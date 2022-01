Heidelberg. (dns/hob) Neues Jahr, neues Glück: Für Heidelberg stehen 2022 wichtige Entscheidungen an – und Feste und kulturelle Höhepunkte, auf die sich die Bürger schon jetzt freuen können. Eine Vorschau:

> Das wird entschieden

Will wiedergewählt werden: OB Würzner. Foto: Rothe

Neuwahl des Oberbürgermeisters: Bleibt Eckart Würzner weiter im Amt oder wollen die Heidelberger ein neues Gesicht an der Spitze der Stadtverwaltung? Am Sonntag, 6. November, wird über die wichtigste Personalie der Stadt entschieden. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, findet er drei Wochen später statt. Wer gegen Würzner antritt, ist noch unklar. Die Grünen wollen ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten im April vorstellen, auch die SPD denkt darüber nach, jemanden für die Wahl zu nominieren.

Kostenlos in Bus und Bahn: Eigentlich hätte der Nahverkehr bereits an den Adventswochenenden kostenfrei sein sollen. Das lehnten die Stadträte jedoch wegen der Pandemie ab. Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben: Wenn die Inzidenz niedrig genug ist, sollen Busse und Bahnen im Frühjahr an vier Samstagen kostenlos sein. Gleichzeitig will Würzner den Stufenplan vorantreiben, um den ÖPNV langfristig komplett kostenfrei zu machen. Anfang des Jahres diskutiert der Gemeinderat vermutlich den Nulltarif für Auszubildende und Senioren.

Zukunft des Neuenheimer Feldes: Stadt, Land und Uni haben sich als Projektträger des Masterplanverfahrens bereits festgelegt und sind mit den bisher ausgearbeiteten Entwürfen für den Campus im Neckarbogen zufrieden. Folgen die Gremien und abschließend der Gemeinderat dieser Einschätzung, kann der Masterplan bereits am 17. März beschlossen werden, inklusive einer Ring-Straßenbahn durch das Neuenheimer Feld.

Darüber hinaus stehen weitere Weichenstellungen an. Im Frühjahr soll der Stadtrat das Wohnungspolitische Konzept für Patrick-Henry-Village verabschieden – darin wird etwa festgelegt, wie viel Wohnraum dort gefördert wird. Außerdem soll das Gremium einen Standort für eine Flusswärmepumpe festlegen. Für Streit sorgen dürfte eine mögliche weitere Erhöhung der Anwohnerparkgebühren.

> Das wird gefeiert

Bürgerfest: Eigentlich sollte es bereits im Januar stattfinden, wegen der Pandemie hat die Stadt ihr Bürgerfest in der Großsporthalle jedoch auf Sonntag, 20. März, verschoben.

"Feierbad Winteredition": Im Sommer wurde das Feierbad auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmbadclubs gut angenommen, im Winter soll das Angebot in einem Zelt fortgesetzt werden. Wann es losgeht, hängt aber von der Coronalage ab.

Finale der Bauausstellung: Zehn Jahre hat die Internationale Bauausstellung (IBA) in Heidelberg städtebauliche Projekte initiiert, beraten und umgesetzt – nun endet sie. Das "IBA-Finale" findet vom 30. April bis 10. Juli statt – mit Ausstellung, stadtweitem Begleitprogramm sowie Projekt-"Schaustellen".

> Das gibt es zu sehen und zu hören

Heidelberger Frühling: Das Musikfestival Heidelberger Frühling holt vom 26. März bis 24. April sein 25-jähriges Bestehen nach. Mit dem Programm "re:start" schafft es außerdem Musikangebote in allen Stadtteilen – bei freiem Eintritt.

Ausstellung "Krieg und Frieden": Das Kurpfälzische Museum lenkt ab 18. September den Blick auf die Folgen von Kriegen. Anlass für die Ausstellung "Krieg und Frieden – Konfliktarchäologie an Rhein und Neckar" ist die Zerstörung Heidelbergs zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, die sich 2022 zum 400. Mal jährt.

Deutsch-amerikanische Geschichte: Im Mai öffnet die multimediale Ausstellung zur deutsch-amerikanischen Geschichte im "Mark-Twain-Center".

Neues im Theater: Das Theater Heidelberg beginnt das neue Jahr mit dem Tanz-Festival "Flux" vom 24. bis 30. Januar. Von Juni bis August finden die Schlossfestspiele statt. Im Oktober folgt das Uraufführungsfestival "Remmidemmi".

Ist aktuell noch eine große Baustelle, soll aber im Sommer eröffnet werden: Der neue Karlstorbahnhof in der Südstadt. Foto: Rothe

> Das wird gebaut

Karlstorbahnhof: Die größte Kultureinrichtung der Stadt bezieht vermutlich im Sommer ihr neues Domizil in der Südstadt und eröffnet die ehemalige Reithalle mit einer Umzugsparty.

Stadthalle: Das Regierungspräsidium hat die Baugenehmigung erteilt. Die Sanierung der Konzerthalle soll nach den Plänen der Stadt bereits Ende Januar an Fahrt aufnehmen. Doch die wasserrechtliche Erlaubnis fehlt immer noch, Arbeiten im Grundwasserbereich sind verboten. Der Hochwasserschutz sei ungenügend, befürchten Nachbarn – und zweifeln ein Gutachten an.

Haus der Jugend: Nach zwei Jahren soll der Neubau für das Haus der Jugend, der größten Freizeiteinrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien, im ersten Quartal des Jahres fertig werden.

Südstadt: Die Umwandlung der Kasernen zum Wohnquartier geht weiter. Im Mai soll der "Andere Park" eröffnet werden. Zudem sollen einige Neubauten mit – zum Teil geförderten – Wohnungen und Gewerbeflächen bezogen werden.

Patrick-Henry-Village: Die Entwicklung von Heidelbergs 16. Stadtteil nimmt in diesem Jahr Fahrt auf. Der Bund startet mit dem Bau der ersten 500 Wohneinheiten im Süden.

Europaplatz: Der Platz südlich des Hauptbahnhofs nimmt Konturen an. Der Steg zu den Bahnsteigen soll dieses Jahr fertig werden, ebenso das Fahrradparkhaus. In den Neubauten entstehen unter anderem geförderte Wohnungen.

> Das ändert sich

Wird nach 18 Jahren endlich ersetzt: Der Bücherbus der Stadtbücherei. Foto: Hentschel

Fahrradstraße Plöck: Seit 1993 ist die Plöck in Teilen Fahrradstraße. Nun soll das auch zwischen Sofienstraße und Friedrich-Ebert-Platz gelten. Die Arbeiten dafür starten im Frühjahr. Neben der Plöck wird auch die Steubenstraße in Handschuhsheim zur Fahrradstraße.

ÖPNV-Angebot: Fahrgäste dürfen sich über Verbesserungen freuen. So werden für die Straßenbahnlinie 22 längere Bahnen eingesetzt. Und: Sobald der Karlstorbahnhof fertig ist, fährt die Buslinie 29 durch die "neue Südstadt".

Neuer Bücherbus: 18 Jahre hat er schon auf dem Buckel, jetzt wird er ersetzt: In diesem Jahr erhält die Stadtbücherei einen neuen Bücherbus.