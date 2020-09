Heidelberg. (shy) 150 Umzugskartons voll gepackt mit Schuhen, Socken, Desinfektions- und Menstruationshygieneartikel, 130 Zelte, über 100 Isomatten und mindestens 300 Schlafsäcke haben gut 20 freiwillige Helfer am Montagmorgen in drei Transporter verladen. Jetzt gehen all diese Spenden auf die Reise nach Lesbos, um dort wenigstens einigen der 13.000 Geflüchteten, die nach dem verheerenden Brand des Flüchtlingslagers Moria gar nichts mehr haben, Hilfe zu sein. Vergangene Woche sammelten die Organisatoren – der Heidelberger Fotograf Daniel Kubirski und Stadtrat Waseem Butt – in Butts Asia-Shop in der Weststadt die Spenden unter dem Motto "Heidelberg hilft".

Die Resonanz war überwältigend. Butt ist auch am Montagmorgen noch sichtlich bewegt. "Es sind Leute aus Frankfurt gekommen, um Sachen zu bringen. Kinder kamen und Rentnerinnen. Viele haben neue Sachen gekauft und vorbeigebracht", erzählt er, während die Helfer die Transporter füllen und jeden Zentimeter nutzen. Eine Heidelberger Autovermietung hat die Autos kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Wagen fuhren noch gestern nach Nettetal zu "Human Plus". "Und viele Leute haben noch zusätzlich Geld gespendet – das heißt, sogar die Spritkosten sind gedeckt", freut sich Kubirski. Der Verein schickt am Freitag die Spenden auf die Reise nach Lesbos. Im vergangenen Jahr war Kubirski für eine Fotodokumentation auf der griechischen Insel und kennt die Zustände dort. Er weiß auch, dass jetzt alles noch viel schlimmer ist. "Es gibt ein neues Lager auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz, Soldaten suchen den Platz noch nach Minen ab", sagt Kubirski. Er hofft inständig , dass die Spenden bei den Menschen ankommen. Auch wenn er weiß, dass es nur für wenige reichen wird.

Aber es geht weiter: Der Karlstorbahnhof organisiert gemeinsam mit der Initiative "Heidelberg Hilft" ein Benefizkonzert "Hilfe für Moria". Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sind am Start – Singer-Songriter Dominik Baer, Perkussionist Erwin Ditzner, Sängerin Jutta Glaser und Gitarrist Jochen Seiterle, Rapper Muso und das Tutu Toulouse Duo, Matthias Paul und Oliver Kuka werden am Mittwoch, 23. September, auf der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs stehen. Sie verzichten auf Gagen. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt erfolgt nach dem Prinzip "Spende, so viel du kannst". Alle Spenden kommen dem Verein "Frankenkonvoi" zugute, der sich für hilfsbedürftige Menschen engagiert.