Heidelberg. (rie) Oberbürgermeister Eckart Würzner (60) tritt im November 2022 zur Wiederwahl an. Nun hat er einen ersten Herausforderer: Björn Leuzinger (33), der seit 2019 für "Die Partei" im Gemeinderat sitzt. Der Kreisverband der Satirepartei hat Leuzinger zum OB-Kandidaten gewählt. "Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Heidelberg vor weiteren acht Jahren Würzner zu bewahren", schreibt Leuzinger in einer Pressemitteilung. Mit ihm habe Heidelberg "endlich einen ernst zu nehmenden Kandidaten".

Mindestens mit einer weiteren Kandidatur zur OB-Wahl ist zu rechnen: Die Heidelberger Grünen, die im Gemeinderat die mit Abstand größte Fraktion stellen, wollen Würzner herausfordern. Seit Dezember 2021 läuft ein "ergebnisoffener Suchprozess", wie Kreischef Florian Kollmann sagt. Ein Auswahlgremium aus Vorstand, Stadträten, Amts- und Mandatsträgern, aber auch Vertretern der Grünen Jugend und der Parteibasis, suchen einen Würzner-Herausforderer. Spätestens Ende April 2022 sollen die Heidelberger Grünen-Mitglieder dann über den Kandidaten oder die Kandidatin entscheiden.

Die Heidelberger SPD wartet diese Entscheidung ab. "Wir schauen, wen die Grünen präsentieren und entscheiden dann, ob wir selbst jemanden aufstellen oder eine andere Kandidatur unterstützen", sagt SPD-Kreisvorsitzender Sören Michelsburg. Aktuell führe man "Gespräche mit potenziellen Kandidierenden". Aber man halte sich bewusst alles offen – auch eine Unterstützung Würzners schließt Michelsburg auf RNZ-Nachfrage nicht aus. Aber: "Es ist schon unser Bestreben, selbst jemanden aufzustellen, um unsere Politik bestmöglich umzusetzen."

Unterdessen stellt sich das bürgerliche Lager, das schon 2006 und 2014 an der Seite des parteilosen Eckart Würzner Wahlkampf machte, hinter den Amtsinhaber. "Wir werden den OB unterstützen", sagt CDU-Kreischef Alexander Föhr. Bei einem Treffen mit Würzner im März werde man ein paar wichtige Punkte besprechen – und danach offiziell die Unterstützung kundtun. Diesen Schritt hat die Wählerinitiative "Die Heidelberger" bereits vor rund zwei Wochen getan. Die FDP wiederum hatte sich zwar im Herbst 2021 von einigen Würzner-Entscheidungen irritiert gezeigt, aber dennoch bekundet, im Wahlkampf wohl erneut hinter ihm zu stehen.