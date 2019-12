Von Steffen Blatt

Heidelberg. Im Juli 1841 organisierte der britische Baptistenprediger Thomas Cook eine Zugfahrt für 500 Reisende von Leicester nach Loughborough zu einem Treffen der Abstinenzbewegung – der Beginn des modernen Reisetourismus und des Aufstiegs des Unternehmens zum Weltmarktführer. Am 23. September 2019 war diese Reise zu Ende: Die Thomas Cook Group stellte ihren Betrieb ein und beantragte ein Insolvenzverfahren. Zwei Tage später traf es auch das deutsche Tochterunternehmen, mittlerweile wurden alle Reisen abgesagt. Die RNZ hat in Heidelberger Reisebüros nach den Auswirkungen der Pleite gefragt.

„Die Kunden kommen natürlich zuerst zu uns. Wir waren aber immer up to date und konnten sie gut informieren“, berichtet Murat Poyraz, der Inhaber des Reisebüros Specht in der Rohrbacher Straße. Zwar werden dort die meisten Reisen über den europäischen Marktführer TUI verkauft, aber ein Teil der Kunden buchte eben auch Thomas Cook. „Die sind nun natürlich betroffen. Viele sparen auf ihren Jahresurlaub und bekommen jetzt wohl noch nicht mal den vollen Reisepreis zurück“, so der Reiseverkehrskaufmann weiter. Denn die Versicherungssumme bei Thomas Cook ist auf 110 Millionen Euro gedeckelt. Bis zum 1. November sind allerdings laut dem zuständigen Versicherer bereits Schadensmeldungen mit einem Volumen von 250 Millionen Euro eingegangen.

Poyraz‘ Büro hat bei seinen Kunden das Einreichen der Ansprüche übernommen, damit sie wenigstens einen Teil des gezahlten Geldes zurückbekommen. „Da muss der Gesetzgeber mal überlegen, ob an dieser Regelung nicht etwas geändert werden muss“, meint Poyraz. Denn die Begrenzung auf 110 Millionen gilt für jeden Veranstalter, egal wie groß oder klein er ist. Dass mit Thomas Cook der zweitgrößte europäische Reiseveranstalter insolvent geht, sei nicht unbedingt abzusehen gewesen. „Man hat bis zum Schluss noch versucht, die deutsche Tochter zu retten, aber das ging am Ende rechtlich nicht mehr.“

Das Reisebüro Specht ist ebenfalls wirtschaftlich betroffen, schließlich wird man dort höchstwahrscheinlich die Provisionen für die verkauften Thomas Cook-Reisen abschreiben müssen. „Aber es ist nicht existenzgefährdend“, sagt Poyraz. Dass seine Kunden nach der Pleite verunsichert oder gar misstrauisch gegenüber der Reisebranche sind, kann er nicht feststellen. „Es gibt aber mehr Fragen zum jeweiligen Veranstalter und zur Absicherung.“

Bei Jürgen Seiler, der in Kirchheim und Sandhausen zwei „First“-Reisebüros betreibt, machte das Geschäft mit Thomas Cook zehn bis 15 Prozent des Geschäfts aus, auch bei ihm heißt der Hauptpartner TUI. „Wir haben unsere Kunden aktiv kontaktiert und versucht, Lösungen zu finden“, berichtet er. Zusammen mit den Betroffenen haben er und seine Mitarbeiter die Erstattungsformulare ausgefüllt und hochgeladen. „Wir hatten nur einen Fall, bei dem bereits der gesamte Reisepreis überwiesen worden war. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ansonsten haben wir versucht, unsere Kunden bei anderen Veranstaltern unterzubringen. Bei 80 bis 90 Prozent der Fälle ist uns das auch gelungen“, so Seiler weiter. Auch er rechnet nicht damit, dass er etwas von den ausgefallenen Provisionen bekommt.

Für Seiler hat sich die Insolvenz durchaus seit einiger Zeit angekündigt. „Es war in der Branche bekannt, dass die britische Thomas Cook-Gruppe Probleme hat.“ Er kennt einige Interna durch seine Tätigkeit im „TUI Leisure Travel Beirat“, der die Interessen der Franchisenehmer gegenüber der TUI vertritt. Auch der drohende Brexit ist für den Reisefachmann ein Grund für die Insolvenz. „Das Pfund ist weniger wert, die Reisen werden für die Briten teurer. Und darum hat es Thomas Cook nicht geschafft, seine Schulden abzubauen, obwohl das Geschäft mit Pauschalreisen eigentlich gut läuft.“ Der Zusammenbruch sei allein durch die britische Mutter verursacht worden.

Das bestätigt auch Claus Kosmalski, einer der beiden Geschäftsführer von Blum Holiday-Tours, die in Heidelberg, Mannheim und der Pfalz 14 Reisebüros unterhält. „In der Deutschland-Zentrale in Oberursel haben sie einen guten Job gemacht und Geld verdient. Die Gewinne mussten sie aber an die Konzernmutter abgeben.“ Noch zu Jahresbeginn sei es undenkbar gewesen, dass der Thomas Cook-Mutterkonzern pleite geht. Ein chinesischer Investor habe mit 100 Millionen Euro bereitgestanden. „Das ist dann an einer Bankbürgschaft über 200 Millionen Euro gescheitert, die die britische Regierung nicht habe abgeben wollen.

Die Blum-Büros sind bei der Insolvenz mit einem blauen Auge davongekommen. Viele Jahre gab es eine enge Partnerschaft mit Thomas Cook, ab Ende 2018 wurde das Geschäft aber um rund 70 Prozent reduziert. Das machte Blum aber nicht, weil die Geschäftsführung damals schon die Pleite ahnte, sondern weil keine zufriedenstellende Rahmenvereinbarung über Provisionen mit Thomas Cook zustande kam. „Im Nachhinein war das ein glücklicher Umstand“, sagt Kosmalski. Er findet, dass der 110-Millionen-Euro-Sicherungstopf aufgestockt werden muss. „Wenn es einen großen Konzern trifft, dann reicht das nicht.“ Die Konsequenz: Wenn die Veranstalter mehr Eigenbeteiligung in den Topf einzahlen müssen, werden die Reisen für die Kunden teurer. Aber, sagt Kosmalski: „Das sollte uns die Sache wert sein.“

Dass auch ein Reisebüro ohne direkte Verbindungen zu Thomas Cook betroffen sein kann, zeigt der Fall von Geotoura in der Schiffgasse. Hier werden individuelle Mietwagen-Rundreisen in Europa verkauft, die aber rechtlich wie eine Pauschalreise abgesichert sind – denn Geotoura ist selbst Veranstalter. „Wenn nun durch die Thomas Cook-Pleite der Eindruck entsteht, dass Pauschalreisen finanziell unsicher sind, dann verlieren wir ein Argument“, sagt Volker Hensel, der für die strategische Unternehmensentwicklung zuständig ist. Er stellt bei seinen Kunden eine gewisse Zurückhaltung fest. „Und das gilt für den gesamten Markt.“ Auch fürchtet er Probleme bei Hotels und Busveranstaltern an den Reisezielen, die nun auf unbezahlten Rechnungen sitzen bleiben.