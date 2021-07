Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Regionalplan Rhein-Neckar ist die rechtsverbindliche Grundlage für alle Planungen in der Metropolregion. Wo dürfen Neubaugebiete entstehen? Und wo werden Grenzen gesetzt? Derzeit wird das Regelwerk fortgeschrieben, es soll für 15 Jahre gelten. Die Städte und Kommunen geben aktuell ihre Stellungnahmen zum Entwurf ab. Und Baubürgermeister Jürgen Odszuck mahnt im RNZ-Interview einen schonenderen Umgang mit den Flächen an.

Herr Odszuck, Sie fordern, dass nur noch Neubaugebiete in den Regionalplan aufgenommen werden, in deren Nähe es bereits einen guten Anschluss zum Nahverkehr gibt. Sehen das Ihre Kollegen so anders, dass es dieser Stellungnahme bedurfte?

Jürgen Odszuck. Foto: Rothe

Wir wollen unsere Stellungnahme als konstruktiven und zukunftsgewandten Beitrag und nicht als Kritik verstanden wissen. Die Situation in den Städten ist sehr unterschiedlich. Und wenn wir aufgefordert werden, eine Stellungnahme abzugeben, müssen wir das aus Heidelberger Sicht tun. Wir wissen doch alle, dass der große Bedarf an neuen Wohnungen im Stadtgebiet nicht gedeckt werden kann. Viele Menschen, die in Heidelberg arbeiten, müssen daher im Umland nach einem Zuhause suchen. Das verursacht enorme Pendlerströme in unsere Stadt – aktuell liegen wir da schon bei über 62.000 Beschäftigten. Daher wollen wir gemeinsam mit den Umlandgemeinden dafür sorgen, dass diese Menschen ein gutes ÖPNV-Angebot ab ihrem Wohnort haben. Sonst brechen weiter jeden Tag Blechlawinen über unsere Straßen herein.

Haben Sie Beispiele für Neubaugebiete, die problematisch sind?

Ich möchte ungern mit dem Finger auf bestimmte Flächen oder Gemeinden zeigen. Daher haben wir unsere Einwände auch eher allgemein formuliert: Neubaugebiete sollten grundsätzlich in einer akzeptablen Nähe zu einer Straßenbahn- oder S-Bahn-Haltestelle liegen. Denkbar wäre auch eine gute Busanbindung zu solch einem Haltepunkt.

Ist diese Forderung nicht ein Widerspruch zur bisherigen städtischen Politik? Schließlich entwickeln Sie gerade mit Patrick-Henry-Village eines der größten Neubaugebiete in der Region. Und dort gibt es auch noch keine Straßenbahnanbindung.

Wir sorgen aber dafür, dass es eine geben wird! Deshalb haben wir ja auch schon ein ganzes Bündel an Trassenvarianten untersucht. Mit der Tangentialvariante über den Pfaffengrund und Wieblingen ins Neuenheimer Feld sind wir schon nah an dem Kosten-Nutzen-Faktor 1 – mit dem wir in den Genuss der Fördermittel von Bund und Land kommen könnten. Zugleich sehen wir inzwischen auch eine größere Beweglichkeit der Fördermittelgeber, solche Trassen nicht mehr nur an wirtschaftlichen Maßstäben zu messen. Schließlich geht es um die Verkehrswende. Daher arbeiten wir auch an anderen Trassenvarianten weiter.

Sie fordern auch einen schonenderen Umgang mit Flächen. Ist das überhaupt realistisch?

Heidelberg ist ein Beispiel dafür, dass das möglich ist. Das haben wir in den vergangenen 15 Jahren unter Beweis gestellt. Der Verbrauch neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland liegt aktuell bei durchschnittlich knapp 19.000 Hektar pro Jahr. Eine Stadt mit der Einwohnerzahl Heidelbergs würde also durchschnittlich – gemessen an den Zahlen des Bundes – 38 Hektar pro Jahr verbrauchen. Tatsächlich sind wir in Heidelberg aber mit gerade mal acht Hektar ausgekommen. Und das bei einem beachtlichen Bevölkerungswachstum von 12,8 Prozent. Auf 1000 Einwohner gerechnet benötigen wir heute deutlich weniger Fläche als 2004 – statt 23,5 sind es heute nur noch 20,5 Hektar. Das ist der höchste Rückgang aller Stadtkreise in Baden-Württemberg.

Trotzdem ist auch in Heidelberg immer wieder die Versiegelung größerer Grünflächen im Gespräch. Wie beim Neubau des Betriebshofs auf der Ochsenkopfwiese oder aktuell bei der Bebauung des Hühnersteins im Masterplanprozess Neuenheimer Feld.

