthema der Diskussionsrunde werden. Aber der Naturschutzgedanke schon: mit allen Facetten einer sozialen Stadt samt innerstädtischer Naherholung, bezahlbarem Wohnraum und weitsichtiger Nahverkehrspolitik. Die Initiative "Bündnis für Bürgerentscheid Klimaschutz" hatte zum Thema Vertreter der Gemeinderatsfraktionen eingeladen.

Stadtklima, Biodiversität, Soziale Stadt und Öffentlicher Nahverkehr - die Themenbereiche griffen bei den Fragen an die zehn Gemeinderatskandidaten ineinander über. Mit dabei waren Einzelstadtrat Waseem Butt, Wolfgang Heindl (CDU), Marliese Heldner (Die Heidelberger) und Hans-Martin Mumm für die Grün-Alternative Liste (GAL). Für die AfD sprach Alice Blanck, Luitgard Nipp-Stolzenburg vertrat die Grünen, Alfred Schaller die FDP und Freien Wähler. Anke Schuster saß für die SPD auf dem Podium, Arnulf Weiler-Lorentz für die Bunte Linke und Bernd Zieger für die Partei "Die Linke".

Die Ochsenkopfwiese - Naherholungsraum oder Betriebshof-Baufläche? Kamera: Marie Degenfeld, Reinhard Lask / Produktion: Reinhard Lask

Die gegensätzlichen Standpunkte der Parteien zur Verlegung des Betriebshofs sind indes hinlänglich bekannt und in der Runde bekräftigten die Diskutanten diese. Kurz zusammengefasst: CDU und FDP/Freie Wähler plädieren für einen neuen Betriebshof auf der Ochsenkopfwiese, SPD und GAL favorisieren den Ausbau am alten Standort in Bergheim und werden von der Bunten Linke und der Linken unterstützt, um die Ochsenkopfwiese auf jeden Fall zu erhalten. Die Grünen würden den Betriebshof am liebsten auf das Airfield zwischen Pfaffengrund, Bahnstadt und Kirchheim verlegen.

Dass sich der Gemeinderat bereits mehrheitlich für eine Verlegung des RNV-Betriebshofs aus der Bergheimer Straße auf die Ochsenkopfwiese ausgesprochen hat, erfährt nun aber eine neue Dimension, denn bekanntlich hat das "Bündnis für Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg" ausreichend Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt - der am 21. Juli stattfindet (wir berichteten).

"Die Meinungen stehen also eigentlich fest. Wir warten nur noch alle auf die Abstimmung der Bürger", murmelte ein Besucher der Veranstaltung. Wie Rainer Zawatzky vom Bündnis erklärte, wird es wohl im Juni eine Infoveranstaltung zusammen mit der Stadt zum Bürgerentscheid geben.

Im Literaturcafé der Stadtbücherei war es an diesem Abend aber trotzdem eng. Rund 70 Gäste waren gekommen. Und mitunter war es ziemlich munter trotz perfektem Zeitmanagement. Wer länger als zwei Minuten redete, bekam die gelbe Karte. Moderatorin Lissy Jäckel hatte den Abend im Griff. Und so mancher Kommentar von Stadtrat Hans-Martin Mumm fand parteiübergreifend herzliche Lacher. "Blumen in einer Vase finde ich nicht artgerecht. Die fehlen jetzt auf der Wiese", meinte er zum Blumenschmuck des Abends.