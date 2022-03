Die neue Clubbetreiberin steht in den Startlöchern: Esther Schenkel-Aslantas ist Geschäftsführerin im „Toniq“ im Keller des Darmstädter Hof Centrums. Am 26. März eröffnet der neue Club. Das soll auch dem Clubsterben in Heidelberg etwas entgegensetzen. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. An dieser Location haben sich schon viele versucht – jetzt eröffnet ein neuer Club im Keller des Darmstädter Hof Centrums in der Altstadt. Im "Toniq" kann ab Samstag, 26. März, immer donnerstags, freitags und samstags gefeiert werden. Vielen Heidelbergern dürfte die Location noch als "Deep" bekannt sein. Auf das "Deep" folgte nach dessen Schließung im Jahr 2012 der "N8 Floor". Später, nachdem auch dieser Club seine Türen dauerhaft geschlossen hatte, folgte das "The Saint".

Als Esther Schenkel-Aslantas und ihr Mann Murat Aslantas im Jahr 2020 hörten, dass auch das "The Saint" wieder dicht macht, ergriffen sie ihre Chance, bauten Kontakt zum Vermieter auf, im Oktober letzten Jahres unterschrieben die neuen Pächter schließlich den Mietvertrag. Esther Schenkel-Aslantas ist Geschäftsführerin, ihr Mann will sich als Investor mit einem weiteren Geschäftspartner eher im Hintergrund halten.

Das Ehepaar verbindet eine besondere Geschichte mit ihrem neuen Laden, ist es doch der Ort, an dem sich die beiden kennen und lieben lernten: Das war im Jahr 2009, als sie an der Bar im damaligen "Deep" und er als Betriebsleiter dort gearbeitet haben. Seither sei es schon immer ihr Traum gewesen, gemeinsam einen Club zu eröffnen – "von Heidelbergern für Heidelberger", wie beide sagen.

Die Nachfrage danach, da sind sich die neuen Pächter einig, sei da. Fürs Eröffnungswochenende seien bereits 70 Anfragen für Tischreservierungen eingegangen. Die jungen Leute in der Stadt hätten schlicht das Bedürfnis, wieder im Club feiern zu gehen. "Und aktuell gibt es kaum mehr einen Ort, wo sie hingehen können", sagt Schenkel-Aslantas. Sie selbst habe die "goldenen Heidelberger Club-Zeiten" noch miterlebt, berichtet die 37-Jährige. Schwimmbadmusik-Club, "Ziegler", Nachtschicht, das "Frauenbad" im Alten Hallenbad: Einst gab es genügend Auswahlmöglichkeiten für Feierwütige, in Heidelberg tanzen zu gehen.

Mittlerweile sieht das anders aus. Schwimmbad-Club, "Ziegler", Nachtschicht und "Frauenbad" sind geschlossen. Die Stadt hat das Problem zwar auf dem Schirm, will sich gezielt um die Ansiedlung neuer Clubs in Heidelberg bemühen. So hieß es erst kürzlich aus dem Rathaus, man unterstütze etwa, dass auch in das ehemalige "Ziegler" in der Bergheimer Straße wieder ein Club einzieht. Außerdem wurde für die Zielgruppe der 16- bis 18-Jährigen – wie bereits im letzten Sommer – das "Feierbad" in direkter Nachbarschaft zum Tiergartenschwimmbad neu aufgelegt. 1400 junge Menschen feierten dort am letzten Wochenende. Doch viel mehr konnte die Stadt dem landläufig als "Clubsterben" bezeichneten Phänomen noch nicht entgegensetzen. Das Ehepaar Schenkel-Aslantas will das jetzt ändern, will wieder ein Angebot für junge Leute zum Feiern schaffen.

Deshalb soll das "Toniq" ein "Club für jedermann" werden, so Schenkel-Aslantas. Keiner solle etwa Angst haben, nicht reingelassen zu werden, "nur weil er die falschen Schuhe trägt", sagt die Chefin. Auch musikalisch soll für jeden etwas dabei sein. So wird der Donnerstag zur Hip-Hop-Nacht – mit DJ Boulevard Bou als Dauergast, ganz so, wie es einst auch in der "Nachtschicht" auf dem Landfried-Gelände war. Freitags kommen dann Liebhaber der Musikrichtung "House" auf ihre Kosten, samstags gibt es einen Mix aus den Hits der 80er-, 90er- und 2000er Jahre. Einlass ist ab 18 Jahren. Der Eintritt kostet normal sieben, für Studierende fünf Euro. Das sei für alle "erschwinglich".

560 Feierwütige haben Platz in dem neuen Club. Eine modernisierte Lüftungsanlage soll dafür sorgen, dass es nicht zu stickig wird. Zudem gibt es mehrere Desinfektionsspender. Wie genau die Corona-Regeln für Clubs zum Zeitpunkt der Eröffnung aussehen werden, ist noch offen. Am 20. März sollen zwar weitgehend alle Corona-Einschränkungen fallen. Doch ob es so kommt, ist unklar. Zuletzt hatte den Beschluss jedenfalls Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Blick auf die erneut steigenden Infektionszahlen scharf kritisiert.