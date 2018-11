Nico Semsrott ist Realist: In seinen Augen glauben alle an "Quatsch". Foto: Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Es war der größte "Demotivationsworkshop" Süddeutschlands - und 1000 Besucher strömten am Samstag in die Stadthalle, um ihn zu erleben: Nico Semsrott, schwarzer Pullover, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, wenig begeistert. Das Publikum dagegen begrüßte den 32-Jährigen, den der Karlstorbahnhof zum wiederholten Mal in die Stadt geholt hat, mit tosendem Applaus.

"Hallo, na", sagt Semsrott, ohne eine Miene zu verziehen - und erntet die ersten Lacher. Für ihn ist es ein ständiger Kampf: Semsrott erzählt, dass sich die Demokratie in der Krise befindet, stellt seinen neuen "Kalender des Scheiterns" vor und erzählt von seinem Werdegang: Die Satireausbildung gab es "von den Profis an der katholischen Schule", danach musste er sich entscheiden: "Werde ich gleich arbeitslos oder fange ich noch eine Ausbildung an?" Er wählte den Kompromiss: "Studium" erscheint auf der Leinwand hinter ihm, auf die seine Powerpoint-Folien projiziert werden. So weit, so deprimierend. Und das Publikum: lacht. Kaum kriegen sie sich ein, als er verrät, warum er sein Soziologiestudium nach sechs Wochen abbrach: "Um mich besser meiner Depression widmen zu können."

Semsrott ist nicht nur durch Formate wie die "Heute Show" oder "Die Anstalt" bekannt: Mittlerweile ist er auch politisch aktiv und möchte mit der Partei "Die Partei" zum Präsidenten der Europäischen Kommission werden. So viel Aktionismus hatte das Publikum nicht erwartet. Semsrott hatte gerade seine Talente aufgezählt: "Zweifeln, resignieren, andere demotivieren." Damit sei er eigentlich zum SPD-Vorsitzenden bestens geeignet, sagt er unbeteiligt, winkt aber ab: "So viel Selbsthass habe ich auch nicht."

Politik gehört zu Semsrotts Lieblingsthemen. Insbesondere "Fanatiker", die noch "an bereits widerlegten Quatsch" glauben, während Aufklärer "an noch nicht widerlegten Quatsch" glauben, nimmt er besonders gern aufs Korn. "Wichtig ist dabei, zu differenzieren", merkt er lethargisch an: "Es gibt nicht nur Rassisten in der AfD, sondern auch welche, die sagen ,wir finden Rassisten ok’ - das sind die Weltoffenen."

In der Pause können die Besucher einen Preis gewinnen. Semsrott erklärt: "Ich wollte immer eine Lotterie der Hoffnung gründen - und dann verkaufe ich Hoffnungslose." 3000 davon hat er mitgebracht, zwei Euro kostet eins. Den Erlös spendet Semsrott an das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung.

Als schon einige der Gewinne - Unglückskekse, "Überzeugt mich nicht"-Aufkleber und Autogrammkarten - im Publikum verteilt sind, widmet sich Semsrott in der zweiten Hälfte des Abends der Drogenpolitik, den alltäglichen Widersprüchen ("Ich kann von meiner Kapitalismuskritik leben") und seinen sozialen Beziehungen.

Dazu gehören Freunde, die ihre Hochzeit bis ins letzte Detail planen und nicht mehr für sich, "sondern gegen andere Paare" heiraten, oder Partybekanntschaften, die sich als Mitarbeiter der Deutschen Bank herausstellen. In seinen sozialen Beziehungen sei er mittlerweile kompromisslos, sagt Semsrott.

Zu viel habe er schon durchmachen müssen: Die Existenzängste, jahrelang nicht zu wissen, ob er von seiner Kunst leben kann. "Wenn ich dann so einen Abend habe wie mit euch", sagt er zum Publikum gewandt, "dann weiß ich: es war alles umsonst."