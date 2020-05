Eine für die Umgebung typische Villa in der Mönchhofstraße 46? An ihrer Stelle soll ein Gebäude mit acht bis zehn Wohnungen entstehen. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eine schwierige Gemengelage – so sieht man es auch im Stadtteilverein – herrscht in Neuenheim: Dort sollen jetzt mehrere Zweifamilienhäuser in grünen Gärten neuen Gebäuden mit acht oder zehn Wohnungen weichen. In der Mönchhofstraße ist das so, aber auch an der Ecke Wilckensstraße/Blumenthalstraße. Drei Baugesuche liegen der Stadt zur Genehmigung vor, teilweise begleitet von nachbarlichen Einwendungen.

An der Mönchhofstraße 40 ist das alte Gebäude bereits abgerissen, der große Baum an der Ecke, so die Forderung der Neuenheimer, soll zumindest stehen bleiben. Foto: Rothe

In der Mönchhofstraße 40 sowie in der Blumenthalstraße 59 will ein Heidelberger Bauträger jeweils Mehrfamilienhäuser errichten. Beide Bauanträge befinden sich bei der Stadt noch in der Prüfung. Bei den Planungen in der Mönchhofstraße 40 hatten im letzten Jahr bereits Gestaltungsbeirat und Bauverwaltung Änderungswünsche angemeldet. Der bestimmende große Baum an der Ecke jedenfalls muss wohl erhalten bleiben. Nicht zuletzt der Neuenheimer Stadtteilverein hatte sich dafür eingesetzt, zumal der Baum außerhalb des Baufensters auf dem Grundstück steht. Nachbaranhörungen zur neuen Planung stehen hier noch aus.

Die Nachbarn des Grundstücks Mönchhofstraße 46 allerdings haben sich bereits zur Wehr gesetzt. Ein Gebäude mit mindestens acht Wohnungen und acht Parkplätzen in der Tiefgarage ist dort vorgesehen, wo jetzt noch hinter hoher Thuja-Hecke ein Zweifamilienhaus steht. Hier haben sechs Anwohner Einspruch erhoben. Sie beklagen etwa, dass das Baufenster im Grundstück voll ausgenutzt werde. Die Lüftungsschächte der Tiefgarage reichten sogar über das Baufenster hinaus und brächten dem nachbarlichen Sitzplatz im Garten unzumutbare Emissions- und Lärmbelästigungen. Auch werde der erforderliche Abstand zum Nachbargrundstück so nicht eingehalten. Und statt zweigeschossig, wie eigentlich vorgeschrieben, rage das künftige Gebäude mit vier Geschossen in die Höhe.

Alle drei Bauvorhaben liegen im Gebiet des Bebauungsplans "Neuenheimer Feld östlich der Berliner Straße". Die Bauordnung lässt nach Angaben eines Sprechers der Stadt dort zwei Vollgeschosse zu: "Allerdings sind darüber hinaus zwei weitere Geschosse zulässig, sofern diese keine Vollgeschosse sind. Das heißt: ein Dachgeschoss und gegebenenfalls ein Erdgeschoss, wenn dieses etwas eingegraben ist." In diesem Gebiet gebe es auch weitere Gebäude mit vier sichtbaren Geschossen, zum Beispiel die Häuser Mönchhofstraße 42 und 44, heißt es bei der Stadt. Dort allerdings, sagen die Nachbarn dazu, sei das Untergeschoss tatsächlich ein Keller und nicht zum Wohnen gedacht. Die Frage stelle sich: Was ist ein sichtbares Geschoss?

Mit den großen Bauten ändere sich der gesamte Charakter des Neuenheimer Quartiers, findet etwa Rüdiger Wirsching als betroffener Nachbar. Größere Gebäude fänden sich bisher nur südlich der Mönchhofstraße in Richtung Neckar.

Doch die Quinckestraße stellt in Neuenheim eine gewisse Zäsur dar. Eine Erhaltungssatzung aus dem Jahr 2015 betrifft nur das Gebiet zwischen Bergstraße und Quinckestraße. Für die Aufstellung dieser Satzung habe man eine intensive Ortsbildanalyse gemacht, heißt es im Rathaus. "Auf der westlichen Seite der Quinckestraße liegen mit dem Friedhof und der Gehörlosenschule Bereiche, die nicht prägend für das über die Erhaltungssatzung zu schützende Ortsbild sind." Darüber hinaus beginne auf der westlichen Seite der Bebauungsplan "Neuenheimer Feld östlich der Berliner Straße", sodass bereits eine städtebauliche Ordnung gesichert sei.

Die Anlieger hoffen nun auf eine gute Entscheidung des städtischen Baurechtsamtes. Noch haben sie keinen Brief mit der Nachricht bekommen, dass ihre Einsprüche zurückgewiesen werden.