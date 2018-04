Von Holger Buchwald

Heidelberg. Das Wetter spielt mit, die große Party auf der Neckarwiese könnte beginnen. Doch bevor die Abiturienten und Realschüler dort ihren Abschluss feiern dürfen, gehen heute erst einmal die schriftlichen Prüfungen mit dem Fach Deutsch los. Unterdessen bereiten sich die Stadt Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim auf die große Sause der Schüler vor. In diesem Jahr wolle man ein "strengeres Auge" auf die Feierlichkeiten richten, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der richtig große Ansturm auf der Neckarwiese wird erst am 2. Mai erwartet, dann ist die Mathe-Klausur geschrieben, und die meisten Abiturienten haben ihre Prüfungen hinter sich gebracht. Die Realschüler hingegen können bereits am 25. April ihren Abschluss bejubeln. "Ein großer Teil der Jugendlichen feiert zwar friedlich, im letzten Jahr musste allerdings eine Vielzahl von Schülern aufgrund von Alkoholexzessen ins Krankenhaus gebracht oder auf der Neckarwiese medizinisch versorgt werden", sagt eine Stadtsprecherin. Man betrachte die Entwicklungen mit Sorge, ein Schüler fiel damals sogar in den Neckar.

Aus diesem Grund sollen Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei mögliche Verstöße in diesem Jahr sofort ahnden. Harte Alkoholika werden beschlagnahmt, betrunkene Schüler an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Problematisch seien die Unmengen von Müll. "Nach jeder Feier mussten in den vergangenen Jahren die Reinigungskräfte der Heidelberger Dienste Berge voller Abfall einsammeln und abtransportieren", betont die Stadtsprecherin. Daher wolle man nun noch mehr Mülltonen aufstellen und orangene Säcke an die Schüler verteilen. Zudem werden zehn mobile Toiletten aufgestellt. Polizei und Stadt informierten auch den Abschlussjahrgang der Realschule Neckargemünd in der dortigen Aula über den Aufwand und die Kosten für die Reinigung der Wiese und diskutierten mit ihnen über die Themen Sucht und Deeskalation. Es war auch diese Schule, die im letzten Jahr angeboten hatte, die Neckarwiese nach den Feiern am letzten Schultag zu reinigen. Die Stadt sagte jedoch damals die Aktion wegen der schlechten Wetterprognose ab.

Seit vielen Jahren zeigen Ordnungsdienst, Kinder- und Jugendamt, die Polizei und der Rettungsdienst auf der Neckarwiese Präsenz. Doch als es im letzten Jahr wieder zu vereinzelten Exzessen gekommen war, drohte Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson damit, ein zeitlich begrenztes Alkoholkonsumverbot für die Neckarwiese zu verhängen. Im Jugendgemeinderat schlug das Thema im Oktober hohe Wellen. "Wir Jugendlichen werden von den Anwohnern kriminalisiert", ärgerte sich der damalige Vorsitzende Enes Günay. Auch die neue Vorsitzende, Fürozan Naderi, betont, wie wichtig die Neckarwiese für die Schüler aus Heidelberg und Umgebung sei. "Ich finde es nicht fair, dass immer alle Abiturienten in einen Topf gesteckt werden", sagt die Studentin, die im letzten Jahr ihren Abschluss am Bunsen-Gymnasium gemacht hat und damals mit ihren Mitschülern ebenfalls auf der Neckarwiese war. "Die Mehrheit hat toll gefeiert", sagt Naderi. Von ihrer Jahrgangsstufe hätten sich alle zusammengerissen, niemand sei ins Krankenhaus gekommen und alle hätten ihren Abfall in den bereitgestellten Müllsäcken entsorgt. "Es war eine ausgelassene, gute Stimmung."

In diesem Jahr versuchte der Jugendgemeinderat, die Schüler auch aus den Umlandgemeinden im Vorfeld über eine Rundmail für das Thema zu sensibilisieren. "Haltet Euren Alkoholkonsum in Grenzen, damit Ihr weder Euch noch anderen schadet", heißt es darin. Und: "Schmeißt Euren Müll einfach in die Mülleimer. Es werden genug vorhanden sein." Die Jugendlichen wollen den künftigen Generationen die Party nicht vermiesen: "Unser Verhalten wird Auswirkungen auf die Feiern der nächsten Jahre haben."