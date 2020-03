Von Jonas Labrenz

Heidelberg. So ausgestorben war die Hauptstraße lange nicht. Wo sich sonst Touristen tummeln und Einheimische bummeln, war am Mittwoch kaum jemand unterwegs. Kein Wunder: Die sonst einladenden Schaufenster wirken wie verrammelt, große Schilder erklären: Wegen Corona geschlossen. Kleidung, Technik oder Bücher – nichts davon gibt es mehr zu kaufen. So will es die Corona-Verordnung des Landes. Doch es gibt Ausnahmen: Apotheken, Lebensmittelgeschäfte Restaurants, Bäckereien und andere dürfen öffnen. Für alle, die Essen anbieten, hat die Stadt Heidelberg allerdings verfügt, dass niemand mehr in oder vor dem Laden isst. Und das wird auch kontrolliert.

Für viele Menschen gibt es keinen Alltag mehr. So auch für Michael Blum. Der 31-Jährige ist Abteilungsleiter Sicherheit und Ordnung des Bürger- und Ordnungsamts – und damit für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) zuständig. Als Blum am Mittwoch vor dem Bürgeramt Mitte seine Mannschaft zusammentrommelt, ist die neueste Corona-Verordnung des Landes gerade 13 Stunden alt. Sie wurde noch am Dienstagabend verabschiedet und galt seit Mitternacht. Gemeinsam mit sechs Polizisten sollen die zwölf Mitarbeiter des KOD nun kontrollieren, ob die neuen Regeln eingehalten werden.

"Wir haben personell alles zusammengezogen, was wir haben", sagt Blum. In mehreren Teams kontrollieren die Ordnungshüter die Gastronomen und andere Betriebe in der Altstadt. Es soll "eine ruhige Kontrolle" werden: "Wir wollen mit den Betreibern erst mal ins Gespräch kommen."

Schon auf dem Weg in die Altstadt – die Bergheimer Straße entlang – spricht Blums Team Betreiber an. Jijo Mahmoud, Inhaber des Restaurants "Mahmoud’s", weiß noch nicht, dass in Heidelberg nicht mehr vor Ort bewirtet werden darf. "Unsere Regel ist Take-Away", also zum Mitnehmen, erklärt Blum. Damit die Kunden beim Bestellen weit genug voneinander entfernt stehen, hat Mahmoud Flatterband auf den Boden geklebt. Dazwischen ein Meter Platz. "Das reicht uns nicht", erklärt Blum. Ein halber Meter mehr müsse es sein.

Unklare Situation bei Optikern: Ob sie noch geöffnet haben dürfen, wusste auch Michael Blum vom Ordnungsamt (Mitte) nicht. Foto: Rothe

Andere haben ihren Betrieb gleich ganz eingestellt. "Wer will jetzt was mitnehmen? Die Straßen sind leer", sagt Valy Hedjasi vom Restaurant Cavaly in der Nähe des Bismarckplatzes. Deshalb hat er spontan entschieden, den Laden zu renovieren. "Man muss die Zeit nutzen", sagt der Wirt und zuckt mit den Schultern. Seit 35 Jahren ist er in Deutschland, seit vier führt er den Laden. "Aber so schlecht war es noch nie."

Auch bei der Eisdiele "Schmelzpunkt" in der Hauptstraße muss der KOD aufklären. Eis zu verkaufen, ist nicht mehr erlaubt. Aber Blum drückt noch ein Auge zu. "Ich hab’s erwartet. Ich hätte sowieso morgen geschlossen", sagt Fred Thiemig, der Inhaber: "Es ist ja auch nichts mehr los." Sein Lebensmittelkontrolleur sei schon morgens da gewesen. "Aber nicht zur Kontrolle, sondern zum Tschüss sagen", erklärt Thiemig. Diese ganze Situation sei ein Neustart für die Heidelberger Altstadt, sagt er: "Wegducken und durchhalten."

Manchmal wissen die Ordnungshüter nicht weiter. "Es gibt keine Kommentierung zu der Verordnung", sagt Blum. Das wird bei den Optikern zum Problem. Fast alle in der Hauptstraße haben geöffnet. Optiker sind nicht wörtlich in der Verordnung als Ausnahmen aufgeführt, könnten aber zum medizinischen Bereich oder dem Handwerk zählen. Ein Geschäft für Tabakwaren und Spirituosen in der Hauptstraße ist ebenfalls geöffnet. "Wir lassen es heute erst mal noch", erklärt Blum.

Auch "Eiei4", ein Souvenirladen, darf noch offen bleiben. Dort werden nur noch Seifen und Mundschutz an Passanten verkauft – das Geschäft darf keiner betreten. Allerdings: Das "Eiei4" ist keine Drogerie. Ob das erlaubt ist, will der KOD noch mit der Gewerberechtsabteilung klären.