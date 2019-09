Vier Tage nach der Gewalttat stiegen gestern - genau an der gleichen Stelle, auf dem Vorplatz der Grundschule Emmertsgrund - 1000 biologisch abbaubare Ballons in den Himmel. Foto: Alex

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am heutigen Dienstagmittag zeigte sich, was den Emmertsgrund ausmacht: das friedliche und oft bunte Zusammenleben von über 100 Nationen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl über Länder- oder (Hoch-)Hausgrenzen hinweg - und das manchmal verärgerte Aufbäumen gegen den schlechten Ruf des Stadtteils, der von Hochhäusern genauso wie von Reihenhäuschen geprägt ist.

Der Gewaltexzess vom Freitag, ausgerechnet bei einer Einschulungsfeier, hatte den Ausschlag gegeben, dass am heutigen Dienstag 1000 Luftballons vom Schulhof in die Luft stiegen - ein buntes Zeichen dafür, dass man sich mit dieser Art von Konflikten und Gewalt nicht abfinden will.

Im Vorfeld der Luftballon-Aktion hatte es im Internet heftige Debatten darüber gegeben, ob diese Form des "Protests" überhaupt angemessen sei, schließlich würden durch das Ballongummi viele Vögel verenden. Doch auch diese Sorge konnten die Organisatoren zerstreuen, wie Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck betonte: "Das sind hundert Prozent biologisch abbaubare Naturkautschuk-Ballons."

Bürgermeister Jürgen Odszuck mit der Polizistin, die am Freitag bei dem Gewaltexzess während der Einschulungsfeier verletzt wurde. Foto: Alex

Aber auch viele Emmertsgrunder waren eher aufgebracht darüber, dass die Auseinandersetzung zwischen zwei zerstrittenen Familien den Ruf des Stadtteils beschädigte: "Wenn diese Menschen ein solches Chaos bei einer Einschulungsfeier verursachen, muss man seitens der Stadt darauf reagieren", so Sigrid Kirsch vom Stadtteilverein. Und Bezirksbeirat Georg Jelen meinte: "Die Beteiligten sollten sich heute für ihr nicht kultiviertes Verhalten am besten öffentlich entschuldigen." Doch die waren nicht da, dafür aber die Polizistin, die am Freitag durch einen Messerstich leicht verletzt worden war. Es gehe ihr wieder gut, erklärte der Leiter des Reviers Süd, Torben Wille: Die Stichwunde sei nur oberflächlich, auch seelisch habe sie den Angriff gut verwunden. Die junge Frau ist wieder im Dienst und schaute sich ganz entspannt das Treiben auf dem Schulhof an.

Mit das schönste Signal für die gut 250 Grundschüler vom Emmertsgrund hatten ihre älteren Schulkameraden aus dem Nachbarstadtteil Boxberg gesetzt: Sie kamen scharenweise, um Solidarität zu zeigen. Everest von der Waldparkschule sagte: "Ich finde, die Kinder hier sollten nach so einem Tag nicht allein sein. Unser Geschenk an sie ist, dass wir heute da sind." Gabriel meinte: "Gewalt ist echt nicht schön. Jedes Kind hat das Recht auf eine schöne Einschulung." Und auch Yvonne fand: "Es ist wichtig, heute hier zu sein." Lehrer Jannik Barabas wollte "den Leuten zeigen, dass das Bild vom Emmertsgrund, dass es hier nur Gewalt gibt, nicht stimmt".

Luftballonaktion nach Gewaltausbruch bei Einschulungsfeier Kamera: Selma Badawi/Vanessa Dietz / Interview: Micha Hörnle / Produktion: Selma Badawi/Vanessa Dietz

Tatsächlich wirkten die Grundschüler keineswegs traumatisiert, sondern diszipliniert: Als Sigrid Kirsch, Bürgermeister Jürgen Odszuck und Monika Kindler vom Stadtteilmanagement zu ihren Reden ansetzten, machten sie das "Leisefuchs"-Zeichen zum Stillsein. Die Redner forderten "ein friedliches Zusammenleben" (Kirsch), mahnten an, dass "Gewalt keine Lösung ist, weder im Großen noch im Kleinen" (Kindler), und zeichneten ein Bild des Stadtteils "von Miteinander und einer hohen Lebensqualität geprägt" (Odszuck). Um 12.25 Uhr stiegen schließlich die Ballons in den Himmel, als Henrika Singer von der Waldparkschule die Michael-Jackson-Hymne "We Are the World" anstimmte. Odszuck war sich da schon sicher: "Dieser Eindruck ist stärker als der vom Freitag."