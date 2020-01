Nach dem Sturmlauf der Anwohner gegen die geplante Pizzeria in der Schulzengasse outeten sich in Neuenheim in den letzten Tagen nun auch erste Anhänger des „Schulzi“. Foto: privat

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Eigentlich wollte Joachim von der Linde seine neue Pizzeria in der Schulzengasse vergangenen Donnerstag eröffnen. Doch nach der Berichterstattung der RNZ hat die Stadt die erst kurz zuvor erteilte Konzession wieder zurückgezogen. Die Folge: Das Restaurant "Schulzi" darf vorerst nicht aufmachen.

"Jede Woche, die ich nicht öffnen kann, kostet mich Geld", sagt Betreiber Joachim von der Linde. Seit Dezember habe er zwei Personen für seine Pizzeria fest angestellt. "Die sitzen jetzt nur herum." Auf dem Instagram-Account des Restaurants hieß es am Freitag: "Wir haben es gewagt und all unser Herzblut ins Schulzi gesteckt. Die Tische sind gedeckt und unsere Köche warten auf den Startschuss." Und weiter: "Leider müssen wir uns immer noch gedulden, da der Gegenwind aus Nord-Osten auf einer Skala von 1 bis 100 aktuell bei ca. 105 Knoten liegt."

Mit "Gegenwind" sind vor allem die unmittelbaren Anwohner gemeint. Die hatten sich Ende Dezember zusammengetan, um sich gegen die Eröffnung der Pizzeria im ehemaligen "Café Blank" zu wehren. Sie fürchten, die bislang ruhige, familienfreundliche Schulzengasse könnte sich in eine lärmende Kneipenpromenade verwandeln.

"Ich sehe nicht, dass sich die Befürchtungen der Anwohner bestätigen könnten", sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson nun auf RNZ-Anfrage. Erichson, der die städtische Gewerbeaufsicht verantwortet, begutachtete die innen bereits fertig umgebaute Pizzeria am Montag gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und der Gewerberechtsabteilung. Die Sorge, dass hier eine Art Imbiss entstehe, teile er nicht, so Erichson. Im Gegenteil: Es handele sich um eine hochwertige Pizzeria. Daher spricht seiner Meinung nach nichts dagegen, von der Linde die Konzession für sein Restaurant zu erteilen – unter einer Bedingung: Zunächst müsse ein externes Lärmgutachten angefertigt werden. So fordert es jetzt das Amt für Baurecht und Denkmalschutz.

Die Sorgen der Anwohner will Erichson dennoch nicht unberücksichtigt lassen. Die Konzession werde mit bestimmten Auflagen verknüpft sein – "um die Lärmbelästigung für die Anwohner in Grenzen zu halten", sagt er. So müssten etwa die geplanten ebenerdigen Fenster in Richtung Schulzengasse geschlossen bleiben. Die Außenbewirtschaftung auf der Westseite des Cafés – dort soll bis maximal 22 Uhr geöffnet sein – wolle man ein Jahr lang beobachten und anschließend über entsprechende Maßnahmen entscheiden.

Verwundert zeigte sich Erichson angesichts der Tatsache, wie weit die Unterstützung der Pizzeria-Gegner reicht. "Auf der Unterschriftenliste stehen Menschen, die in der Ladenburger Straße, in der Mönchhofstraße oder der Brückenstraße wohnen und nichts damit zu tun haben." Unabhängig davon verspricht der Bürgermeister: Man werde die Einsprüche der Anwohner alle nacheinander abarbeiten.

Solange diese nicht geprüft sind, erteilt das Amt für Baurecht und Denkmalschutz keine Erlaubnis zur Nutzungsänderung. Diese ist erforderlich, damit von der Linde seine Kunden auch in dem rund 25 Quadratmeter großen Teil der Pizzeria bedienen darf, der früher die Backstube des Café Blank war.

Unterdessen haben sich in Neuenheim auch erste Sympathisanten der Pizzeria zu erkennen gegeben. So hängt vom Balkon einer Wohnung über dem Vodafone-Shop seit einigen Tagen ein Banner mit dem Spruch "Wir wollen Pizza – #freeschulzi" – und auch an der Glasscheibe des Studios "Hand & Fuß" ist ein Plakat mit dem Bekenntnis "Wir wollen Pizza" zu sehen. "Die Neuenheimer sollten froh sein, dass es hier Menschen gibt, die so etwas eröffnen", sagt Inhaberin Silvia Mohr. Schließlich handele es sich ja nicht um einen Puff oder Ähnliches. Mohr sagt: "Ich würde es begrüßen, wenn das Schulzi bald aufmachen könnte."