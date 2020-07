Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Seit Anfang Mai hat die Heidelberger Musik- und Singschule wieder geöffnet. Vom Alltag sind die 100 Lehrer und knapp 5000 Schülerinnen und Schüler aber noch immer weit entfernt. Eine Bestandsaufnahme mit Kersten Müller (55), dem Leiter der Schule.

In vielen Bereichen des Lebens herrscht fast wieder Normalbetrieb. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Es ist schon noch vieles anders. Wir machen etwa nach jeder Unterrichtsstunde eine fünfminütige Pause, um Dinge zu reinigen, die der Schüler angefasst hat, und um einmal durchzulüften. Das verändert natürlich auch zeitlich den normalen Ablauf. Zudem haben wir Abstandsgebote bei Bläsern und Sängern.

Es darf wieder gesungen werden?

Ja, im Einzelunterricht seit Ende Mai und seit 1. Juli auch mit bis zu 20 Personen.

Was ist mit den Blasinstrumenten?

Auch das geht wieder. Wir dürfen den Bläserunterricht individuell anbieten, im Ensemble dürfen sie in Gruppen von bis zu 20 Personen spielen. Auflage ist, dass Bläser, aber auch Sänger, zu ihren Mitspielern mindestens zwei Meter Abstand halten.

Das gilt nur für Bläser und Sänger?

Rein offiziell ja. Wir halten es aber so, dass bei den Ensemble-Proben auch zwischen den anderen Musikern ein Abstand von zwei Metern herrscht. Zusätzlich zur aktuellen Verordnung des Landes haben wir an unserer Schule eine eigene Hygieneverordnung.

Was sieht diese vor?

Zunächst geht es darum, sicherzustellen, dass jeder Schüler, der in den Unterricht kommt, schon an der Pforte in Richtung Toilette geleitet wird, um sich ausgiebig die Hände zu waschen. Alle, die reinkommen, sind also clean. Generell gilt im Unterricht kein Annäherungsverbot mehr zwischen Lehrer und Schüler. Kommen sie sich aber näher als 1,50 Meter, dann ist es bei uns so, dass beide eine Maske aufsetzen. Und wir achten natürlich auf die Reinigung der Instrumente.

Wie sieht so eine Reinigung aus?

Beim Streichinstrument, der Gitarre oder dem Akkordeon ist es nicht problematisch, da kann man einfach mit dem Desinfektionsmittel drüber gehen. Das geht beim Blasinstrument nicht. Bei Blechblasinstrumenten kann man die Mundstücke zwar abtrennen und reinigen, andere Blasinstrumente wie eine Oboe müssen zusätzlich zur Reinigung aber einige Tage liegen, bevor sie wieder genutzt werden können.

Normalerweise findet ein großer Teil Ihres Unterrichts in den Räumen von Grundschulen und weiterführenden Schulen statt. Das war nach Ausbruch der Pandemie nicht mehr möglich. Wie ist da der aktuelle Stand?

Laut aktueller Corona-Verordnung des Landes ist die Nutzung der Schulräume für uns noch immer nicht gestattet. Unsere eigenen Räumlichkeiten bis hin zu den Abstellkammern sind daher komplett mit Einzelunterricht belegt. Das bringt uns schier um. Es war eine logistische Meisterleistung, dass wir es geschafft haben, den Einzelunterricht bisher in den eigenen Räumlichkeiten und zusätzlich in angemieteten Räumlichkeiten wie zum Beispiel der evangelischen Kirchengemeinde in Kirchheim anzubieten.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie zum Schuljahresbeginn am 1. Oktober wieder die externen Räume nutzen können?

Ich vermute, dass das Verbot in den Schulen nach den Ferien nicht mehr gelten wird. Ich rechne aber auch damit, dass die Schulen einen erhöhten Eigenbedarf an Räumen haben, weil sie sich ja selbst umorganisieren müssen. Das heißt also nicht, dass wir auch bei Wegfall des Verbots wieder alle Schulräume nutzen können. Daher hoffe ich, dass die Rektoren möglich machen, was möglich ist. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass wir ab Oktober ein Stück näher am Regelbetrieb sind und auch wieder alle Fächer anbieten können.

Was wird zum Start des neuen Schuljahres wieder möglich sein?

Letztlich hängt alles an der Frage, ob wir die externen Schulräume nutzen können. Wir wollen definitiv wieder die musikalische Früherziehung machen. Und: Es gibt freie Unterrichtsplätze in allen Fächern, die wir anbieten. Um darauf aufmerksam zu machen, bieten wir am Samstag und Sonntag ein Beratungswochenende an.

Um was geht es da?

Eigentlich haben wir ja einige Wochen vor den Sommerferien unseren Tag der offenen Tür, wo Eltern sich informieren und Kinder die Instrumente unter Anleitung ausprobieren können. Das können wir wegen der Pandemie in diesem Jahr leider nicht anbieten. Ende Juni kam jetzt eine neue Corona-Verordnung, wonach wir nun doch Spielräume haben, ein Beratungswochenende auf die Beine zu stellen. Die Kinder haben auf jeden Fall die Chance, bis zu drei Instrumente individuell zu testen. Selbst bei den Blasinstrumenten gibt es die Möglichkeit, das Mundstück auszuprobieren. Das eigentliche Instrument wird man aber nur in die Hand nehmen können, denn mit Mundstück ins Instrument reinspielen – das können wir Stand jetzt nicht realisieren, weil sich das Instrument so kurzfristig nicht reinigen lässt.

Wann wird es wieder Konzerte geben?

Zum Abschluss des Beratungswochenendes gibt es eine Bläserserenade, bei der neun Bläser konzertieren. Wir planen, dass wir im zweiten Halbjahr alle Konzerte stattfinden lassen, werden das Ganze aber etwas schlanker gestalten, also weniger Teilnehmer und weniger Zuhörer, sodass genügend Luft zum Atmen bleibt.

Info: Anmelden für das Beratungswochenende (Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, 10 bis 17 Uhr) kann man sich unter Telefon 06221 / 5843541 (Montag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr). Anmeldung für die Bläserserenade (Sonntag, 26. Juli, 19 Uhr, Eintritt frei) unter Nennung von Kartenzahl, Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an: musikschule@heidelberg.de.