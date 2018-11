Von Denis Schnur

Heidelberg. In Neuenheim hat vor eineinhalb Wochen offenbar eine Gruppe Rechtsextremer für Ärger gesorgt. Wie Zeugen der RNZ erklärten, haben drei Männer und eine Frau am 10. November laut volksverhetzende Musik gehört und eine Gruppe Studenten bedroht und vertrieben. Diese Gruppe - 30 bis 40 angehende Mediziner - wollte demnach unter der Ernst-Walz-Brücke in einen Geburtstag reinfeiern. Dort stießen sie gegen 23.40 Uhr auf die Gruppe. Anfangs hätten die vier Menschen zwischen 25 und 30 Jahren normal gewirkt, aber laute elektronische Musik gehört.

"Wir haben dann gefragt, ob sie auch Musik für uns anmachen können und Vorschläge gemacht", erklärt ein 21-jähriger Zeuge der RNZ. Aber die anderen, bei denen Klappmesser und Brecheisen auf dem Boden lagen, hätten bloß geantwortet: "Nein, wir spielen jetzt deutsche Musik." Auch da hätten sich die Studenten noch nichts gedacht, erst als sie auf den Text geachtet hätten.

Denn das, was der Mann von seinem Handy abspielte, war offenbar das Lied "Sturmführer" der Rechtsrockband "Landser". Diese wurde 2001 vom Berliner Kammergericht als "kriminelle Vereinigung" verboten, die Mitglieder unter anderem wegen Volksverhetzung zu Haftstrafen verurteilt. Ein Blick in den Liedtext zeigt warum: "Opa war Sturmführer bei der SS", heißt es da stolz und: "Dann seh’ ich auf der Mütze den Totenschädel blitzen. Und weiß, dass all die Schweine bald schon wieder flitzen. (...) Der Enkel wird Sturmführer bei der SS."

Verdacht der Volksverhetzung

Die Studenten waren schockiert, als sie das hörten: "Seid Ihr Nazis oder was?" hätten sie gefragt. Das habe die Gegenseite auch gar nicht irritiert, sie hätten fast schon stolz geantwortet: "Ja, habt Ihr ein Problem damit?" Dann könne man auch die "Kollegen von den Identitären (rechtsextreme Bewegung, Anm. d. Red.)" rufen, dann wehe ein anderer Wind. "Das hier ist Heidelberg, und Heidelberg ist rechts."

Die Nachwuchsmediziner hatten nach eigener Aussage keine Lust auf Streit und waren gerade dabei aufzubrechen, als nebenan drei Polizeiwagen vorfuhren. Sie wurden - wie häufig - wegen Ruhestörung an die Neckarwiese gerufen. "Da haben wir die Chance ergriffen", so der 21-Jährige, "und sie darauf hingewiesen, dass dort vier bewaffnete Nazis stehen".

Denn der Medizinstudent war schockiert, dass die Rechtsextremen in einer "so liberalen Stadt wie Heidelberg" offen auftreten - und sogar indirekt drohen. Das habe er hier noch nie mitbekommen. "Deswegen muss man früh genug darein grätschen", findet er.

Um das weiter zu tun, hat er vor einer Woche Anzeige bei der Polizei erstattet, da er das Gefühl hatte, die Kollegen vor Ort hätten sich kaum darum gekümmert. Dem widerspricht ein Polizeisprecher: "Wir haben auf dem Neckarvorland die Personalien und Kennzeichen aufgenommen." Weil wegen des Landser-Liedes der Anfangsverdacht der Volksverhetzung bestehe, ermittle nun - wie immer, wenn es um politisch motivierte Kriminalität geht - das Dezernat Staatsschutz.