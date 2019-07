Heidelberg. (RNZ/mare) "Heidelberg entwickelt sich in den Bereichen Arbeit und Umwelt besonders positiv." Das ist laut Stadtverwaltung das Ergebnis des Nachhaltigkeitsberichtes 2018 (hier rechts finden Sie den kompletten Bericht als pdf-Download).

Insgesamt wurden zwischen 2013 und 2017 die Bereiche Querschnittsanliegen, städtebauliches Leitbild, regionale Kooperation und Regionalentwicklung, Arbeiten, Wohnen, Umwelt, Mobilität, Soziales, Kultur und demografischer Wandel untersucht.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich besonders die Bereiche Arbeiten und Umwelt positiv entwickeln. Die größten Sorgen bereit dabei der Bereich "Wohnen". Die wichtigsten Ergebnisse haben wir für Sie nachfolgend zusammengefasst:

> Arbeit: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg zwischen 2013 und 2017 um 5200 auf 121.800, die Arbeitslosenquote ging im gleichen Zeitraum um 0,9 Prozent auf 4,4 Prozent zurück. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich um rund 1200 Euro je Einwohner (52.472 Euro insgesamt).

> Umwelt: Die Kohlendioxid-Emissionen in der Stadt (ohne Verkehr) ging um 9900 Tonnen pro Jahr auf 814.900 Tonnen zurück. Der Stromverbrauch der privaten Haushalte ging um 75 Kilowattstunden je Einwohner auf 1185 Kilowattstunden zurück. Gestiegen sind hingegen die Leistungen aus erneuerbaren Energien: Sie erhöhten sich um 21.970 Kilowatt auf 57.162 Kilowatt. Die Abbfälle pro Jahr und Einwohner sanken um 26 Kilogramm auf 431.

> Wohnen: Zwischen 2013 und 2016 wurden in Heidelberg 289 weniger Wohnungen fertiggestellt - waren es 2013 noch 791, so kamen 2016 noch 502 auf den Wohnungsmarkt. Der Bestand an Sozialwohnungen blieb mit 5431 nahezu unverändert (plus 16). Der durchschnittliche Mietpreis je Quadratmeter Wohnfläche stieg um 43 Cent auf 8,56 Euro, der Wohnungspreis je Qudratmeter Wohnfläache um 620 Euro auf 2760 Euro. Die Pro-Kopf-Wohnfläche der Einwohner sank um 0,2 Quadratmeter auf 39,2 Quadratmeter.

> Soziales: Die Zahl der Leistungsempfänger sank um 2,9 je 1000 Einwohner auf 51,4. Leicht zurück gingen auch die Zahlen der von Armut gefährdeten Kinder (9,1 Prozent), Jugendlichen (8,5 Prozent) und Älteren (4,1 Prozent). 101,8 Straftaten je 1000 Einwohner waren 2017 bekannt - ein Plus von 9,4 gegenüber 2013. Auch die Zahl der Diebstähle stieg um 1238 auf 6487. Die Zahl übergewichtiger Kinder schließlich erhöhte sich im Betrachtungszeitraum um 2,8 Prozent auf 9,96.

> Mobilität: Die Zahl der Autos je 1000 Einwohner blieb nahezu konstant (2017: 370/Minus 4). Die Zahl der Carsharing-Kunden steig hingegen stark an: Von 1819 2013 auf 3031 vier Jahre später (ein Plus von 1212). 82 Prozent der Straßenbahnhaltestellen sind barrierefrei - 22 Prozent mehr als 2013. Konstant blieb die Zahl der Unfallopfer: Waren es 2013 von 5,8 je 1000 Einwohner, so verunglückten 2017 5,2. Verdoppelt haben sich die bewilligten Projekte des Umweltförderprogramm "Umweltfreundlich mobil": So wurden 2013 noch 60 Projekte unterstützt - 2017 waren es 136.

> Kultur: Das Theater und Orchester durfte sich insgesamt 223.741 Zuschauer 2017 freuen - und damit fast 4000 mehr als 2013. Das Kurpfälzische Museum hingegen verzeichnete über 9300 Besucher weniger (58.259). Der Heidelberger Frühling wurde von 10.800 Menschen mehr besucht als 2013 (45.500), darüber hinaus gab es 2017 mehr Kunst- und Kulturfestivals (19/plus 4) und Kulturzentren (12/plus 5). Die Stadtbücherei verzeichnete im Jahr 2016 26.016 weniger Besucher als 2013 (625.763) - dafür stiegen aber die virtuellen Besuche um 32.603 auf 333.000. Insgesamt wurden für Kultur 2017 321 Euro brutto je Einwohner ausgegeben - immerhin 5 Euro mehr als 2013.

> Demografischer Wandel: Die Einwohnerzahl stieg in vier Jahren um 8488 auf 160.601, der Altersdurchschnitt betrug 2017 40,2 Jahre (Minus 0,2). Konstand blieb der Anteil der Bürger über 65 Jahren mit rund 16 Prozent - die Zahl der Jugendlichen unter 18 Jahren je 100 Personen im alter zwischen 18 und 65 sank hingegen um 13 Prozent.

> Städtebauliches Leitbild: Konstant blieb der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Heidelberg - nämlich bei 30,4 Prozent. Ebenso der Anteil der Wohnungen im Bestand, in Baulücken und auf Stadtumbauflächen an den bereit stehenden Wohnungen insgesamt (90,2 Prozent). 81,7 Prozent der Einwohner konnten 2017 ein Lebensmittelgeschäft zu Fuß erreichen (also maximal 500 Meter von der Wohnung entfernt), was einen Rückgang um 2,8 Prozent bedeutet. 29 Haushalte wurden für einen barrierefreien Umbau gefördert (plus 8)

> Regionale Kooperation: Der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar bestand 2017 aus rund 770 Mitglieder. 60 Städte beteiligten sich am Europäischen Filmfestival der Generationen und die Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar verzeichneten über den Betrachtungszeitraum 9 neue Mitglieder (insgesamt 33). Regionale Kooperationen wie Messen oder Marketingaktionen blieben auf einem niederigen Stand.

> Querschnittsanliegen: Der Schuldenstand stieg um rund 49 Millionen Euro auf 180,6 Millionen Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1131 Eurp pro Einwohner bedeutet (plus 271 Euro). Stark angestiegen sind die Projekte der Stadt mit Bürgerbeteiligung: Waren es 2013 noch 30, so gab es vier Jahre später 70 solcher Vorhaben. 55 gleichgeschlechtliche Ehen gab es 2017 mehr als 2013 (85 insgesamt).

"Gerade in Ballungsräumen, in denen viele Menschen leben und arbeiten, wird der Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung gelegt", sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner. Es sei erfreulich, dass Heidelberg in den meisten Bereichen ein sehr hohes Niveau erreicht habe.