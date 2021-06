Von Birgit Sommer

Karla Jauregui, seit 1991 mit Unterbrechungen Leiterin des Montpellier-Hauses in Heidelberg, ist als Kind deutsch-spanischer Eltern in Montpellier aufgewachsen.

Frau Jauregui, Deutschland spielt als Erstes gegen EM-Favorit Frankreich. Spielt der Fußball in Frankreich gerade eine große Rolle? Wie ist die Stimmung?

Das kann ich nicht so genau sagen. Durch Corona war ich ziemlich abgekoppelt von Frankreich, ich bin seit Herbst nicht mehr nach Montpellier gefahren. Die beruflichen Kontakte erfolgten über Video-Konferenzen. Aber ich habe wahrgenommen, wie die Franzosen jetzt quasi wieder aus ihren Löchern kamen. Von Randale wie in Heidelberg habe ich allerdings nichts gehört.

Sind die französischen Jugendlichen braver?

Das würde ich nicht sagen. Aber in Frankreich war die Öffnung regional und nicht so punktuell. Heidelberg war ja Vorreiter, und da haben sich die Jugendlichen gesammelt.

Schauen Sie das Spiel in der Familie? Oder wird es im Montpellierhaus gezeigt?

Nein, weil ich am Dienstagabend um 19 Uhr bei der Ausstellungseröffnung im Rathausfoyer bin. Es geht um die Internierungslager in Südfrankreich, in denen die spanischen Widerstandskämpfer gegen Franco untergebracht waren. Gurs, wohin später auch Heidelberger Juden transportiert wurden, wurde dafür gebaut.

Warum hat Frankreich die Spanier interniert?

Über eine halbe Million waren ab 1939 gekommen, weil sie vor der Diktatur von Franco flohen und Frankreich für das Land der Freiheit und Demokratie hielten. Man musste sie unterbringen. Aber sie wurden nicht gut behandelt.

Corona hatte jetzt über ein Jahr lang alles im Griff. Was bedeutete das für Ihre Arbeit in Heidelberg?

Die Veranstaltungen sind natürlich ausgefallen. Ein Online-Vortrag kam nicht gut an, die Leute wollen Live-Veranstaltungen. Unsere Konversationsgruppe und der Stammtisch liefen aber online weiter. Wir haben lange Zeit im Homeoffice gearbeitet und erst nach den Osterferien wieder geöffnet.

Die Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und Montpellier besteht seit 60 Jahren. Wie werden Sie das feiern?

Wir haben gerade eine wunderbare Konstellation. Der OB von Montpellier, Michael Delafosse, ist Geschichtslehrer. Die deutsch-französischen Beziehungen liegen ihm sehr am Herzen. Die Bürgermeisterin für internationale Beziehungen, Clare Hart, ist halb Brasilianerin und halb Kanadierin und in London aufgewachsen. Der Beauftragte für die Städtepartnerschaft, Alban Zanchiello, war der erste Leiter des Montpellierhauses und ist ein Fanatiker der deutsch-französischen Beziehungen. Der neue Vorsitzende des Vereins Montpellierhaus ist der frühere deutsche Honorarkonsul in Montpellier, Martin Andersch. Ich werde überhäuft mit Aufträgen, Arbeiten und Projekten. Das ist einfach toll.

Sagen Sie uns ein paar Höhepunkte des Jubiläumsprogramms?

Zur Feier der 35. Ausgabe der Filmtage des Mittelmeeres kommt die Musikgruppe "Aywa" am Samstag auf die Sommerbühne des Karlstorbahnhofes. Anfang September haben wir ein tolles Projekt. Sechs Sinteze aus Montpellier, die noch nie gereist sind, werden mit Sintezen aus Heidelberg einen Improtheater-Workshop machen. Für die Öffentlichkeit gibt es danach eine Podiumsdiskussion. Die Städtepartnerschaft gilt ja nicht nur für die, die sowieso reisen. Zur Eröffnung der Französischen Woche am 15. Oktober werden wir Operngesänge von 50 Jugendlichen hören. Und es gibt eine große Weinmesse mit 15 Winzern aus Montpellier.

Was haben die beiden Städte gemeinsam, was verbindet sie?

Das Mittelmeerländische. Heidelberg ist total mittelmeerländisch geworden, ein Spiegel von Montpellier: das Studentenleben, die Terrassen im Freien, das Kulturleben, die Festivals, die Wissenschaftsstadt.

Und die Unterschiede?

Wir haben das Meer, Sie haben den Wald. Das ist lustig: Bei Unterschieden habe ich mehr Schwierigkeiten, etwas zu finden. Vielleicht noch die Gebäude, die Steine – in Montpellier der Kalkstein, hier Sandstein.

Wie würden Sie mir die Mentalitätsunterschiede erklären? Was unterscheidet Franzosen und Deutsche?

In Südfrankreich wird mehr geflirtet. Mit meinen 57 Jahren habe ich in Deutschland das Gefühl, durchsichtig zu sein. In Frankreich bekomme ich anerkennende Blicke. Das vermisse ich in Deutschland, den Blick, das Flirten. Natürlich, bei jeder Frau und in jedem Alter liegen die Grenzen anders. Aber es kann ein nettes Spiel werden.