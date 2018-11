Heidelberg. (tt) Mit einem großen Fest und rund 400 Gästen hat Heidelberg Cement am Montagabend die Fertigstellung des Rohbaus der neuen Hauptverwaltung an der Berliner Straße gefeiert. Eingeladen waren neben den am Bau beteiligten Handwerkern auch Mitarbeiter, Behörden- und Unternehmensvertreter sowie die Anwohner. Nach der Fertigstellung des Rohbaus beginnt jetzt der Innenausbau, außerdem werden in den nächsten Wochen auch die Fassadenelemente geliefert.

"Das Richtfest ist immer ein besonderer Meilenstein beim Bauen", sagte der Vorstandsvorsitzende von Heidelberg Cement, Bernd Scheifele. Er dankte insbesondere den Anwohnern für ihr Verständnis: "Unsere Nachbarn haben während des Rohbaus viel mitgemacht, dafür bitte ich um Nachsicht." Scheifele erklärte noch einmal, warum sich das Unternehmen zum Neubau entschieden habe: "Die alte Hauptverwaltung wurde vor 55 Jahren bezogen.

Damals hatte Heidelberg Cement 300 Mitarbeiter in Heidelberg, heute sind es rund 860." Ausgelegt ist der neue Hauptsitz, an dem viele Produktinnovationen des Unternehmens zum Einsatz kommen, sogar für 1000 Mitarbeiter. "Im Stadtbild setzen wir mit dem Gebäude ein markantes Zeichen", sagte Scheifele.

"Die neue Hauptverwaltung ist ein klarer städtebaulicher Auftakt für die Berliner Straße, ohne die Situation zu dominieren", sagte Axel Bienhaus, Geschäftsführer des Architekturbüros AS+P. Bei der Nachhaltigkeit setze das Gebäude Maßstäbe, es sei enorm energie- und ressourcenschonend und Vorreiter im Bereich der Energietechnik und beim Energiesparen. "Wenn Sie so wollen, ist das Gebäude ein Tesla. Im Gegensatz zum Autohersteller haben wir aber keine Lieferschwierigkeiten", scherzte Bienhaus.

Der Neubau zeige Beton in allen seinen Facetten und belege, welche Innovationen mit dem Werkstoff möglich seien und wie leistungsfähig er sei. Die Baustelle sei gut im Zeitplan, auch wenn man im Sommer wegen der hohen Temperaturen vier Wochen lang nicht betonieren konnte. "Zusammen mit allen Beteiligten konnten wir diese Verzögerung aber kompensieren, indem wir die Bauabläufe gemeinsam verändert haben", so Bienhaus.

Auch Heinz Scheidel vom Bauunternehmen Diringer und Scheidel berichtete von den Herausforderungen, die durch das Wetter im Sommer entstanden sind: "Die Stahltemperatur lag teilweise bei 70 Grad, über der Schalung an manchen Tagen bei 50 Grad Celsius. Auf dieser Baustelle wurde wirklich viel geleistet und ich bin stolz, dass es keine Unfälle gab."

Insgesamt wurden 32.000 Kubikmeter Beton verarbeitet und rund 7000 Tonnen Stahl benötigt. Der Großteil der Werkstoffe stammt aus dem Unternehmen: Der Beton wird von Heidelberger Beton Kurpfalz geliefert, der Zement kommt aus Leimen und der verwendete Weißzement vom italienischen Tochterunternehmen Italcementi.

Den Richtspruch sprachen schließlich die Poliere Rene Steinbach und Andreas Czermak. Zu "Freude, schöner Götterfunken" wurde dann der Richtkranz in die Höhe gezogen.