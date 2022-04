Heidelberg. (ste) Die Heidelberger SPD wird bei der Oberbürgermeisterwahl im November eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellen. Das gab die scheidende Vorsitzende Nina Gray am Donnerstag bei der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes bekannt. "Die bisherigen Kandidaten überzeugen uns nicht", so Gray mit Blick auf Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) und Theresia Bauer (Grüne). Besonders nach Bauers Nominierung seien die Rufe in Richtung SPD lauter geworden, eine Alternative aufzustellen.

Eine parteiinterne Findungskommission sondiert bereits das Feld möglicher Kandidaten. "Dabei geht es aber nicht nur um Personen, sondern auch um die Themen, die wir im Wahlkampf setzen möchten", sagte Grays Nachfolgerin Karolin Salmen der RNZ.

Ziel sei, vor der Sommerpause einen Vorschlag zu präsentieren. Die Nachwahl an der Doppelspitze des Kreisverbandes war nötig, weil Gray aus beruflichen Gründen ihr Amt aufgibt. Sören Michelsburg bleibt Vorsitzender.