Das Wachstum Heidelbergs war auch in der Vergangenheit natürlich nicht flächenneutral. Es ist uns aber gelungen, sparsam zu sein und die Bilanz immer weiter zu verbessern. Vor allem wegen unseres Grundsatzes: Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Einen Flächenfraß gibt es in Heidelberg nicht. Der Verbrauch von durchschnittlich acht Hektar pro Jahr von 2004 bis 2019 war sehr moderat. Wenn die Stadt aber weiter wachsen soll, wird es auch in Zukunft Flächenverbrauch geben. Und ganz auf Wachstum zu verzichten, hätte derzeit sehr negative wirtschaftliche und soziale Konsequenzen.

Im alten Regionalplan waren Grenzen für die bauliche Verdichtung vorgesehen. Warum ist dies im aktuellen Entwurf nicht der Fall?

Wir bedauern es auch, dass die neuen Dichtewerte, also dass pro Hektar in einem Neubaugebiet 25 bis 40 neue Wohneinheiten entstehen sollen, nur noch Orientierungswerte sind. Nach unserer Vorstellung sollten es 45 Wohnungen pro Hektar sein. Wenn man dabei an Wohnformen wie Reihenhäuser denkt, ist das schon knackig. Ohne Geschosswohnungsbau ist diese Zahl in einem Neubaugebiet kaum zu erreichen. Es geht hier aber um Zukunftsfragen: Wie wirkt sich die Versiegelung auf das Grundwasser, auf den Klimaschutz aus? Für uns sind solche Grenzwerte daher ein Gebot der Stunde.

Gab es schon Reaktionen von den anderen Kommunen im Verband auf ihre Forderungen?

Bisher noch nicht. Ich nehme an, sie werden das zunächst mit großer Gelassenheit hinnehmen. Denn im nächsten Schritt findet ein Abwägungsprozess statt, in dem alle Interessen einander gegenübergestellt werden. Ich denke aber, dass sich auch andere Kommunen für unsere Argumente öffnen werden. Bei der Forderung nach dem Straßenbahnanschluss könnte es vielleicht schwieriger werden. Nochmal: All diese Forderungen sollen nicht als Kritik missverstanden werden, sondern als Position, die zum Nachdenken anregt.

Heidelberg hat den Vorteil der Konversionsflächen, da ist es ein Leichtes, ohne neue Versiegelung auszukommen.

Das wird uns immer wieder gesagt. Bei dem Wachstum von 125.000 auf 160.000 Einwohner bis 2019 entfielen aber gerade einmal 6000 Neubürger auf die Konversionsflächen – inklusive der Bahnstadt. Der Rest war echte Innenentwicklung.

Diese Nachverdichtung sorgt aber bei Nachbarn nicht immer für Begeisterungsstürme. Es besteht die Befürchtung, dass Hitzeinseln entstehen könnten und sich das Mikroklima verschlechtert.

Ich kann gut verstehen, dass sich in der Nachbarschaft manchmal Unmut regt, wenn sich Liebgewonnenes verändert. Aber durch die Nachverdichtung entstehen nicht zwangsläufig Hitzeinseln. Das passiert eher auf größeren, gewerblichen Arealen aus den 1970er Jahren. In den letzten 15 bis 20 Jahren haben wir immer auf ausreichendes Grün und Frischluftzufuhr geachtet. Wir fahren eine doppelte Strategie der Innenentwicklung, die immer auch auf genügend Freiräume und Maßnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas schaut. Mehr Grünflächen für die Allgemeinheit schafft auch ein Mehr an Akzeptanz in der Nachbarschaft.

Sie fordern für den Regionalplan auch Aussagen zum Klimaschutz, dass Gebiete für die Erzeugung erneuerbarer Energien vorgehalten werden. Zieht die Region da noch nicht mit?

Das glaube ich grundsätzlich schon. Die Ausweisung von Windenergieparks ist aber schon immer ein schwieriges Thema. Auch Photovoltaikanlagen benötigen viel Platz. Erdwärme und Geothermie haben da noch die geringsten ökologischen Auswirkungen.

Wie geht es jetzt mit dem Regionalplan weiter?

Wenn es schnell läuft, kann der Entwurf im Frühjahr dem Regionalverband zur Entscheidung vorgelegt werden. Eventuell benötigen wir aber noch einmal eine zweite Abstimmungsrunde, dann dauert es voraussichtlich noch einmal ein Jahr länger, bis der Gemeinderat darüber entscheiden kann. Dieser Zeitverlust wäre aber allemal besser, als einen Regionalplan zu verabschieden, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat.